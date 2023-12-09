В составе мини-группы посмотреть, как живут люди из «секты здорового человека» среди горных пейзажей
В 20 мин. езды от Дилижана расположено аномальное место — непьющая русская деревня.
Это не иммерсивный спектакль и не утопия, это — комьюнити русских молокан, сектa (по мнению Екатерины II), участников которой погнали из России 200 с лишним лет назад.
Вы пообщаетесь с местными, заглянете в гости на пирожки с чаем из самовара и узнаете, в чём особенность веры молокан.
Это не иммерсивный спектакль и не утопия, это — комьюнити русских молокан, сектa (по мнению Екатерины II), участников которой погнали из России 200 с лишним лет назад.
Вы пообщаетесь с местными, заглянете в гости на пирожки с чаем из самовара и узнаете, в чём особенность веры молокан.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
30
дек
дек
6
янв
янв
13
янв
янв
20
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Куда мы едем?
Фиолетово — не сборище отвергнутых из разных мест, это всё потомки жителей одной деревни Тамбовской губернии. Рядом с Фиолетово есть деревня Лермонтово, также населённая молоканами, те — Саратовские. И вот так уже 200 лет они живут в 15 минутах езды от Дилижана и юридически являются армянами. Более того, они служат в армии и в том числе погибают в том самом Нагорном Карабахе.
Молокане — какие они?
Мужчины в возрасте носят бороды в духе Льва Толстого, женщины выглядят, как дородные русские женщины с картин. У молокан полно детей и внуков, у каждого двора носятся мелкие, катаются на велосипедах и играют. Вы тоже сможете поиграть с ними, например, в вышибалы.
Что будем делать?
- Дорога займёт 2 часа на машине и 1 час на повозке с конём — неплохо для начала, не правда ли?
- Побываем в сёлах Лермонтово и Фиолетово, погуляем по ним, понаблюдаем за бытом, а также насладимся окружающими просторами и горными пейзажами.
- Пообедаем в настоящем молоканском доме и пообщаемся с его хозяйкой.
- Прогуляемся к самому длинному тоннелю на Кавказе.
- Заедем на обратном пути в Дилижан. По пути будет озеро Севан — можем остановиться полюбоваться видами.
Организационные детали
- Как обычно — мы обо всём позаботились. В стоимость уже включены трансфер (микроавтобус Toyota Hiace) и питание (обед: щавелевый суп, пирожки, блинчики, чай из самовара, конфеты и другое).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Комитаса 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 47 туристов
Добро пожаловать в бюро нестандартных экскурсий и приключений! Мы устроим для вас увлекательное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Наша страсть — это постсоветский техноген, горные восхождения, чиловые тусовки на природе и этнографические проникновения. Вам точно понравится!
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