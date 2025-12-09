Предлагаю удобный и продуманный трансфер для тех, кто хочет не просто доехать в аэропорт, а увидеть по пути духовный центр Армении — Эчмиадзин. Во время короткой остановки вы сможете посетить кафедральный собор, церкви Святой Рипсиме и Святой Гаяне или просто насладиться атмосферой древнего города.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Я заберу вас от места пребывания в Ереване, и мы отправимся в Эмчиадзин.

Там сделаем три остановки:

у церкви Святой Рипсиме

у храма Святой Гаяне

возле кафедрального собора Эчмиадзина

А после доставлю вас к терминалу аэропорта «Звартноц». Время в пути: около 2–3 часов (включая остановки).

