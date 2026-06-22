18 отзывов оставили туристы

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Винное путешествие: Хор Вирап, Арени, Нораванк + вино в гостях у гида

Не покидает ощущение, что ты приехал в гости к своим давним друзьям, которых просто давно не видел
Армения — страна гостеприимная, поэтому я с радостью зову вас в гости! Мы отправимся к великолепным монастырям, чтобы посмотреть на аскетичную христианскую архитектуру и захватывающие горные панорамы.

А у себя дома, в селе Арени, я угощу вас традиционным армянским вином и плодовой водкой, производством которых моя семья занимается больше века.
4.9
100 отзывов
Винное путешествие: Хор Вирап, Арени, Нораванк + вино в гостях у гида
Винное путешествие: Хор Вирап, Арени, Нораванк + вино в гостях у гида
Винное путешествие: Хор Вирап, Арени, Нораванк + вино в гостях у гида

Описание экскурсии

Армянские святыни и вид на Арарат

  • Начнём поездку с путешествия вдоль просторов Араратской долины
  • На берегу реки Аракс неподалёку от границы с Турцией вы посетите монастырь Хор Вирап, со стен которого увидите библейскую гору Арарат
  • Побываем в духовном центре Восточной Армении и фамильной усыпальнице князей Орбелян — монастыре Нораванк
  • Поговорим о истории этих древних мест и полюбуемся панорамой ущелья реки Арпа

Дегустация вин и плодовой водки в селе Арени

Моя семья — виноделы в пятом поколении, поэтому вы услышите рассказ о технологиях изготовления вина из первых уст.

  • Узнаете, в какое время года производят разные виды напитков. И обязательно продегустируете те, что будут у нас на столе
  • Познакомитесь с автохтонным вином «Арени», с гранатовым сухим и полусладким, а с октября по декабрь попробуете молодое вино, аналог французского божоле
  • А ещё мы предложим вам сорта плодовой водки: из персиков, чернослива, винограда или абрикоса

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном авто и дегустация напитков
  • За доплату можем организовать вкусный домашний обед
  • Если вы также захотите посмотреть Джермук, это будет возможно с доплатой €40 за минивэн

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 890 туристов
Я очень люблю свою родину и людей. Хочу, чтобы каждый гость, приезжающий в нашу страну, влюбился в неё без оглядки.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
2
3
4
2
1
1
Н
Нет слов, чтобы сказать, как нам понравилась эскурсия! Я теперь даже не знаю, как ездить на другие экскурсии после этой! индивидуальный подход, невероятно доброе и дружелюбное отношение, нам ответили на
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все наши вопросы, рассказали все, что нас интересовало. Может ли гид влюбить вас в страну за один день? Теперь я могу с точностью сказать, что 100% может. И мы уже с нетерпением ждем, когда появится возможность приехать сюда снова. Огромное спасибо Тиграну, Анне и нашему водителю за такой невероятный опыт ❤️❤️❤️ сказать, что мы в полном восторге - это ничего не сказать

Нет слов, чтобы сказать, как нам понравилась эскурсия! Я теперь даже не знаю, как ездить на
Нет слов, чтобы сказать, как нам понравилась эскурсия! Я теперь даже не знаю, как ездить на
Нет слов, чтобы сказать, как нам понравилась эскурсия! Я теперь даже не знаю, как ездить на
Нет слов, чтобы сказать, как нам понравилась эскурсия! Я теперь даже не знаю, как ездить на
Нет слов, чтобы сказать, как нам понравилась эскурсия! Я теперь даже не знаю, как ездить на
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С
Экскурсионная часть тура прошла с гидом Авиком просто великолепно. Гид очень профессионально, глубоко знает историю очень доступно и структуриронванно ее доносит. С учетом нашего желания завез нас в Джермук и
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Птичью пещеру, хотя путь не близкий. Провели 4 тура в Армении - Авик точно лучший гид. очень рекомендуем тем, кто любит и хочет познать историю Армении. Дегустационная часть тура занимает около получаса: Анна радушно нас встретила. Как таковая дегустация особо не произвела впечатления. Здесь возможно мы избалованы прошлым опытом.

Экскурсионная часть тура прошла с гидом Авиком просто великолепно. Гид очень профессионально, глубоко знает историю очень
Экскурсионная часть тура прошла с гидом Авиком просто великолепно. Гид очень профессионально, глубоко знает историю очень
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Анастасия
Определенно рекомендую это винное путешествие!) Нашим гидом был Армен, который очень интересно и подробно, но без перегруза, рассказывал обо всем, что мы видели на локациях и по пути к ним,
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мог ответить на любой наш вопрос. На самих локациях давали достаточно времени на побродить самому/сделать фотографии. В завершении путешествия мы попали домой к Анне, где она с большой любовью рассказала нам о традициях виноделия региона Арени и провела дегустацию вина, настоек, коньяка собственного производства, несколько "образцов" прикупила домой. Помимо дегустации у нас был вкусный домашний обед и в этой уже более "домашней" атмосфере мы немного поговорили о наших странах и людях, посмеялись, попили кофе с домашней выпечкой и на этой прекрасной ноте вернулись в Ереван. У Анны и Армена есть много вариантов других интересных экскурсий как по Армениии, так и за ее пределами, если буду возвращаться в Армению, обязательно свяжусь с ними снова.

Определенно рекомендую это винное путешествие!) Нашим гидом был Армен, который очень интересно и подробно, но без
Определенно рекомендую это винное путешествие!) Нашим гидом был Армен, который очень интересно и подробно, но без
Определенно рекомендую это винное путешествие!) Нашим гидом был Армен, который очень интересно и подробно, но без
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Денис
Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Это лучшее путешествие по Армении!!! Мы в восторге! Гидом был Армен, брат Анны, большой молодец! Очень эрудированный, образованный парень - историк! Необычайная красота храмов, ущелий,
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удивительное открытость людей! Впечатлило буквально все!!! Вся поездка очень грамотно построена так, чтобы было время и на погружение в историю и на легкие трапезы в деревнях по пути следования! Боже! как нас угощали!
Отдельное спасибо Анне за гостеприимство и душевный приём! Великолепный ужин, Очень качественное, вкусное вино! Если и когда полетим еще в братскую Армению - то обязательно обратимся к этим ребятам! ВОСТОРГ! Всем Рекомендуем!

Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Были на экскурсии 22 сентября 2025.
Были на экскурсии 22 сентября 2025.+1
Были на экскурсии 22 сентября 2025.
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Alexander
Экскурсия оставила очень приятные впечатления. Отлично продуманный маршрут, красивые места, интересные рассказы и уютная дегустация в тёплой, домашней атмосфере. Поездка прошла комфортно и насыщенно.
Рекомендуется к посещению всем, кто хочет за один день прочувствовать историю, культуру и винные традиции Армении. Особая благодарность Анне и Армену джан)
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Александра
Тур очень понравился, Анна с Артуром заехали за нами в Ереване. По пути к достопримечательностям Анна рассказывала нам об истории Армении и интересные факты о той территории, где мы двигались.
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Времени на просмотр достопримечательностей дают вдоволь, никто не торопит с просмотром;). Винная часть тура также на высоте! Вина из местного винограда Арени просто великолепны, делают исключительно из натуральных ингредиентов без добавления химии и сахара, вино темнее от этого вкусное и с хорошим ароматным букетом. Также попробовали абрикосовый Коньяк, и самогонку;). Далее отведали отменный домашний обед, все из домашних ингредиентов и сделано с душой! Анне и Артуру большое спасибо, за прекрасно проведенное время и кучу информации, которую мы узнали за один день с ними!

Тур очень понравился, Анна с Артуром заехали за нами в Ереване. По пути к достопримечательностям Анна
Тур очень понравился, Анна с Артуром заехали за нами в Ереване. По пути к достопримечательностям Анна
Тур очень понравился, Анна с Артуром заехали за нами в Ереване. По пути к достопримечательностям Анна
Тур очень понравился, Анна с Артуром заехали за нами в Ереване. По пути к достопримечательностям Анна
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