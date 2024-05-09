Увидеть старейший в стране храм и узнать секрет настоящего армянского коньяка
А ещё покажем Эчмиадзинский монастырь 4 века и руины храма Звартноц прямо на фоне величественного Арарата.
Кульминацией станет визит на коньячный завод «Ной-Арарат», где вы не только узнаете, как производят напиток, но и попробуете его.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$320
|Отель 3*
|$350
|Отель 4*
|$400
|Отель 4+*
|$470
Описание
Организационные детали
Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Еревану
Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в отель. Затем отправимся знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».
После обзорной экскурсии — свободное время. Вы сможете выпить чашечку армянского кофе или попробовать местную кухню, а ещё советуем заглянуть в джаз-клуб — армяне очень любят этот жанр и бесподобно его исполняют.
Эчмиадзинский монастырь, храм Звартноц и дегустация
После завтрака поедем в Эчмиадзинский монастырь 4 века, старейший в стране. По легенде, царю Трдату III место для постройки святыни показал Иисус!
Затем побываем в храме бдящих ангелов Звартноц 7 века. От некогда величественного сооружения сейчас остались руины, но даже эти полуразрушенные колонны и арки производят большое впечатление, особенно если любоваться ими на фоне Арарата.
Вернёмся в Ереван и отправимся на экскурсию на коньячный завод «Ной-Арарат», где вы узнаете, как производят благородный напиток, и сможете его продегустировать.
Монастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камней
Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.
Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах!
Следующая локация — Симфония камней в ущелье Гарни. Вы окажетесь в удивительном месте с нависающими базальтовыми скалами, напоминающими огромный орган. А ещё здесь удивительная акустика и фотографии получаются очень эффектные!
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Еревана, отвезём вас ко времени ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.