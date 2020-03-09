18 отзывов оставили туристы

Добрый день. Надеюсь не полетят камни в наш огород за такой отзыв. Начну с того что данный тур нельзя называть Винным, так как от вина там ничего нет. В описании сказано о том что семья занимается несколько веков вином, но верится в это с трудом. Итак, по порядку. 1. За день до поездки нам позвонили и спросили, напротив ли мы будем если к нашей индивидуальной экскурсии за 120€ присоединятся ещё четверо, и нам за это сделают скидку на экскурсию. Мы согласились, Итогом это было два взрослых и два ребёнка, 3 года и грудничок. Ни чего не имеем против детей, но тут нужно сразу понимать что длительность экскурсии сильно растягивается, так как ребята с детьми по объяснимым причинам передвигаются дольше. С этим мы смирились 2. К нашей экскурсии, мы просили добавить Джермук, но утром дня выезда нам сказали что делать там нечего, и так как мы поедем к хозяйке домой, то там можем получить мастер класс по приготовлению армянской еды. Ну ок, мы согласились. Нас предупредили о том что нужно будет оплатить Продукты. Не проблема. Что получилось в итоге, в 10 утра ща нами приехала Машина и повезла нас в супермаркет. Анна ходила по магазину и набирала тележку с продуктами, показав нам местные конфеты и спросив будем ли мы рыбу? Далее мы сидели в ожидании на улице. Итого наш выезд на экскурсию начался в 12. 00!!! Просто потерянное время(((( 3. Посмотрели мы два монастыря. Здесь все ок, кроме экскурсионной части в виде рассказа. К сожалению не каждому человеку дано быть гидом или рассказчиком. Весь рассказ с самого начала экскурсии происходил скомканно и кусками. То есть 2 минуты рассказа на какую то тему, далее перерыв на 2 минуты и капание в телефоне или звонок по телефону, после этого рассказ на совсем другую тему. В общем ужас! 4. Плюс нас остановили в деревне аистов и на маковом поле. 5. Самое интересное период оплаты! У нас была предоплата 2400 рублей которую снимает сайт. То есть примерно 30€ Далее мы оплатили Продукты в магазине около 11000 др (1500 рубл примерно) - это мы оговаривали После мы должны были оплатить ещё 2000 драм, за покупку общих продуктов. Дали 5000, сдачу в виде 3000 нам не выдали. Ну ок. Ну сама та экскурсия должна быть со скидкой нас не 2 человека было, а две группы. Заплатили мы 110$, а это примерно 90€. Итог предоплата 30€ и 90 подучилось 120€. Где наша скидка и ещё не выданная сдача за Продукты, для на. Осталась загадкой. Выяснять отношения мы не стали. Так как после экскурсии приехали в дом, в котором нам не особо предложили сесть за стол, а мастер класс по приготовлению еды это вообще наблюдение за тем как Анна готовит, и если вам класться спросить как и что делается вы узнаете, если не спросили то не узнаете. Это не похоже на то когда всем выдают досточки и каждый режет и делает. Это просто наблюдение. По мимо этого про вино нам ни чего не рассказали, ни каких бочек мы не видели, задав вопрос а где и когда будет информация о вине - нам ответили что винодельня высоко в горах и мы туда не возим))) Дегустация выглядела так. В машине нам налили 50 градусов коньяка, и 100 гр вина. Далее, мы остались на ужин (так как с 10 утра до 19. 00 нас не где не кормили и даже не предложили остановится, ) уж очень есть хотелось. И за этим ужином мы выпили того же вина что и в машине. Для понимания бутылка из под литровой Кока колы, на 5 взрослых человек. Мы не рекомендуем!!!