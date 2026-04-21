Мои заказы

Вокруг Севана за 10 часов

Древние монастыри, пляжи с чистейшей водой и копия судна времён Киликийского царства
Мы отправимся в яркое путешествие вокруг высокогорного озера Севан. Часть маршрута повторяет знаменитый Шёлковый путь.

Вы увидите невероятные ландшафты, узнаете секреты средневековых караванщиков и откроете для себя историю армянских мореплавателей. А ещё по желанию окунётесь в чистейшие воды Севана и отведаете свежайшую рыбу сиг на углях.
5
3 отзыва
Вокруг Севана за 10 часов
Вокруг Севана за 10 часов
Вокруг Севана за 10 часов

Описание экскурсии

Развалины крепости бронзового века Бердкунк

Крепость играла важную роль во времена государства Урарту. У неё была мощная внутренняя цитадель и внешние крепостные стены. Во время последней экспедиции были обнаружены подземный ход, который выходил прямо в озеро, и много каменных якорей.

Средневековый монастырь Айриванк

Среди монастырских развалин вы увидите дошедшую до нас церковь Святого Степаноса 9 века. Она величественно возвышается на скалистом утёсе над озером.

Деревня Норатус с хачкарами

Неподалёку от самого узкого места Севана раскинулась деревня Норатус. Считается, что здесь самое большое собрание уникальных хачкаров 9–17 веков. Вы изучите символику и декор этих камней-крестов.

Руины крепости Тейшеба (Одзаберд)

На высоком мысе над Севаном сохранились руины урартской крепости 7-8 вв. до н. э., основанной царём Русой I и посвящённой богу грома Тейшебе. Вы восхититесь видами на озеро, а среди камней почувствуете дыхание цивилизации трёх тысячелетий давности.

Парусник «Киликия»

В 1989 году команда армянских единомышленников начала постройку парусника по чертежам киликийских мореходов 13 века. В 2004 году судно совершило первое плавание по Средиземному морю. А сейчас оно стоит у мыса Артаниш, где вы и полюбуетесь им.

Рыбный магазин-ресторан

Вы узнаете, какие дары даёт озеро, и попробуете свежую рыбу сиг на углях. По желанию до или после обеда искупаетесь на понравившемся пляже из тех, что мы будем проезжать.

Монастырь Севанаванк

Основан в 4 веке крестителем Армении Григорием Просветителем. До нас дошли две купольные церкви 874 года. Вы узнаете, как они связаны с обетом княжны Мариам Багратуни увековечить память о своём супруге, павшим в битве с Арабским Халифатом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Subaru Forester или Mercedes-Benz Viano. Есть детское кресло до 1 года.
  • На некоторые пляжи вход платный — около €3–4; аренда лежака — около €3–4.
  • Дополнительно оплачивается обед — €8–10

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон
Левон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 311 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду 💕 Левон - очень профессиональный гид, приятный собеседник, интересный рассказчик. . Спасибо огромное за сбывшуюся мечту!! (это я про парусник 😍)
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во всех отношениях. Сочетание природных красот и созданных человеком на протяжении всей экскурсии поддерживает неподдельный интерес к рассказам профессионального Гида Левона. Гида с большой буквы!!! Левон, огромное человеческое Вам спасибо за Вашу работу. Сразу заметно, что это для Вас не просто работа, а любимое дело.
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во+2
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во
Вам был полезен этот отзыв?
Роман
Озеро Севан красиво со всех сторон, с какой ни посмотри. Вот мы и посмотрели его со всех сторон, останавливаясь в знаковых местах, оставивших свой след в истории Армении. Только на месте можно ощутить насколько оно большое и какая сложная была история его освоения и спасения. Спасибо Левону за день, полный красоты и истории. Экскурсия стоила каждого своего часа!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Вокруг Севана за 10 часов»

Армянское море и древние монастыри
На машине
9 часов
201 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Армянское море и древние монастыри
Исследовать языческий Гарни и пещерный Гегард, посетить курортный Дилижан и пообедать у озера Севан
Начало: По вашему желанию
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €255 за всё до 4 чел.
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
67 отзывов
Групповая
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Путешествие к озеру Севан и монастырям Армении. Откройте для себя историю и архитектуру в компании опытного гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
15 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€30 за человека
Озеро Севан, Гарни и Гегард
На машине
5 часов
610 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Севан, Гарни и Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €220 за всё до 5 чел.
Дилижан, Севан и Севанаванк - из Еревана
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дилижан, Севан и Севанаванк - из Еревана
Отправиться в атмосферный город, к легендарному озеру и древним монастырям
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
от €229 за экскурсию