Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы
Изучить зимний Ереван, объездить многовековые святыни и полюбоваться Севаном и Симфонией камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
€470 за человека
Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура
Увидеть Хор Вирап, Севан и другие впечатляющие локации, испечь лаваш и заглянуть в мастерские
Начало: Ереван, аэропорт, организуем индивидуальный трансф...
29 июн в 10:00
6 июл в 10:00
30 000 ₽ за человека
Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
Погулять по берегу Севана, подняться к горнолыжному курорту и весело встретить 2025 год
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€470 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина7 декабря 2024Это было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна и Даниел, внимательный и заботливый
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Цахкадзор»
Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2025
Сейчас в Ереване в категории "Цахкадзор" можно забронировать 3 тура от 470 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Ереване на 2025 год по теме «Цахкадзор», 1 ⭐ отзыв, цены от €470. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август