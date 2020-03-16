12 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан

Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера

5
12 отзывов
Tigran
Tigran – Гид из Еревана
Я покажу вам храм Бога солнца — единственного языческого монастыря в Армении, проведу к храму Гегарду, высеченному в пещере, и открою для вас «жемчужину Армении» — живописное озеро Кавказа.

За 8 часов под аккомпанемент истории 📖 вы увидите одни из самых впечатляющих достопримечательностей 🏛️ моей страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От €130 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан

Что вас ожидает

Античный Гарни
Почему храм был посвящён языческому богу солнца? Из-за чего он был разрушен в средние века? Вы узнаете прошлое монастыря, подниметесь на вершину полуострова Севан, где открывается вид на исполинские горные хребты, и вдохнёте чистого воздуха гор ⛰️ Армении.

Гегардаванк в ущелье реки
Монастырь, берущий начало в пещере. Монастырь, построенный в 4 веке. Монастырь, спасший сотни армян. Всё это о пещерном Гегарде, или Гегардаванке. Вы рассмотрите храм, узнаете, где хранился наконечник копья, которым пронзили Христа, и оцените монументальность античного армянского зодчества.

«Гегамское море» и Средневековый Севанаванк
Озеро Севан, или «Жемчужина Армении» — крупнейшее пресноводное озеро Кавказа на высоте около 1900 метров. Вы прогуляетесь 👣 вдоль озера, восхититесь водой цвета неба и зайдёте в храм Севанаванк, который расположился на берегу. Монастырь поразит своей коллекцией хачкаров и замысловатой вязью узоров на них, которые диссонируют с аскетичностью Севанаванка.

Организационные детали

Я заберу вас из центра Еревана. Возможен трансфер от/до отеля (оговаривается дополнительно)

Дополнительные расходы

  • Билеты 🎫 в храм Гарни (3 €/чел. )
  • По желанию я организую обед (8 – 15€/чел. )
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы в Ереване
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tigran
Tigran
Я Тигран, гид с многолетним опытом. По профессии географ, человек, влюбленный в Армению. Приглашаю вас в увлекательные туры по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Организую также обучающие фото-туры, научу не только видеть, но еще и передавать увиденное через прекрасные фотографии.
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

16 мар 2020
Экскурсия интересная. Очень понравился гид: без труда ответил на любые вопросы, очень доброжелательный, интересный человек и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.
9 мар 2020
Отличная экскурсия!Мы увидели потрясающей красоты места, узнали много интересного. Гид Тигран- просто кладезь знаний, большой профессионал!Он смог легко и спокойно рассказать обо всех достопримечательностях, их истории, показал интересные детали. Тигран преподнес не только сухие факты, но простым человеческим языком сделал экскурсию увлекательной, заинтересовал историей Армении. Однозначно рекомендуем.
17 фев 2020
Очень красивые места, природа, просторы этой чудесной страны. Спасибо!
7 янв 2020
Все понравилось, жаль не увидели Арарат
3 янв 2020
Я почувствовал, что человек рассказывает сердцем. С пониманием отнёсся, к постоянным закидонам моей благоверной и отработал каждый рубль. Спасибо и обязательно вернусь. Только с другой женщиной 😀
9 дек 2019
Огромное спасибо Тиграну за экскурсию! Индивидуальная экскурсия позволила посмотреть все в довольно свободном темпе, без лишней суеты и шума. В этом плане, правда, помогло еще то, что мы приехали не в туристический сезон. Не пожалели, что решили ехать с гидом — без исторического и культурного контекста впечатлений было бы в разы меньше. Тигран очень интересно, с душой и без приукрашиваний рассказывал и отвечал на вопросы. Осталось ощущение, будто прочитал книгу, а не просто посмотрел картинки. Конкретно этот вариант экскурсии показался оптимальным по времени — получилось посмотреть довольно много и при этом еще быть в состоянии воспринимать информацию. В целом, очень рекомендую!
7 ноя 2019
Отдыхали в Армении в составе 5 человек. Все превосходно! Путешествовали на комфортабельном автомобиле с гидом Тиграном. Очень интересная, насыщенная экскурсия. Помимо рассказа о данных достопримечательностях в ходе поездки получили много информации о жизни в Армении. Восхищены красотой озера Севан. Кроме того приятно удивлены вкусным обедом в ресторане на озере. Экскурсия проходила спокойно, никто никого не подгонял. Достаточно было времени для ознакомления со всеми достопримечательностями, а также для покупок сувениров и сладостей. Поездкой остались довольны! Спасибо, Тиграну!
18 окт 2019
Повезло с погодой, повезло с гидом. Тигран очень воспитанный, начитанный и приятный человек. Ответил на все наши многочисленные вопросы. Был очень внимателен к нам и нашим просьбам. Огромное спасибо.
Аня
8 окт 2019
Тигран, большое спасибо! Отличная экскурсия, все очень красиво, интересно, доходчиво и в спокойном режиме. Отдельное спасибо за замечательный ужин неподалёку от озера Севан.
16 сен 2019
Хорошая экскурсия от знатока своей страны, очень рекомендую
12 сен 2019
Было три дня всего, но все что планировали успели!!! Таврос прекрасный Гид, водитель и человек! Спасибо за экскурсию и мы ещё обязательно вернёмся!!!
1 июл 2019
Рекомендую всем любознательным путешественникам! :) В Армении наша семья была впервые и, конечно, хотелось познакомиться с культурой страны, узнать больше о ее богатой истории и насладиться красивейшей природой. Таврос, сын Тиграна, помог нам в воплощении наших желаний и, как говорит наш 5-летний сын (мы с мужем присоединемся :)), стал нашим другом в Армении. Глубоко знающий историю, видящий и умеющий показать другим красоту родной страны, тактичный и гибко подстраивающийся под наши темп, потребности и пожелания, Таврос показал нам памятники истории и природы с лучших ракурсов, выводил на «фото точки»)), завез в такие места, куда мы сами никогда бы не доехали, попутно завозил в места для знакомства с бытом и традициями Армении, например, мы увидели, как традиционно готовили лаваши и тут же их продегустировали. Заявленная экскурсионная программа выполнена в полном объеме – Гарни, Гегард и красивейшее озеро Севан останутся в нашей памяти и фотоальбомах! Но 1 день для знакомства со страной, это, конечно, очень мало! Поэтому 1 днем мы не ограничились и за 2 дополнительных дня получили еще массу сведений и впечатлений от посещения Хндзореска и Татева, Пещеры птиц и водопада Шаки, Монатсырей Хор Вирап и Нарованка, продегутировали заводские и домашние вина в Арени и… Как говорится, лучше один раз увидеть. А видеть легче с тем, кто уже знает куда и откуда смотреть )) Таврос знает. Рекомендуем! :)

Tigran проводит ещё 4 экскурсии

По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
От 120
6 часов
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
26 отзывов
Путешествие к стенам святых обителей и древних городов
Маленькая «Швейцария» в Армении
От 130
8 часов
Маленькая «Швейцария» в Армении
23 отзыва
Озеро Севан и окрестности Дилижана — путешествие в самые живописные места страны
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
От 139
7 часов
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
14 отзывов
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
От 125
7 часов
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
6 отзывов
Автопутешествие в монастыри Оганаванк и Сагмосаванк, усыпальницу Ахцка и древний Аштарак

Еще несколько необычных экскурсий в Ереване

Яркие краски Еревана
18
3 часа
Яркие краски Еревана
352 отзыва
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
скидка14%
125
107
5 часов
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
270 отзывов
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
35
6.5 часов
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
90 отзывов
Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
скидка14%
125
107
6 часов
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
71 отзыв
Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
100
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
57 отзывов
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
скидка20%
125
100
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
55 отзывов
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа