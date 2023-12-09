В 20 мин. езды от Дилижана расположено аномальное место — непьющая русская деревня. Это не иммерсивный спектакль и не утопия, это — комьюнити русских молокан, сектa (по мнению Екатерины II), участников которой погнали из России 200 с лишним лет назад. Вы пообщаетесь с местными, заглянете в гости на пирожки с чаем из самовара и узнаете, в чём особенность веры молокан.

Описание

Что вас ожидает

Куда мы едем?

Фиолетово — не сборище отвергнутых из разных мест, это всё потомки жителей одной деревни Тамбовской губернии. Рядом с Фиолетово есть деревня Лермонтово, также населённая молоканами, те — Саратовские. И вот так уже 200 лет они живут в 15 минутах езды от Дилижана и юридически являются армянами. Более того, они служат в армии и в том числе погибают в том самом Нагорном Карабахе.

Молокане — какие они?

Мужчины в возрасте носят бороды в духе Льва Толстого, женщины выглядят, как дородные русские женщины с картин. У молокан полно детей и внуков, у каждого двора носятся мелкие, катаются на велосипедах и играют. Вы тоже сможете поиграть с ними, например, в вышибалы.

Что будем делать?

Дорога займёт 2 часа на машине и 1 час на повозке с конём — неплохо для начала, не правда ли?

Побываем в сёлах Лермонтово и Фиолетово, погуляем по ним, понаблюдаем за бытом, а также насладимся окружающими просторами и горными пейзажами.

Пообедаем в настоящем молоканском доме и пообщаемся с его хозяйкой.

Прогуляемся к самому длинному тоннелю на Кавказе.

Заедем на обратном пути в Дилижан. По пути будет озеро Севан — можем остановиться полюбоваться видами.

Организационные детали