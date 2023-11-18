Древние монастыри, пляжи с чистейшей водой и копия судна времён Киликийского царства
Вы увидите невероятные ландшафты, узнаете секреты средневековых караванщиков и откроете для себя историю армянских мореплавателей. А ещё по желанию окунётесь в чистейшие воды Севана и отведаете свежайшую рыбу сиг на углях.
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Описание
Что вас ожидает
Развалины крепости бронзового века Бердкунк
Крепость играла важную роль во времена государства Урарту. У неё была мощная внутренняя цитадель и внешние крепостные стены. Во время последней экспедиции были обнаружены подземный ход, который выходил прямо в озеро, и много каменных якорей.
Средневековый монастырь Айриванк
Среди монастырских развалин вы увидите дошедшую до нас церковь Святого Степаноса 9 века. Она величественно возвышается на скалистом утёсе над озером.
Деревня Норатус с хачкарами
Неподалёку от самого узкого места Севана раскинулась одноимённая деревня Норатус. Считается, что здесь самое большое собрание уникальных хачкаров 9–17 веков. Вы изучите символику и декор этих камней-крестов.
Парусник «Киликия»
В 1989 году команда армянских единомышленников начала постройку парусника по чертежам киликийских мореходов 13 века. В 2004 году судно совершило первое плавание по Средиземному морю. А сейчас оно стоит у мыса Артаниш, где вы и полюбуетесь им.
Рыбный магазин-ресторан
Вы узнаете, какие дары даёт озер, и попробуете свежую рыбу сиг на углях. По желанию до или после обеда искупаетесь на понравившемся пляже из тех, что мы будем проезжать.
Монастырь Севанаванк
Основан в 4 веке крестителем Армении Григорием Просветителем. До нас дошли две купольные церкви 874 года. Вы узнаете, как они связаны с обетом княжны Мариам Багратуни увековечить память о своём супруге, павшим в битве с Арабским Халифатом.
Организационные детали
- Поездка проходит на Subaru Forester или Mercedes-Benz Viano. Есть детское кресло до 1 года.
- На некоторые пляжи вход платный — около €3–4; аренда лежака — около €3–4.
- Дополнительно оплачивается обед — €8–10
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.