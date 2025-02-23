Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте

Погулять по столице, покорить склоны курорта Цахкадзор и отведать раков на «армянском море»
Отправляемся в гости в радушную Армению.

Будем исследовать старинные храмы, заряжаться яркими эмоциями, катаясь на горных лыжах, и гулять по городу из розового туфа.

Мы попробуем отыскать дом в бывшем древнем селении, где когда-то отдыхал Осип Мандельштам, вы искупаетесь в целебных минеральных источниках и продегустируете легендарный коньяк и севанских раков.
Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Ближайшие даты:
23
фев
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Маршрут не имеет категории сложности. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме. Желательно уметь кататься на горных лыжах или сноуборде.
Дети с 7 до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей. Участники младше 18 лет не допускаются на дегустации коньяка.
При желании экипировку для катания на горных лыжах и сноуборде можно взять в прокат. Также можно заказать индивидуальное занятие с инструктором.
Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.
С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. В Ереване почти везде к оплате принимаются банковские карты платёжной системы «МИР». В Цахкадзоре понадобятся наличные деньги для оплаты ски-пасса и питания.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.
На 3 дня катания рекомендуем оформить страховку с учётом горнолыжной активности, для остальных дней подойдёт обычная страховка для путешественников. Страховка оформляется самостоятельно перед путешествием. Сделать её нужно до выезда в любой страховой компании, на все дни тура, включая первый и последний.

Проживание. 4 ночи — в гостинице 3* в Цахкадзоре в 2-3-местных номерах с удобствами. 2 ночи — в гостинице 3* в Ереване в 2-3-местных номерах с удобствами. Во всех гостиницах есть общая гостиная для вечернего отдыха. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость тура входят все завтраки и 4 ужина. Все обеды, а также ужины в 1-й и 6-й дни оплачиваются дополнительно. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по вечернему Еревану

Встречаемся и идём гулять по вечерней столице Армении — полюбуемся нарядным городом и погрузимся в его праздничную атмосферу. Побываем на площади Республики — главном архитектурном комплексе Еревана, где увидим фонтан, здания из туфа, окружающие площадь, и большую новогоднюю ёлку. Пройдём у Академического театра оперы и балета и посмотрим на Каскад — высокую лестницу из известняка. Прогуляемся по Северному проспекту — современной пешеходной улице. Поужинаем в уютном ресторане и вернёмся в отель.

Прогулка по вечернему ЕревануПрогулка по вечернему ЕревануПрогулка по вечернему ЕревануПрогулка по вечернему ЕревануПрогулка по вечернему ЕревануПрогулка по вечернему Еревану
2 день

Хор Вирап, Гарни и Гегард, переезд в Цахкадзор

Позавтракав, отправляемся в горы. Побываем у монастыря Хор Вирап у подножия Арарата. Здесь Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией, а сам Святой Георгий провёл около 14 лет в заключении в яме-темнице, поэтому монастырь в переводе и называется «глубокая яма».

Посетим храм Гарни, с двух сторон храм защищённый ущельем, а с третьей — крепостной стеной. На территории комплекса сохранилась баня 3-го века н. э., которая считается предшественницей бань средневековой Армении, и руины христианских церквей. За долгую историю храм пережил многое: служил армянским царям летней резиденцией, был почти разрушен землетрясением, но при советской власти его вновь восстановили. Прогуляемся по ущелью реки Азат, спустимся вниз и посмотрим на необычное творение природы — склоны из базальтовых шестигранников, напоминающие трубы органа — «Симфонию камней».

Затем доедем до пещерного монастыря Гегард 8-го века в живописном ущелье горной реки. Его окружают утёсы, а несколько храмов комплекса выдолблены внутри скал. Многие сооружения украшены уникальной резьбой.

На обед заглянем в ресторан, где подают блюда из свежепойманной форели и стерляди. Вечером приедем на горнолыжный курорт Цахкадзор в долине у подножья горы Тегенис, где проведём следующие три дня. Разместимся в гостинице и поужинаем.

Хор Вирап, Гарни и Гегард, переезд в ЦахкадзорХор Вирап, Гарни и Гегард, переезд в ЦахкадзорХор Вирап, Гарни и Гегард, переезд в ЦахкадзорХор Вирап, Гарни и Гегард, переезд в ЦахкадзорХор Вирап, Гарни и Гегард, переезд в Цахкадзор
3 день

День на лыжах и сноубордах

Сегодня вы зарядитесь яркими эмоциями и насладитесь скоростью — будем покорять склоны на горных лыжах и сноубордах (можно взять в прокат). Местные трассы подходят как новичкам, так и опытным, а их общая протяжённость — более 30 км. Есть удобные и современные подъёмники, на которые не бывает очередей даже в новогодние каникулы.

Накатавшись, прогуляемся по Цахкадзору, ведь это не только молодой горнолыжный курорт, но и древнее армянское село. Рассмотрим постройки, полюбуемся резными наличниками деревянных домов и зарядимся праздничным настроением.

День на лыжах и сноубордахДень на лыжах и сноубордахДень на лыжах и сноубордахДень на лыжах и сноубордахДень на лыжах и сноубордах
4 день

Покорение склонов, экскурсия в монастырь Кечарис

Снова горнолыжный день! Катаемся, заряжаемся адреналином и совершенствуем технику. Желающие могут позаниматься с местным инструктором.
Вечером прогуляемся до Кечарийского монастыря, духовного центра средневековой Армении. А в Цахкадзоре попробуем найти дом, где в 30-х годах прошлого века отдыхал Осип Мандельштам и под впечатлением от местных пейзажей написал несколько стихов, вошедших в цикл «Армения». До сих пор нет единого мнения, в каком именно доме жил знаменитый поэт, но мы постараемся разгадать эту загадку.

Покорение склонов, экскурсия в монастырь КечарисПокорение склонов, экскурсия в монастырь КечарисПокорение склонов, экскурсия в монастырь КечарисПокорение склонов, экскурсия в монастырь КечарисПокорение склонов, экскурсия в монастырь КечарисПокорение склонов, экскурсия в монастырь КечарисПокорение склонов, экскурсия в монастырь Кечарис
5 день

Катание, релакс в термальных источниках

Этот день тоже проведём на склонах, а во второй половине дня расслабимся в минеральных источниках посёлка Анкаван. Местная термальная вода достигает 42 градусов и очень полезна — в ней не только купаются, но и пьют её для укрепления здоровья.

Катание, релакс в термальных источникахКатание, релакс в термальных источникахКатание, релакс в термальных источникахКатание, релакс в термальных источниках
6 день

Севан, Севанаванк и древнее кладбище Норатус

Сегодня отправляемся к легендарному озеру Севан, «армянскому морю». Это самый крупный пресный высокогорный водоём в мире (1900 м), который почти никогда не замерзает зимой. Вокруг него — заповедная зона с уникальным микроклиматом и потрясающими ландшафтами. Мы побываем в монастыре Севанаванк 8-9 веков, откуда открывается завораживающией вид на озеро, а чайки летают прямо над головой. И, конечно, вы попробуете знаменитую местную рыбу.

Затем проедем немного южнее и исследуем древнее армянское кладбище Норатус- потрясающий масштабом некрополь с большим количеством хачкаров — камней-крестов. Вы рассмотрите яркие замшелые плиты с оригинальными орнаментами и услышите легенды, связанные с этим местом.
Вечером вернёмся в Ереван. После размещения в отеле — прогулка по городу с гидом и заключительный ужин в ресторане (за доплату).

Севан, Севанаванк и древнее кладбище НоратусСеван, Севанаванк и древнее кладбище НоратусСеван, Севанаванк и древнее кладбище НоратусСеван, Севанаванк и древнее кладбище НоратусСеван, Севанаванк и древнее кладбище Норатус
7 день

Экскурсия на коньячный завод

Утром посетим всемирно известный ереванский завод «Арарат». Вы понаблюдаете за процессом производства и узнаете тонкости изготовления коньяка. Конечно, продегустируете терпкий напиток. Если останется время, можно пройтись по рынку «Вернисаж», где продаются аутентичные сувениры, или дойти до Центрального рынка, чтобы купить с собой полезные сухофрукты и вкусное варенье.

Экскурсия на коньячный заводЭкскурсия на коньячный заводЭкскурсия на коньячный заводЭкскурсия на коньячный заводЭкскурсия на коньячный заводЭкскурсия на коньячный завод

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€890
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Все экскурсии по программе
  • Все трансферы по программе на арендованном микроавтобусе
  • Проживание
  • Все завтраки (6 раз), ужины со 2-го по 5-й дни
  • Входной билет с экскурсией от местного экскурсовода и дегустацией на завод «Арарат»
  • Входной билет в музейный комплекс «Храм Гарни»
  • Поездка на термальный курорт, входной билет для группы на 1 час
  • Работа экскурсовода в Норатуз
  • Билеты к природному объекту «Каменная симфония»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Еревана и обратно
  • Трансфер от аэропорта в Ереван и обратно. Стоимость проезда на такси - около 400 ₽
  • Ужины в 1-й и 6-й дни, обеды. Средний чек на обед или ужин - 600 ₽
  • Ски-пасс на 3 дня катания - 9000 ₽ на 3 дня
  • Личные расходы: прокат горнолыжного снаряжения - около 5000 ₽/комплект, занятия с инструктором (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 15:00 (точный адрес сообщим дополнительно)
Завершение: Ереван, 14:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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