1 чел.
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скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: на площади Республики или у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 300€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Начало: По адресу вашего проживания
«Горнолыжный сезон длится с ноября по март»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Начало: Адрес вашего проживания
«Горнолыжный сезон длится с ноября по март»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
«Горнолыжный сезон длится с ноября по март»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра11 мая 2024Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали
- ААлина2 апреля 2024Мы приехали домой жутко уставшие, но невероятно счастливые!!! Огромное вам спасибо и огромное спасибо водителю Мамикону за такой прекрасный день. Чудесный гид, водитель и просто человечище. У нас переполнена память с чудесными фотографиями😍
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Весенние»
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