Топ-5 мест вокруг Еревана: Хор Вирап, Азатское водохранилище, Гарни, Гегард и Симфония камней

Погрузиться в историю и культуру Армении, прикоснуться к святыням и насладиться природой
Вы увидите пять ключевых локаций в окрестностях Еревана — от горных водоёмов и базальтовых ущелий до античных храмов и монастырей.

Мы поговорим о вере и памяти, о том, как античное и средневековое, природное и сакральное переплелись в армянском ландшафте и мышлении. И полюбуемся нашей горой-символом.
Описание экскурсии

  • Хор Вирап — один из старейших монастырей страны, откуда открывается панорамный вид на Арарат. Здесь Григорий Просветитель провёл годы заключения, прежде чем стал духовным символом армянского христианства
  • Азатское водохранилище — озеро среди хребтов, где отражения гор сливаются с небом. Это место тишины, покоя и созерцания
  • Пещерный монастырь Гегард — монастырь 4 века, частично высеченный в скале. Его акустика и полумрак создают особую атмосферу, в которой легко услышать дыхание прошлого
  • Симфония камней — ущелье с базальтовыми колоннами, выстроенными в строгую геометрию. Один из самых выразительных природных ландшафтов в регионе
  • Храм Гарни — единственный языческий храм Армении, посвящённый богу солнца. Элегантные колонны и вид на каньон делают его символом дохристианской эпохи

Вы узнаете:

  • О принятии христианства как государственной религии
  • роли святого Григория Просветителя в истории Армении
  • дохристианской культуре и эллинистической архитектуре
  • символике горы Арарат
  • монастырской жизни и средневековой скальной архитектуре
  • природных феноменах и их значении для армянской идентичности

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Еревана
10:00 — монастырь Гегард (~40 мин)
11:00 — храм Гарни (~1 час)
12:15 — Симфония камней (~30 мин)
13:00 — обед и мастер-класс по выпечке лаваша (посмотреть — бесплатно, поучаствовать — за доплату)
14:00 — выезд к водохранилищу
14:30 — смотровая на Азатском водохранилище
15:30 — монастырь Хор Вирап (~1 час)
17:30 — возвращение в Ереван

Организационные детали

  • Путешествие проходит на Mitsubishi Grandis, Volvo XC60, Toyota Sienna, Toyota Camry или аналогичном по классу авто
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Гарни — 1500 драм с чел., Симфония камней — 300 драм с чел., обед (по желанию) — от 5000 драм, участие в мастер-классе по выпечке лаваша — 1000–2000 драм
  • Тайминг поездки может изменяться из-за погоды, пожеланий путешественников и других факторов. Также может изменяться последовательность посещения локаций
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 7160 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
Анастасия
Анастасия
3 июл 2025
Отличная экскурсия по красивейшим местам вокруг Еревана! Гид Армен учёл все пожелания, рассказывал интересно, дополнительно заехали на смотровую площадку Арарата и в место, где при нас готовили лаваш (можно было
тоже попробовать готовить).

Очень порадовала забота о мелочах: на остановке у водохранилища Армен предложил чай, кофе и угостил вкусной местной выпечкой. При желании можно было заехать и в заведение на обед — всё обсуждается, гибко и удобно.

Рекомендую!

