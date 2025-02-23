Отправляемся в гости в радушную Армению. Будем исследовать старинные храмы, заряжаться яркими эмоциями, катаясь на горных лыжах, и гулять по городу из розового туфа. Мы попробуем отыскать дом в бывшем древнем селении, где когда-то отдыхал Осип Мандельштам, вы искупаетесь в целебных минеральных источниках и продегустируете легендарный коньяк и севанских раков.

Описание тура

Организационные детали

Маршрут не имеет категории сложности. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме. Желательно уметь кататься на горных лыжах или сноуборде.

Дети с 7 до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей. Участники младше 18 лет не допускаются на дегустации коньяка.

При желании экипировку для катания на горных лыжах и сноуборде можно взять в прокат. Также можно заказать индивидуальное занятие с инструктором.

Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.

С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. В Ереване почти везде к оплате принимаются банковские карты платёжной системы «МИР». В Цахкадзоре понадобятся наличные деньги для оплаты ски-пасса и питания.

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.

На 3 дня катания рекомендуем оформить страховку с учётом горнолыжной активности, для остальных дней подойдёт обычная страховка для путешественников. Страховка оформляется самостоятельно перед путешествием. Сделать её нужно до выезда в любой страховой компании, на все дни тура, включая первый и последний.