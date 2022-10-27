12 отзывов оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться видами озера и гор. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но следует учитывать холодный климат и возможные осадки.

Экскурсия по Армении откроет перед вами уникальные достопримечательности. Гарни, единственный языческий храм, сохранившийся в Армении, расскажет о прошлом. Гегардаванк, высеченный в скале, удивит своей историей и архитектурой. Севан, крупнейшее пресноводное озеро Кавказа, поразит своей красотой и величием. Прогулка вдоль его берегов и посещение Севанаванка оставят незабываемые впечатления. Восхититесь древними хачкарами и панорамными видами гор

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Античный Гарни

Почему храм был посвящён языческому богу солнца? Из-за чего он был разрушен в средние века? Вы узнаете прошлое монастыря, подниметесь на вершину полуострова Севан, где открывается вид на исполинские горные хребты, и вдохнёте чистого воздуха гор Армении.

Гегардаванк в ущелье реки

Монастырь, берущий начало в пещере. Монастырь, построенный в 4 веке. Монастырь, спасший сотни армян. Всё это о пещерном Гегарде, или Гегардаванке. Вы рассмотрите храм, узнаете, где хранился наконечник копья, которым пронзили Христа, и оцените монументальность античного армянского зодчества.

«Гегамское море» и Средневековый Севанаванк

Озеро Севан, или «Жемчужина Армении» — крупнейшее пресноводное озеро Кавказа на высоте около 1900 метров. Вы прогуляетесь вдоль озера, восхититесь водой цвета неба и зайдёте в храм Севанаванк, который расположился на берегу. Монастырь поразит своей коллекцией хачкаров и замысловатой вязью узоров на них, которые диссонируют с аскетичностью Севанаванка.

Организационные детали

Я заберу вас из центра Еревана. Возможен трансфер от/до отеля (оговаривается дополнительно)

Дополнительные расходы