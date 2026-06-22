18 отзывов оставили туристы

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мог ответить на любой наш вопрос. На самих локациях давали достаточно времени на побродить самому/сделать фотографии. В завершении путешествия мы попали домой к Анне, где она с большой любовью рассказала нам о традициях виноделия региона Арени и провела дегустацию вина, настоек, коньяка собственного производства, несколько "образцов" прикупила домой. Помимо дегустации у нас был вкусный домашний обед и в этой уже более "домашней" атмосфере мы немного поговорили о наших странах и людях, посмеялись, попили кофе с домашней выпечкой и на этой прекрасной ноте вернулись в Ереван. У Анны и Армена есть много вариантов других интересных экскурсий как по Армениии, так и за ее пределами, если буду возвращаться в Армению, обязательно свяжусь с ними снова.