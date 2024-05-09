Весеннее настроение Армении: тур с экскурсией на коньячный завод «Ной-Арарат»
Индивидуальный тур в Ереване

Увидеть старейший в стране храм и узнать секрет настоящего армянского коньяка

Одно маленькое, но очень интересное путешествие по Армении начинается! Мы познакомим вас с Ереваном, проведём по шумным торговым рядам «Вернисажа», где можно купить, кажется, всё на свете, и розовым улочкам древнего города.

А ещё покажем Эчмиадзинский монастырь 4 века и руины храма Звартноц прямо на фоне величественного Арарата.

Кульминацией станет визит на коньячный завод «Ной-Арарат», где вы не только узнаете, как производят напиток, но и попробуете его.
Весеннее настроение Армении: тур с экскурсией на коньячный завод «Ной-Арарат»
Весеннее настроение Армении: тур с экскурсией на коньячный завод «Ной-Арарат»
Весеннее настроение Армении: тур с экскурсией на коньячный завод «Ной-Арарат»
Ближайшие даты:
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$320
Отель 3*$350
Отель 4*$400
Отель 4+*$470
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Еревану

Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в отель. Затем отправимся знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».

После обзорной экскурсии — свободное время. Вы сможете выпить чашечку армянского кофе или попробовать местную кухню, а ещё советуем заглянуть в джаз-клуб — армяне очень любят этот жанр и бесподобно его исполняют.

Встреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по Еревану
2 день

Эчмиадзинский монастырь, храм Звартноц и дегустация

После завтрака поедем в Эчмиадзинский монастырь 4 века, старейший в стране. По легенде, царю Трдату III место для постройки святыни показал Иисус!

Затем побываем в храме бдящих ангелов Звартноц 7 века. От некогда величественного сооружения сейчас остались руины, но даже эти полуразрушенные колонны и арки производят большое впечатление, особенно если любоваться ими на фоне Арарата.

Вернёмся в Ереван и отправимся на экскурсию на коньячный завод «Ной-Арарат», где вы узнаете, как производят благородный напиток, и сможете его продегустировать.

Эчмиадзинский монастырь, храм Звартноц и дегустацияЭчмиадзинский монастырь, храм Звартноц и дегустацияЭчмиадзинский монастырь, храм Звартноц и дегустацияЭчмиадзинский монастырь, храм Звартноц и дегустацияЭчмиадзинский монастырь, храм Звартноц и дегустация
3 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камней

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.

Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах!

Следующая локация — Симфония камней в ущелье Гарни. Вы окажетесь в удивительном месте с нависающими базальтовыми скалами, напоминающими огромный орган. А ещё здесь удивительная акустика и фотографии получаются очень эффектные!

Монастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камней
4 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Еревана, отвезём вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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