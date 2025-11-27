Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
9 мая в 06:00
29 авг в 06:00
€195 за человека
От Арарата до святынь: индивидуальное экспресс-путешествие по Армении
Полюбоваться Нораванком в окружении красных скал, пройтись по мосту над пропастью, посетить водопады
Начало: Ереван, 8:00
2 дек в 08:00
6 дек в 08:00
€750 за человека
Индивидуальный джип-тур в Сюник из Еревана: 2 дня в горах Армении
Встретить рассвет на Хуступе, посетить 5 монастырей и крепость Алидзор, поужинать шашлыком и вином
Начало: Любое удобное вам место в Ереване, 9:30. По догово...
30 ноя в 09:30
$600 за человека
Айастан в новогодних нарядах: Ереван, Дилижан, Хндзореск, святыни и природа
Полюбоваться Симфонией камней, увидеть Хор Вирап и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00 или в любое другое время в...
30 дек в 10:00
$690 за человека
