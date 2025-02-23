Будем исследовать старинные храмы, заряжаться яркими эмоциями, катаясь на горных лыжах, и гулять по городу из розового туфа.
Мы попробуем отыскать дом в бывшем древнем селении, где когда-то отдыхал Осип Мандельштам, вы искупаетесь в целебных минеральных источниках и продегустируете легендарный коньяк и севанских раков.
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Описание тура
Организационные детали
Маршрут не имеет категории сложности. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме. Желательно уметь кататься на горных лыжах или сноуборде.
Дети с 7 до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей. Участники младше 18 лет не допускаются на дегустации коньяка.
При желании экипировку для катания на горных лыжах и сноуборде можно взять в прокат. Также можно заказать индивидуальное занятие с инструктором.
Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.
С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. В Ереване почти везде к оплате принимаются банковские карты платёжной системы «МИР». В Цахкадзоре понадобятся наличные деньги для оплаты ски-пасса и питания.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.
На 3 дня катания рекомендуем оформить страховку с учётом горнолыжной активности, для остальных дней подойдёт обычная страховка для путешественников. Страховка оформляется самостоятельно перед путешествием. Сделать её нужно до выезда в любой страховой компании, на все дни тура, включая первый и последний.
Проживание. 4 ночи — в гостинице 3* в Цахкадзоре в 2-3-местных номерах с удобствами. 2 ночи — в гостинице 3* в Ереване в 2-3-местных номерах с удобствами. Во всех гостиницах есть общая гостиная для вечернего отдыха. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость тура входят все завтраки и 4 ужина. Все обеды, а также ужины в 1-й и 6-й дни оплачиваются дополнительно. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее.
Программа тура по дням
Прогулка по вечернему Еревану
Встречаемся и идём гулять по вечерней столице Армении — полюбуемся нарядным городом и погрузимся в его праздничную атмосферу. Побываем на площади Республики — главном архитектурном комплексе Еревана, где увидим фонтан, здания из туфа, окружающие площадь, и большую новогоднюю ёлку. Пройдём у Академического театра оперы и балета и посмотрим на Каскад — высокую лестницу из известняка. Прогуляемся по Северному проспекту — современной пешеходной улице. Поужинаем в уютном ресторане и вернёмся в отель.
Хор Вирап, Гарни и Гегард, переезд в Цахкадзор
Позавтракав, отправляемся в горы. Побываем у монастыря Хор Вирап у подножия Арарата. Здесь Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией, а сам Святой Георгий провёл около 14 лет в заключении в яме-темнице, поэтому монастырь в переводе и называется «глубокая яма».
Посетим храм Гарни, с двух сторон храм защищённый ущельем, а с третьей — крепостной стеной. На территории комплекса сохранилась баня 3-го века н. э., которая считается предшественницей бань средневековой Армении, и руины христианских церквей. За долгую историю храм пережил многое: служил армянским царям летней резиденцией, был почти разрушен землетрясением, но при советской власти его вновь восстановили. Прогуляемся по ущелью реки Азат, спустимся вниз и посмотрим на необычное творение природы — склоны из базальтовых шестигранников, напоминающие трубы органа — «Симфонию камней».
Затем доедем до пещерного монастыря Гегард 8-го века в живописном ущелье горной реки. Его окружают утёсы, а несколько храмов комплекса выдолблены внутри скал. Многие сооружения украшены уникальной резьбой.
На обед заглянем в ресторан, где подают блюда из свежепойманной форели и стерляди. Вечером приедем на горнолыжный курорт Цахкадзор в долине у подножья горы Тегенис, где проведём следующие три дня. Разместимся в гостинице и поужинаем.
День на лыжах и сноубордах
Сегодня вы зарядитесь яркими эмоциями и насладитесь скоростью — будем покорять склоны на горных лыжах и сноубордах (можно взять в прокат). Местные трассы подходят как новичкам, так и опытным, а их общая протяжённость — более 30 км. Есть удобные и современные подъёмники, на которые не бывает очередей даже в новогодние каникулы.
Накатавшись, прогуляемся по Цахкадзору, ведь это не только молодой горнолыжный курорт, но и древнее армянское село. Рассмотрим постройки, полюбуемся резными наличниками деревянных домов и зарядимся праздничным настроением.
Покорение склонов, экскурсия в монастырь Кечарис
Снова горнолыжный день! Катаемся, заряжаемся адреналином и совершенствуем технику. Желающие могут позаниматься с местным инструктором.
Вечером прогуляемся до Кечарийского монастыря, духовного центра средневековой Армении. А в Цахкадзоре попробуем найти дом, где в 30-х годах прошлого века отдыхал Осип Мандельштам и под впечатлением от местных пейзажей написал несколько стихов, вошедших в цикл «Армения». До сих пор нет единого мнения, в каком именно доме жил знаменитый поэт, но мы постараемся разгадать эту загадку.
Катание, релакс в термальных источниках
Этот день тоже проведём на склонах, а во второй половине дня расслабимся в минеральных источниках посёлка Анкаван. Местная термальная вода достигает 42 градусов и очень полезна — в ней не только купаются, но и пьют её для укрепления здоровья.
Севан, Севанаванк и древнее кладбище Норатус
Сегодня отправляемся к легендарному озеру Севан, «армянскому морю». Это самый крупный пресный высокогорный водоём в мире (1900 м), который почти никогда не замерзает зимой. Вокруг него — заповедная зона с уникальным микроклиматом и потрясающими ландшафтами. Мы побываем в монастыре Севанаванк 8-9 веков, откуда открывается завораживающией вид на озеро, а чайки летают прямо над головой. И, конечно, вы попробуете знаменитую местную рыбу.
Затем проедем немного южнее и исследуем древнее армянское кладбище Норатус- потрясающий масштабом некрополь с большим количеством хачкаров — камней-крестов. Вы рассмотрите яркие замшелые плиты с оригинальными орнаментами и услышите легенды, связанные с этим местом.
Вечером вернёмся в Ереван. После размещения в отеле — прогулка по городу с гидом и заключительный ужин в ресторане (за доплату).
Экскурсия на коньячный завод
Утром посетим всемирно известный ереванский завод «Арарат». Вы понаблюдаете за процессом производства и узнаете тонкости изготовления коньяка. Конечно, продегустируете терпкий напиток. Если останется время, можно пройтись по рынку «Вернисаж», где продаются аутентичные сувениры, или дойти до Центрального рынка, чтобы купить с собой полезные сухофрукты и вкусное варенье.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€890
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Что включено
- Работа гида-инструктора
- Все экскурсии по программе
- Все трансферы по программе на арендованном микроавтобусе
- Проживание
- Все завтраки (6 раз), ужины со 2-го по 5-й дни
- Входной билет с экскурсией от местного экскурсовода и дегустацией на завод «Арарат»
- Входной билет в музейный комплекс «Храм Гарни»
- Поездка на термальный курорт, входной билет для группы на 1 час
- Работа экскурсовода в Норатуз
- Билеты к природному объекту «Каменная симфония»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Еревана и обратно
- Трансфер от аэропорта в Ереван и обратно. Стоимость проезда на такси - около 400 ₽
- Ужины в 1-й и 6-й дни, обеды. Средний чек на обед или ужин - 600 ₽
- Ски-пасс на 3 дня катания - 9000 ₽ на 3 дня
- Личные расходы: прокат горнолыжного снаряжения - около 5000 ₽/комплект, занятия с инструктором (по желанию)