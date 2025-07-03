Вы увидите пять ключевых локаций в окрестностях Еревана — от горных водоёмов и базальтовых ущелий до античных храмов и монастырей.
Мы поговорим о вере и памяти, о том, как античное и средневековое, природное и сакральное переплелись в армянском ландшафте и мышлении. И полюбуемся нашей горой-символом.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Хор Вирап — один из старейших монастырей страны, откуда открывается панорамный вид на Арарат. Здесь Григорий Просветитель провёл годы заключения, прежде чем стал духовным символом армянского христианства
- Азатское водохранилище — озеро среди хребтов, где отражения гор сливаются с небом. Это место тишины, покоя и созерцания
- Пещерный монастырь Гегард — монастырь 4 века, частично высеченный в скале. Его акустика и полумрак создают особую атмосферу, в которой легко услышать дыхание прошлого
- Симфония камней — ущелье с базальтовыми колоннами, выстроенными в строгую геометрию. Один из самых выразительных природных ландшафтов в регионе
- Храм Гарни — единственный языческий храм Армении, посвящённый богу солнца. Элегантные колонны и вид на каньон делают его символом дохристианской эпохи
Вы узнаете:
- О принятии христианства как государственной религии
- роли святого Григория Просветителя в истории Армении
- дохристианской культуре и эллинистической архитектуре
- символике горы Арарат
- монастырской жизни и средневековой скальной архитектуре
- природных феноменах и их значении для армянской идентичности
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Еревана
10:00 — монастырь Гегард (~40 мин)
11:00 — храм Гарни (~1 час)
12:15 — Симфония камней (~30 мин)
13:00 — обед и мастер-класс по выпечке лаваша (посмотреть — бесплатно, поучаствовать — за доплату)
14:00 — выезд к водохранилищу
14:30 — смотровая на Азатском водохранилище
15:30 — монастырь Хор Вирап (~1 час)
17:30 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- Путешествие проходит на Mitsubishi Grandis, Volvo XC60, Toyota Sienna, Toyota Camry или аналогичном по классу авто
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Гарни — 1500 драм с чел., Симфония камней — 300 драм с чел., обед (по желанию) — от 5000 драм, участие в мастер-классе по выпечке лаваша — 1000–2000 драм
- Тайминг поездки может изменяться из-за погоды, пожеланий путешественников и других факторов. Также может изменяться последовательность посещения локаций
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 7160 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
3 июл 2025
Отличная экскурсия по красивейшим местам вокруг Еревана! Гид Армен учёл все пожелания, рассказывал интересно, дополнительно заехали на смотровую площадку Арарата и в место, где при нас готовили лаваш (можно было
