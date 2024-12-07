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водитель Георг. Огромная благодарность им за теплый прием. Их стараниями Армения и Ереван стали для меня феерией! По моей просьбе Анна купила мне билет на балет Щелкунчик в Армянский театр оперы и балета. Это восторг! Каждый пункт моего пребывания был фантастическим, благодаря профессионализму команды. Посетила в том числе несколько ресторанчиков также по их по рекомендации. Было ооочень вкусно и бюджетно, за это отдельное спасибо! Обязательно вернусь в эту страну с друзьями и воспользуюсь помощью команды 🥰