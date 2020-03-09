18 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Винный тур: Хор Вирап — Арени — Нораванк

Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в гостинице
  • Заказать экскурсию

От 120 за экскурсию

У этой экскурсии18 отзывов
4.89
АННА
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
АННА – Гид в Ереване
Армения — страна гостеприимная, поэтому я с радостью приглашаю вас в гости.

Вместе со мной вы отправитесь к великолепным монастырям, чтобы посмотреть на аскетичную христианскую архитектуру и захватывающие горные панорамы.

А у себя дома, в селе Арени, я угощу вас традиционным армянским вином 🍷 и плодовой водкой, производством которых моя семья занимается больше века.
Винный тур: Хор Вирап — Арени — Нораванк
Винный тур: Хор Вирап — Арени — Нораванк

Что вас ожидает

Армянские святыни и вид на гору Арарат
Экскурсия начнётся с небольшого путешествия вдоль просторов Араратской долины. На берегу реки Аракс вы посетите монастырь Хор Вирап неподалеку от границы с Турцией, со стен которого увидите библейскую гору Арарат. А в конце экскурсии сможете сравнить свои впечатления от святыни с эмоциями, которые испытаете у духовного центра Восточной Армении, фамильной усыпальницы князей Орбелян — монастыря Нораванк. Здесь вам откроется панорама ущелья реки Арпа. Я расскажу об истории этих древних святынь и их архитектуре. А в селе Арени вы станете гостем моей семьи.

Винная дегустация и местные традиции
Село Арени издавна известно своими винодельческими традициями, с которыми я вас познакомлю. Моя семья — виноделы в пятом поколении, поэтому вы услышите рассказ о технологиях изготовления вина из первых уст. А также узнаете, в какое время года производят разные виды напитков. И обязательно продегустируете те, которые будут у нас на столе во время вашего приезда. Познакомитесь с автохтонным вином «Арени», с гранатовым сухим и полусладким, а с октября по декабрь попробуете молодое вино, аналог французского божоле. А ещё мы предложим вам сорта плодовой водки: из персиков, чернослива, винограда или абрикоса.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване. Трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Стоимость указана для 1-3 человек. Для 4-6 человек стоимость — 120 евро, для 7-18 — по 25 евро с человека.
  • Если вы также захотите посмотреть Джермук в рамках экскурсии, это будет возможно с доплатой (40 евро для минивэна)
Винный тур: Хор Вирап — Арени — Нораванк
Винный тур: Хор Вирап — Арени — Нораванк
Винный тур: Хор Вирап — Арени — Нораванк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в гостинице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
АННА
АННА
Мне 28 лет, я очень люблю свою родину и людей. Хочу, чтобы каждый гость, приезжающий в нашу страну, влюбился в неё без оглядки.
Напишите мне

18 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Прекрасный весенний день в компании Анны и ее большой семьи. Экскурсия по невероятным местам Армении закончилась динустацией вина в доме Анны.. Потрясающая страна, удивительные люди! Без всякого сомнения могу рекомендовать Анну и и ее экскурсионные программы! Там осталось наше сердце, Мы обязательно вернёмся ❤️
3 ноября 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Анна интересно рассказывала о стране, культуре, обычаях. Посетили древние храмы с интересной историей. Обедали мы Дома у Анны в деревне Арени. Артур пожарил вкуснейший шашлык, а мы с девочками под Аниным руководством делали долму! У моей подруги в день экскурсии был день рождения, так Аня и Артур купили тортик, хлопушки, зажгли свечи и поздравит именинницу. Было очень приятно и трогательно. Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
13 октября 2019
Отличная экскурсия, шикарные мести и завораживающие виды, Анна очень интересно рассказывает об истории армянского народа. Изюминка экскурсии- посещение дома Анны и Артура, дегустация домашних вин и неформальное общение. Спасибо большое за чудесный день!
18 мая 2019
Огромное спасибо Аннушке и ее мужу Артуру, за организацию экскурсии. Поездка была очень комфортной. Рассказы об истории Армении, были очень интересными и содержательными. О гостеприимстве этой молодой, красивой пары, можно рассказывать целый день. Я очень благодарна Аннушке и Артуру, за то, что нам с родителями, довелось провести такой замечательный день.
17 мая 2019
Я бесконечно благодарна Анне за чудесную экскурсию! Благодаря Анне я поняла, что влюбилась в Армению безоговорочно и навсегда. Интересный маршрут, красочные пейзажи и главная изюминка - невероятной вкусноты блюда на ужин, приготовленные Анной.
16 мая 2019
Отличная экскурсия. Анна и Артур очень душевные добрые люди. Анна замечательный гид, который любит свою родину и знает её Историю. Экскурсия на все 300% стоит этих денег. Вино вкуснейшее, и это даже не дегустация, где наливают не по 50 грамм. Тут Вас не ограничивают. Настоящий праздник живота. Артур аккуратно водит машину, можно не переживать. Однозначно всем рекомендую. И не ведитесь на таксистов которые могут предложить «нечто похожее». Тут Вам расскажут и покажут всё что Вам будет интересно, расскажут как появилось то или иное название по мифам и легендам и как всё было на самом деле. Подскажут где дешевле купить сувениры и подарки. Помогут если необходимо будет такси без накрутки. Видно что люди живут тем, чем занимаются и любят своё дело! Однозначно рекомендую, и порекомендую друзьям. И в следующий раз я снова обращусь к этим ребятам. Мы с мужем Довольны и обязательно приедем ещё. И не обращайте внимание на плохие отзывы. Замечательные гиды, восхитительная Страна!
14 мая 2019
Добрый день. Надеюсь не полетят камни в наш огород за такой отзыв. Начну с того что данный тур нельзя называть Винным, так как от вина там ничего нет. В описании сказано о том что семья занимается несколько веков вином, но верится в это с трудом. Итак, по порядку. 1. За день до поездки нам позвонили и спросили, напротив ли мы будем если к нашей индивидуальной экскурсии за 120€ присоединятся ещё четверо, и нам за это сделают скидку на экскурсию. Мы согласились, Итогом это было два взрослых и два ребёнка, 3 года и грудничок. Ни чего не имеем против детей, но тут нужно сразу понимать что длительность экскурсии сильно растягивается, так как ребята с детьми по объяснимым причинам передвигаются дольше. С этим мы смирились 2. К нашей экскурсии, мы просили добавить Джермук, но утром дня выезда нам сказали что делать там нечего, и так как мы поедем к хозяйке домой, то там можем получить мастер класс по приготовлению армянской еды. Ну ок, мы согласились. Нас предупредили о том что нужно будет оплатить Продукты. Не проблема. Что получилось в итоге, в 10 утра ща нами приехала Машина и повезла нас в супермаркет. Анна ходила по магазину и набирала тележку с продуктами, показав нам местные конфеты и спросив будем ли мы рыбу? Далее мы сидели в ожидании на улице. Итого наш выезд на экскурсию начался в 12. 00!!! Просто потерянное время(((( 3. Посмотрели мы два монастыря. Здесь все ок, кроме экскурсионной части в виде рассказа. К сожалению не каждому человеку дано быть гидом или рассказчиком. Весь рассказ с самого начала экскурсии происходил скомканно и кусками. То есть 2 минуты рассказа на какую то тему, далее перерыв на 2 минуты и капание в телефоне или звонок по телефону, после этого рассказ на совсем другую тему. В общем ужас! 4. Плюс нас остановили в деревне аистов и на маковом поле. 5. Самое интересное период оплаты! У нас была предоплата 2400 рублей которую снимает сайт. То есть примерно 30€ Далее мы оплатили Продукты в магазине около 11000 др (1500 рубл примерно) - это мы оговаривали После мы должны были оплатить ещё 2000 драм, за покупку общих продуктов. Дали 5000, сдачу в виде 3000 нам не выдали. Ну ок. Ну сама та экскурсия должна быть со скидкой нас не 2 человека было, а две группы. Заплатили мы 110$, а это примерно 90€. Итог предоплата 30€ и 90 подучилось 120€. Где наша скидка и ещё не выданная сдача за Продукты, для на. Осталась загадкой. Выяснять отношения мы не стали. Так как после экскурсии приехали в дом, в котором нам не особо предложили сесть за стол, а мастер класс по приготовлению еды это вообще наблюдение за тем как Анна готовит, и если вам класться спросить как и что делается вы узнаете, если не спросили то не узнаете. Это не похоже на то когда всем выдают досточки и каждый режет и делает. Это просто наблюдение. По мимо этого про вино нам ни чего не рассказали, ни каких бочек мы не видели, задав вопрос а где и когда будет информация о вине - нам ответили что винодельня высоко в горах и мы туда не возим))) Дегустация выглядела так. В машине нам налили 50 градусов коньяка, и 100 гр вина. Далее, мы остались на ужин (так как с 10 утра до 19. 00 нас не где не кормили и даже не предложили остановится, ) уж очень есть хотелось. И за этим ужином мы выпили того же вина что и в машине. Для понимания бутылка из под литровой Кока колы, на 5 взрослых человек. Мы не рекомендуем!!!
29 апреля 2019
Благодарим Анну и Артура за прекрасное путешествие. Комфортабельный автомобиль, отличный водитель Артур, интересное содержание, красивые виды Араратской долины и гор. Особенное впечатление от деревни, в которую нас специально завезли, чтобы мы увидели гнезда аистов буквально на каждом столбе. Ну, и, конечно, оставило впечатление посещение дома Анны и Артура в Арени, общение с их сынишкой, дегустация производимых ими вин. Желаем Анне и Артуру успехов и совершенствования туристического бизнеса.
1 апреля 2019
Отличный Гид, приятная в общении, любит свою страну и знает про её историю практически ВСЕ!!! Мы были на нескольких экскурсиях с разными гидами- Анна самый лучший Гид, которому можно доверять !!! Перед экскурсией заехали на рынок за продуктами, из которых в завершении экскурсии Анна привела нас к себе в дом в деревне, где она приготовила местные вкусные блюда!! Очень вкусно- рекомендую всем именно так заканчивать экскурсию- за столом с домашним вином!! Очень жаль что мы ранее заказали экскурсии не с Анной, а с другими гидами........ Очень высокий уровень экскурсии - много нового узнали про Армению
26 марта 2019
всё очень понравилось. Рекомендую
Ещё 8 отзывов

АННА проводит ещё 1 экскурсию

Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный ДилиджанПриключения в Ластивере, озеро Севан и уютный ДилиджанПриключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
От 160 за экскурсию
7.5 часов
1 отзыв
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Национальный парк Ластивер — райское место, где живописные водопады и домики на деревьях соседствуют с пещерами отшельников. Во время нашего путешествия вы погрузитесь в заповедную природу Армении, познакомитесь с древним армянским бытом, а затем испытаете себя на смелость и прокатитесь на самом длинном зиплайне в мире!

Гастрономические экскурсии в Ереване

Колоритные рынки ЕреванаКолоритные рынки ЕреванаКолоритные рынки Еревана
скидка10%
€65
59 за экскурсию
3.5 часа
Подивиться народному искусству на Вернисаже и попробовать разные армянские вкусности
Еще не решили, чем заняться после музеев и экскурсий за городом? Предлагаю отправиться за новыми впечатлениями на два ереванских рынка — Вернисаж и ГУМ. Это не просто прилавки с изделиями мастеров и продуктами, а сочетание таланта и трудолюбия с характером и душой нашего народа. Здесь вы пообщаетесь с интересными людьми и прочувствуете армянский колорит!
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-классМонастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-классМонастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
От 120 за экскурсию
8 часов
Посетить древнюю столицу, узнать о судьбе крестителя Армении и научиться готовить традиционный кебаб
Вы перенесетесь в Великую Армению и узнаете о событиях времен правления Трдата III. Взору предстанет величественный Арарат и древний монастырь, в темнице которого отбывал заключение святой Григорий Просветитель. Я расскажу о его удивительной жизни, несокрушимой вере и целительной силе, а после экскурсии вы примете участие в кулинарном мастер-классе.
История и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыки
140 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Открыть историческое и природное достояние горы Арагац и научиться готовить армянские блюда
Получить новые знания, полюбоваться природой, а потом угоститься настоящим армянским шашлыком — вот сценарий этого путешествия. Вдоль древних построек вы проедете по дорогам Арагацотнского края, откроете историю монастырей Сагмосаванк и Ованаванк над ущельем и подниметесь к горному озеру. А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии.
Вкусный Ереван: коньяк и сладостиВкусный Ереван: коньяк и сладостиВкусный Ереван: коньяк и сладости
От 50 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Аппетитные впечатления в кондитерской и на заводе «Ной», а также прогулка по центру
Вам предстоит прочувствовать разные грани Еревана, получить гастрономические эмоции и новые знания. Вы узнаете о вкусных традициях и побываете на любых двух из предлагаемых мастер-классов: по приготовлению восточных лакомств, или мясных блюд, или мануфактурного шоколада. Вы прогуляетесь по центру города, изучите архитектурные детали и удивительные скульптуры. А в случае выбора мастер-классов в Аштараке, увидите горы Арагац, Аралер, Арарат и полюбуетесь каньоном реки Касах.
Зимнее застолье в кругу семьиЗимнее застолье в кругу семьиЗимнее застолье в кругу семьи
135 за экскурсию
4.5 часов
Попробовать настоящий армянский хаш, испечь лепешку гату и испить домашних настоек за трапезой
Зимний наваристый бульон хаш некогда считался едой бедняков — а сегодня подается в каждой семье к праздничному столу. В нашем загородном доме вы не только отведаете национальные блюда и закуски, но и поучаствуете в приготовлении выпечки, услышите о традициях и после заздравного тоста поднимете бокал домашнего вина!
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой турВкусы Еревана: гастро-исторический групповой турВкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
От 110 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Посетить Хор Вирап, монастырь Нораванк и пещеру Арени и отужинать с домашним вином в гостях у гида
В этом путешествии вы проникнетесь духом истории в святых местах Армении, очаруетесь видами великого Арарата и почувствуете атмосферу домашнего уюта на традиционном ужине. Вы узнаете главное об армянской кухне, попробуете местные блюда и продегустируете ароматные вина.

Выбирайте и другие экскурсии в Ереване

ГастрономическиеВ другой городЭчмиадзинГарниГегардНа автобусеИстория и архитектураНеобычные маршрутыМузеи и искусствоЗавод АраратФотосессииОзеро СеванГолубая мечетьЗавод НойДилижанАрениДля детейГрупповыеВсеМастер-классыЗимойИндивидуальныеХор ВирапНагорный КарабахЗвартноцНа автомобилеОбзорныеЗа городомТатевГорыГора АраратСо скидкойПешкомКвестыТрансферыОнлайн-прогулкиОнлайн
От120 за экскурсию
Заказать экскурсию