Мы отправимся в яркое путешествие вокруг высокогорного озера Севан. Часть маршрута повторяет знаменитый Шёлковый путь. Вы увидите невероятные ландшафты, узнаете секреты средневековых караванщиков и откроете для себя историю армянских мореплавателей. А ещё по желанию окунётесь в чистейшие воды Севана и отведаете свежайшую рыбу сиг на углях.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Развалины крепости бронзового века Бердкунк

Крепость играла важную роль во времена государства Урарту. У неё была мощная внутренняя цитадель и внешние крепостные стены. Во время последней экспедиции были обнаружены подземный ход, который выходил прямо в озеро, и много каменных якорей.

Средневековый монастырь Айриванк

Среди монастырских развалин вы увидите дошедшую до нас церковь Святого Степаноса 9 века. Она величественно возвышается на скалистом утёсе над озером.

Деревня Норатус с хачкарами

Неподалёку от самого узкого места Севана раскинулась деревня Норатус. Считается, что здесь самое большое собрание уникальных хачкаров 9–17 веков. Вы изучите символику и декор этих камней-крестов.

Руины крепости Тейшеба (Одзаберд)

На высоком мысе над Севаном сохранились руины урартской крепости 7-8 вв. до н. э., основанной царём Русой I и посвящённой богу грома Тейшебе. Вы восхититесь видами на озеро, а среди камней почувствуете дыхание цивилизации трёх тысячелетий давности.

Парусник «Киликия»

В 1989 году команда армянских единомышленников начала постройку парусника по чертежам киликийских мореходов 13 века. В 2004 году судно совершило первое плавание по Средиземному морю. А сейчас оно стоит у мыса Артаниш, где вы и полюбуетесь им.

Рыбный магазин-ресторан

Вы узнаете, какие дары даёт озеро, и попробуете свежую рыбу сиг на углях. По желанию до или после обеда искупаетесь на понравившемся пляже из тех, что мы будем проезжать.

Монастырь Севанаванк

Основан в 4 веке крестителем Армении Григорием Просветителем. До нас дошли две купольные церкви 874 года. Вы узнаете, как они связаны с обетом княжны Мариам Багратуни увековечить память о своём супруге, павшим в битве с Арабским Халифатом.

Организационные детали