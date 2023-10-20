Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси

Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Путешествие для тех, кому больше интересны города, их архитектура и история.

Вы увидите достопримечательности одного из древнейших городов мира, культурного и духовного центра Армении — Еревана.

Окунётесь в историю грузинской столицы, засмотритесь на её храмы, дворцы и влюбитесь в уютные улочки Тбилиси.

Городскую программу мы дополнили природными локациями по пути — озером Севан и живописным курортом Дилижан.

При желании возможно разнообразить тур винно-горной однодневной поездкой в Кахетию с посещением завода и дегустацией.
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Ближайшие даты:
20
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Ереван

Организованы встреча в аэропорту и трансфер в отель. Точное место и время встречи организатор сообщит после бронирования. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе.

ЕреванЕреван
2 день

Экскурсия по Еревану

Сегодня вы познакомитесь со столицей Армении — культурным и духовным центром страны, одним из самых древнейших городов мира. Вместе с гидом рассмотрите архитектуру и главные достопримечательности Еревана: комплекс «Каскад», площадь Республики, здания Оперы, Национального собрания, центральные улицы. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой города и узнаете о тысячелетней истории Еревана.

Продолжительность экскурсии — 3 часа.

Экскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по Еревану
3 день

Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Грузию (в дороге около 8 часов). Будем останавливаться на смотровых площадках у главных армянских достопримечательностей по пути до границы: монастырь Севанаванк, озеро Севан, курорт Дилижан, монастырский комплекс Агарцин.

На границе нас встретит принимающая сторона и отвезёт в отель в Тбилиси.

Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути
4 день

Экскурсия по Тбилиси

Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе, архитектуру зданий, центральную площадь.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Пообедаем в грузинском ресторане.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.

Экскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по Тбилиси
5 день

Отдых в Тбилиси или винно-горная поездка в Кахетию

Сегодня каждый выберет занятие на свой вкус. Факультативно предлагаем поездку в Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор. В Сигнахи насладимся кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе, где продегустируем напиток богов.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Отдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в Кахетию
6 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, в течение дня
Завершение: Тбилиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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