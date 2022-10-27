12 отзывов оставили туристы

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Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан

Погрузитесь в историю Армении, посетив языческий храм Гарни, пещерный монастырь Гегард и живописное озеро Севан. Откройте для себя уникальные памятники
Экскурсия по Армении откроет перед вами уникальные достопримечательности. Гарни, единственный языческий храм, сохранившийся в Армении, расскажет о прошлом. Гегардаванк, высеченный в скале, удивит своей историей и архитектурой. Севан, крупнейшее пресноводное озеро Кавказа, поразит своей красотой и величием. Прогулка вдоль его берегов и посещение Севанаванка оставят незабываемые впечатления. Восхититесь древними хачкарами и панорамными видами гор
5
38 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на горы
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🌊 Прогулка вдоль озера Севан
  • ⛪ Пещерный монастырь Гегард
  • 📸 Отличные фото возможности
  • 🗺 Индивидуальный маршрут

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться видами озера и гор. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но следует учитывать холодный климат и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан

Что можно увидеть

  • Гарни
  • Гегардаванк
  • Севанаванк

Описание экскурсии

Античный Гарни

Почему храм был посвящён языческому богу солнца? Из-за чего он был разрушен в средние века? Вы узнаете прошлое монастыря, подниметесь на вершину полуострова Севан, где открывается вид на исполинские горные хребты, и вдохнёте чистого воздуха гор Армении.

Гегардаванк в ущелье реки

Монастырь, берущий начало в пещере. Монастырь, построенный в 4 веке. Монастырь, спасший сотни армян. Всё это о пещерном Гегарде, или Гегардаванке. Вы рассмотрите храм, узнаете, где хранился наконечник копья, которым пронзили Христа, и оцените монументальность античного армянского зодчества.

«Гегамское море» и Средневековый Севанаванк

Озеро Севан, или «Жемчужина Армении» — крупнейшее пресноводное озеро Кавказа на высоте около 1900 метров. Вы прогуляетесь вдоль озера, восхититесь водой цвета неба и зайдёте в храм Севанаванк, который расположился на берегу. Монастырь поразит своей коллекцией хачкаров и замысловатой вязью узоров на них, которые диссонируют с аскетичностью Севанаванка.

Организационные детали

Я заберу вас из центра Еревана. Возможен трансфер от/до отеля (оговаривается дополнительно)

Дополнительные расходы

  • Билеты в храм Гарни (3 €/чел.)
  • По желанию я организую обед (8 – 15€/чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провёл экскурсии для 1008 туристов
По профессии я — географ, а ещё я человек, влюблённый в Армению. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Также я организую обучающие фототуры, где научу не только видеть прекрасное, но и передавать увиденное через фотографии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
Антонина
Сложно словами описать наше восхищение увиденным. Мы бывали в разных местах, но красоты Армении поразили наше воображение. Но картина была бы неполной без нашего гида. Тигран это просто неиссякаемый источник
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знаний. Кажется нет темы, в которой бы он не ориентировался. Интереснейшие факты, истории, глубокое знание культуры своей страны. Спасибо огромное. Не только бу д ем советовать Тиграна, как гида нашим друзьям, но и обязательно воспользуемся его услугами в следующей поездке

Сложно словами описать наше восхищение увиденным. Мы бывали в разных местах, но красоты Армении поразили наше
Сложно словами описать наше восхищение увиденным. Мы бывали в разных местах, но красоты Армении поразили наше
Сложно словами описать наше восхищение увиденным. Мы бывали в разных местах, но красоты Армении поразили наше
Сложно словами описать наше восхищение увиденным. Мы бывали в разных местах, но красоты Армении поразили наше
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В
Нам очень понравился тур с Тиграном.
День пролетел незаметно.
Тигран интересно рассказывал нам историю посещенных мест, много внимания уделял деталям.
По нашей просьбе включили в тур Симфонию камней.
Спасибо большое за отличный день!
Нам очень понравился тур с Тиграном.
Нам очень понравился тур с Тиграном.
Нам очень понравился тур с Тиграном.
Нам очень понравился тур с Тиграном.
Нам очень понравился тур с Тиграном.
Нам очень понравился тур с Тиграном.
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А
Это была для нас уже вторая поездка с Тиграном. Если бы нам не понравилась первая (в Хор-Вирап и Нораванк), мы бы не поехали на вторую. Как и во время первой
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экскурсии, Тигран чутко прислушивался к нашим пожеланиям, стремился предугадать, что нам будет интересно. Он обладает глубоким знанием предмета экскурсии и не только является хорошим рассказчиком, но и замечательным собеседником. На всем протяжении маршрута он был с нами, нам ничего не приходилось осматривать самостоятельно. Благодаря этому, мы не упустили ни одной интересной детали. По завершении поездки, он дал нам ряд советов, как спланировать оставшуюся часть отпуска в Армении, за что мы хотели бы выразить ему отдельную благодарность.

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М
Надо признать, что мы не очень вдумчиво выбирали гида для двух наших экскурсий - увидели что у Тиграна много отзывов и высокая оценка. Отзывы прочитали только сейчас, когда решили написать
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свой. Сколько хорошего написано о Тигране, и все - правда! Нам было очень грустно, когда мы расставались с ним после двух дней общения. Прекрасный рассказчик, которому есть, что рассказать, кажется, он знает все об Армении и не только о ней. Удивительный человек, мы очень рады, что сделали несколько видео, на которых видим Тиграна, можем слышать его рассказы и в мыслях возвращаться на его экскурсии. Армения теперь для нас всегда будет ассоциироваться с этим человеком. Будьте здоровы, Тигран.

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М
Если Вы оказались в Армении - Вам уже невероятно повезло, ведь эта страна, которую обязательно стоит увидеть, узнать, прочувствовать. А если в этом Вам поможет Тигран - Вам повезёт вдвойне.
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Мы оказались в числе счастливчиков, которым удалось поехать с Тиграном. Мы увидели древний языческий храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Тигран организует экскурсии и по другим маршрутам, но, к сожалению, время нашего путешествия было ограничено.
Благодаря Тиграну, мы узнали историю этих чудесных мест, множество интересных фактов и деталей, смогли ощутить и понять их значимость и по-настоящему полюбили Армению. Тигран - замечательный эрудированный рассказчик, профессионал своего дела, интеллигентный и тактичный человек. А ещё очень аккуратный водитель, что немаловажно на извилистых горных дорогах Армении. Стоит сказать, что Тигран также учёный-географ, фотограф, чьи снимки были представлены на различных выставках, преподаватель ВУЗа и просто очень приятный в общении человек. На любой наш вопрос мы всегда получали ответ, ни одна наша просьба не осталась без внимания. Тигран помог нам узнать Армению и насладиться ее красотой, не переживая о каких бы то ни было организационных деталях. С благодарностью и уважением, огромное спасибо!

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В
Огромное спасибо Тиграну за экскурсию! Индивидуальная экскурсия позволила посмотреть все в довольно свободном темпе, без лишней суеты и шума. В этом плане, правда, помогло еще то, что мы приехали не
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в туристический сезон.

Не пожалели, что решили ехать с гидом — без исторического и культурного контекста впечатлений было бы в разы меньше. Тигран очень интересно, с душой и без приукрашиваний рассказывал и отвечал на вопросы. Осталось ощущение, будто прочитал книгу, а не просто посмотрел картинки.

Конкретно этот вариант экскурсии показался оптимальным по времени — получилось посмотреть довольно много и при этом еще быть в состоянии воспринимать информацию. В целом, очень рекомендую!

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