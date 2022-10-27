12 отзывов оставили туристы

6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на горы
- 🏛 Исторические памятники
- 🌊 Прогулка вдоль озера Севан
- ⛪ Пещерный монастырь Гегард
- 📸 Отличные фото возможности
- 🗺 Индивидуальный маршрут
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гарни
- Гегардаванк
- Севанаванк
Описание экскурсии
Античный Гарни
Почему храм был посвящён языческому богу солнца? Из-за чего он был разрушен в средние века? Вы узнаете прошлое монастыря, подниметесь на вершину полуострова Севан, где открывается вид на исполинские горные хребты, и вдохнёте чистого воздуха гор Армении.
Гегардаванк в ущелье реки
Монастырь, берущий начало в пещере. Монастырь, построенный в 4 веке. Монастырь, спасший сотни армян. Всё это о пещерном Гегарде, или Гегардаванке. Вы рассмотрите храм, узнаете, где хранился наконечник копья, которым пронзили Христа, и оцените монументальность античного армянского зодчества.
«Гегамское море» и Средневековый Севанаванк
Озеро Севан, или «Жемчужина Армении» — крупнейшее пресноводное озеро Кавказа на высоте около 1900 метров. Вы прогуляетесь вдоль озера, восхититесь водой цвета неба и зайдёте в храм Севанаванк, который расположился на берегу. Монастырь поразит своей коллекцией хачкаров и замысловатой вязью узоров на них, которые диссонируют с аскетичностью Севанаванка.
Организационные детали
Я заберу вас из центра Еревана. Возможен трансфер от/до отеля (оговаривается дополнительно)
Дополнительные расходы
- Билеты в храм Гарни (3 €/чел.)
- По желанию я организую обед (8 – 15€/чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
День пролетел незаметно.
Тигран интересно рассказывал нам историю посещенных мест, много внимания уделял деталям.
По нашей просьбе включили в тур Симфонию камней.
Спасибо большое за отличный день!