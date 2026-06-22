18 отзывов оставили туристы

Армения — страна гостеприимная, поэтому я с радостью зову вас в гости! Мы отправимся к великолепным монастырям, чтобы посмотреть на аскетичную христианскую архитектуру и захватывающие горные панорамы.
А у себя дома, в селе Арени, я угощу вас традиционным армянским вином и плодовой водкой, производством которых моя семья занимается больше века.
А у себя дома, в селе Арени, я угощу вас традиционным армянским вином и плодовой водкой, производством которых моя семья занимается больше века.
Описание экскурсии
Армянские святыни и вид на Арарат
- Начнём поездку с путешествия вдоль просторов Араратской долины
- На берегу реки Аракс неподалёку от границы с Турцией вы посетите монастырь Хор Вирап, со стен которого увидите библейскую гору Арарат
- Побываем в духовном центре Восточной Армении и фамильной усыпальнице князей Орбелян — монастыре Нораванк
- Поговорим о истории этих древних мест и полюбуемся панорамой ущелья реки Арпа
Дегустация вин и плодовой водки в селе Арени
Моя семья — виноделы в пятом поколении, поэтому вы услышите рассказ о технологиях изготовления вина из первых уст.
- Узнаете, в какое время года производят разные виды напитков. И обязательно продегустируете те, что будут у нас на столе
- Познакомитесь с автохтонным вином «Арени», с гранатовым сухим и полусладким, а с октября по декабрь попробуете молодое вино, аналог французского божоле
- А ещё мы предложим вам сорта плодовой водки: из персиков, чернослива, винограда или абрикоса
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном авто и дегустация напитков
- За доплату можем организовать вкусный домашний обед
- Если вы также захотите посмотреть Джермук, это будет возможно с доплатой €40 за минивэн
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 890 туристов
Я очень люблю свою родину и людей. Хочу, чтобы каждый гость, приезжающий в нашу страну, влюбился в неё без оглядки.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нет слов, чтобы сказать, как нам понравилась эскурсия! Я теперь даже не знаю, как ездить на другие экскурсии после этой! индивидуальный подход, невероятно доброе и дружелюбное отношение, нам ответили на
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С
Экскурсионная часть тура прошла с гидом Авиком просто великолепно. Гид очень профессионально, глубоко знает историю очень доступно и структуриронванно ее доносит. С учетом нашего желания завез нас в Джермук и
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Определенно рекомендую это винное путешествие!) Нашим гидом был Армен, который очень интересно и подробно, но без перегруза, рассказывал обо всем, что мы видели на локациях и по пути к ним,
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Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Это лучшее путешествие по Армении!!! Мы в восторге! Гидом был Армен, брат Анны, большой молодец! Очень эрудированный, образованный парень - историк! Необычайная красота храмов, ущелий,
Это лучшее путешествие по Армении!!! Мы в восторге! Гидом был Армен, брат Анны, большой молодец! Очень эрудированный, образованный парень - историк! Необычайная красота храмов, ущелий,
+1
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Экскурсия оставила очень приятные впечатления. Отлично продуманный маршрут, красивые места, интересные рассказы и уютная дегустация в тёплой, домашней атмосфере. Поездка прошла комфортно и насыщенно.
Рекомендуется к посещению всем, кто хочет за один день прочувствовать историю, культуру и винные традиции Армении. Особая благодарность Анне и Армену джан)
Рекомендуется к посещению всем, кто хочет за один день прочувствовать историю, культуру и винные традиции Армении. Особая благодарность Анне и Армену джан)
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Тур очень понравился, Анна с Артуром заехали за нами в Ереване. По пути к достопримечательностям Анна рассказывала нам об истории Армении и интересные факты о той территории, где мы двигались.
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