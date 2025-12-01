Откройте для себя магию Армении в нашем захватывающем туре! Начните с монастыря Хор-Вирап, откуда открывается потрясающий вид на гору «Арарат», и продолжите путь к языческому храму Гарни и монастырю Гегард, высеченному в скале.
Завершите приключение мастер-классом по приготовлению ароматного армянского лаваша и увезите с собой незабываемые впечатления!
Описание мастер-классаОткройте для себя Армению: Тур по историческим достопримечательностям Наш тур по Армении начинается с посещения монастыря Хор-Вирап, расположенного недалеко от столицы с завораживающим видом на библейскую гору «Арарат». Это священное место связано с Григорием Просветителем, который провёл 13 лет в темнице, и является важным для армян со всего мира. Далее мы отправимся к арке «Егише Чаренца», возведённой в честь известного поэта. Арка предлагает живописные виды гор и отличные возможности для фотографий. Затем посетим языческий храм Гарни, единственный сохранившийся памятник эпохи язычества в Армении и удостоенный премии ЮНЕСКО. В завершение экскурсии мы увидим монастырский комплекс Гегард, высеченный из гранитного монолита, и примем участие в мастер-классе по приготовлению армянского лаваша. Мы уверены, что у вас останется множество ярких воспоминаний и захватывающих фотографий о нашей стране!
- Оплата принимается в армянских драмах. Оплатить можно гиду на месте.
- Рекомендации по одежде: удобная обувь, солнцезащитные очки, головной убор.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор-Вирап
- Арка Егише Чаренца
- Языческий храм Гарни
- Симфония камней
- Монастырский комплекс Гегард
Что включено
- Транспорт (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Бутилированная вода
- Входные билеты
- Мастер класс по приготовлению лаваша (армянский перекус)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало из любой точки Еревана
Завершение: Конец в любой точке Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплата принимается в армянских драмах. Оплатить можно гиду на месте
- Рекомендации по одежде: удобная обувь, солнцезащитные очки, головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
