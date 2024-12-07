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Цахкадзор – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Цахкадзор» в Ереване, цены от €470. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы
Изучить зимний Ереван, объездить многовековые святыни и полюбоваться Севаном и Симфонией камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
€470 за человека
Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура
На машине
4 дня
Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура
Увидеть Хор Вирап, Севан и другие впечатляющие локации, испечь лаваш и заглянуть в мастерские
Начало: Ереван, аэропорт, организуем индивидуальный трансф...
29 июн в 10:00
6 июл в 10:00
30 000 ₽ за человека
Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
На автобусе
5 дней
Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
Погулять по берегу Севана, подняться к горнолыжному курорту и весело встретить 2025 год
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€470 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    7 декабря 2024
    Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы
    Это было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна и Даниел, внимательный и заботливый
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    водитель Георг. Огромная благодарность им за теплый прием. Их стараниями Армения и Ереван стали для меня феерией! По моей просьбе Анна купила мне билет на балет Щелкунчик в Армянский театр оперы и балета. Это восторг! Каждый пункт моего пребывания был фантастическим, благодаря профессионализму команды. Посетила в том числе несколько ресторанчиков также по их по рекомендации. Было ооочень вкусно и бюджетно, за это отдельное спасибо! Обязательно вернусь в эту страну с друзьями и воспользуюсь помощью команды 🥰

    Это было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна и

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Цахкадзор»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы
  2. Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура
  3. Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Гегард
  5. Дилижан
  6. Татев
  7. Арени
  8. Гора Арарат
  9. Площадь Республики
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2025
Сейчас в Ереване в категории "Цахкадзор" можно забронировать 3 тура от 470 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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