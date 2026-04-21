Древние монастыри, пляжи с чистейшей водой и копия судна времён Киликийского царства
Мы отправимся в яркое путешествие вокруг высокогорного озера Севан. Часть маршрута повторяет знаменитый Шёлковый путь.
Вы увидите невероятные ландшафты, узнаете секреты средневековых караванщиков и откроете для себя историю армянских мореплавателей. А ещё по желанию окунётесь в чистейшие воды Севана и отведаете свежайшую рыбу сиг на углях.
Крепость играла важную роль во времена государства Урарту. У неё была мощная внутренняя цитадель и внешние крепостные стены. Во время последней экспедиции были обнаружены подземный ход, который выходил прямо в озеро, и много каменных якорей.
Средневековый монастырь Айриванк
Среди монастырских развалин вы увидите дошедшую до нас церковь Святого Степаноса 9 века. Она величественно возвышается на скалистом утёсе над озером.
Деревня Норатус с хачкарами
Неподалёку от самого узкого места Севана раскинулась деревня Норатус. Считается, что здесь самое большое собрание уникальных хачкаров 9–17 веков. Вы изучите символику и декор этих камней-крестов.
Руины крепости Тейшеба (Одзаберд)
На высоком мысе над Севаном сохранились руины урартской крепости 7-8 вв. до н. э., основанной царём Русой I и посвящённой богу грома Тейшебе. Вы восхититесь видами на озеро, а среди камней почувствуете дыхание цивилизации трёх тысячелетий давности.
Парусник «Киликия»
В 1989 году команда армянских единомышленников начала постройку парусника по чертежам киликийских мореходов 13 века. В 2004 году судно совершило первое плавание по Средиземному морю. А сейчас оно стоит у мыса Артаниш, где вы и полюбуетесь им.
Рыбный магазин-ресторан
Вы узнаете, какие дары даёт озеро, и попробуете свежую рыбу сиг на углях. По желанию до или после обеда искупаетесь на понравившемся пляже из тех, что мы будем проезжать.
Монастырь Севанаванк
Основан в 4 веке крестителем Армении Григорием Просветителем. До нас дошли две купольные церкви 874 года. Вы узнаете, как они связаны с обетом княжны Мариам Багратуни увековечить память о своём супруге, павшим в битве с Арабским Халифатом.
Организационные детали
Поездка проходит на Subaru Forester или Mercedes-Benz Viano. Есть детское кресло до 1 года.
На некоторые пляжи вход платный — около €3–4; аренда лежака — около €3–4.
Дополнительно оплачивается обед — €8–10
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 311 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Путешествие получилось интересным, насыщенным, информативным, красивым, вкусным 😊 Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность гиду 💕 Левон - очень профессиональный гид, приятный собеседник, интересный рассказчик. . Спасибо огромное за сбывшуюся мечту!! (это я про парусник 😍)
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Лариса
Эта экскурсия была завершающей в шестидневном путешествии по Армении. И оказалась настоящей вишенкой на торте во всех отношениях. Сочетание природных красот и созданных человеком на протяжении всей экскурсии поддерживает неподдельный интерес к рассказам профессионального Гида Левона. Гида с большой буквы!!! Левон, огромное человеческое Вам спасибо за Вашу работу. Сразу заметно, что это для Вас не просто работа, а любимое дело.
+2
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Роман
Озеро Севан красиво со всех сторон, с какой ни посмотри. Вот мы и посмотрели его со всех сторон, останавливаясь в знаковых местах, оставивших свой след в истории Армении. Только на месте можно ощутить насколько оно большое и какая сложная была история его освоения и спасения. Спасибо Левону за день, полный красоты и истории. Экскурсия стоила каждого своего часа!