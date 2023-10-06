2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси

Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Не нужно выбирать между двумя колоритными и вкусными странами — посетим обе! Увидим значимые храмы Армении и Грузии, отдохнём у моря в Батуми и отправимся к горным ущельям Аджарии.

Испечём лаваш в тандыре, попробуем вина и чачу, рассмотрим архитектуру столиц и восхитимся шоу поющих и танцующих фонтанов.

Узнаем, какой город называют «розовым» и почему, остановимся полюбоваться озером Севан и сможем выбрать занятие по душе в свободный день.
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
2 страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Ближайшие даты:
6
окт
13
окт
20
окт
27
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Ереван

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ЕреванЕреван
2 день

Гарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван

После завтрака отправимся погружаться в языческие времена к храму Гарни. Рассмотрим римскую баню с мозаикой, полюбуемся видом на ущелье реки Азат и увидим один из лучших образцов армянской архитектуры «золотого века» — высеченную в скале церковь в монастырском комплексе Гегард. Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем. Вечером вернёмся в Ереван и прогуляемся по городу.

Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.

Гарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван
3 день

«Розовый город» и переезд в Тбилиси

После завтрака продолжим знакомиться с достопримечательностями Еревана и погружаться в местный колорит. Вы узнаете о тысячелетней истории столицы и почему её называют «розовым городом», и прогуляетесь по площади Республики, где с мая по середину осени проводится шоу поющих и танцующих фонтанов.

Продолжительность экскурсии — 3 часа. После чего переезжаем в Тбилиси с остановкой у озера Севан и заселяемся в отель.

«Розовый город» и переезд в Тбилиси«Розовый город» и переезд в Тбилиси«Розовый город» и переезд в Тбилиси«Розовый город» и переезд в Тбилиси«Розовый город» и переезд в Тбилиси
4 день

Тбилиси

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

ТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси
5 день

Батуми

Встанем пораньше, чтобы уже к обеду доехать до Батуми — морского города Грузии. Наш поезд отправляется в 08:00, в пути чуть больше 5 часов. Разместимся в отеле и отдохнём. Ближе к вечеру встретимся и прогуляемся по Батуми. Увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

БатумиБатумиБатумиБатумиБатумиБатуми
6 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
7 день

Вкусы и виды горной Аджарии

Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Прогуляетесь по селу Мирвети и погрузитесь в аутентичный быт местных жителей, дойдёте через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладитесь природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.

Продолжительность экскурсии — 4 часа.

Вкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной Аджарии
8 день

Отъезд

Ранний трансфер к поезду из Батуми в Тбилиси. Прибытие в столицу в 12:25. Далее трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, в течение дня
Завершение: Тбилиси, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Гарни
Популярные места
Грузия
Многодневные туры
Набережная

Похожие туры из Еревана

Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Ереван, аэропорт, 12:30
25 окт
1 ноя
15 ноя
53 900 за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Аэропорт Еревана, 16:00
7 окт
14 окт
21 окт
28 окт
69 500 за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
65 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ