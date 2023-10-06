После завтрака продолжим знакомиться с достопримечательностями Еревана и погружаться в местный колорит. Вы узнаете о тысячелетней истории столицы и почему её называют «розовым городом», и прогуляетесь по площади Республики, где с мая по середину осени проводится шоу поющих и танцующих фонтанов.

Продолжительность экскурсии — 3 часа. После чего переезжаем в Тбилиси с остановкой у озера Севан и заселяемся в отель.