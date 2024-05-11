Экскурсии в Ереване весной

Найдено 4 экскурсии в категории «Весенние» в Ереване, цены от €70, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: на площади Республики или у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 300225 за всё до 10 чел.
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Начало: По адресу вашего проживания
«Горнолыжный сезон длится с ноября по март»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Индивидуальная
4 часа
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Начало: Адрес вашего проживания
«Горнолыжный сезон длится с ноября по март»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Индивидуальная
8 часов
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
«Горнолыжный сезон длится с ноября по март»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
    Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали
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    про Армению и ее историю. Нам очень понравились крепость и красивые виды Лори. Это необычный маршрут и особенно будет интересен тем кто уже многое видел в Армении. Спасибо Ованесу за его старания и интерес, с которым он рассказывает.

  • А
    Алина
    2 апреля 2024
    Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
    Мы приехали домой жутко уставшие, но невероятно счастливые!!! Огромное вам спасибо и огромное спасибо водителю Мамикону за такой прекрасный день. Чудесный гид, водитель и просто человечище. У нас переполнена память с чудесными фотографиями😍

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
  2. Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
  3. Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
  4. Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Весенние" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 225 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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