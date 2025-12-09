Предлагаю удобный и продуманный трансфер для тех, кто хочет не просто доехать в аэропорт, а увидеть по пути духовный центр Армении — Эчмиадзин.
Во время короткой остановки вы сможете посетить кафедральный собор, церкви Святой Рипсиме и Святой Гаяне или просто насладиться атмосферой древнего города.
Описание трансфер
Я заберу вас от места пребывания в Ереване, и мы отправимся в Эмчиадзин.
Там сделаем три остановки:
- у церкви Святой Рипсиме
- у храма Святой Гаяне
- возле кафедрального собора Эчмиадзина
А после доставлю вас к терминалу аэропорта «Звартноц». Время в пути: около 2–3 часов (включая остановки).
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn. В салоне есть питьевая вода и Wi-Fi
- Помогу вам с багажом и гарантирую комфортную езду
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар — ваша команда гидов в Ереване
Я не профессиональный гид. Организую трансферы по Армении, рассказываю и показываю о местах, которые мы посещаем. Со мной у вас будет ощущение, что вы прилетели к хорошему другу.
