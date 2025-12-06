Прибытие в столицу Армении желательно планировать до 16:00. В аэропорту вас встретят и отвезут в гостиницу. Вечером состоится обзорная прогулка по Еревану — одному из древнейших городов мира. Мы пройдём по зелёным аллеям до центральной Площади Республики, а затем свернём на оживлённый Северный проспект, ведущий к зданию Оперы.

Закончим маршрут у подножия «Каскада» — масштабной лестницы с террасами и фонтанами, признанной символом города. В этом районе множество кафе, уличных скульптур и уютных уголков, где можно остановиться на бокал вина или кофе. Желающие смогут подняться по всем 840 ступеням на вершину лестницы и полюбоваться панорамой вечернего города. Завершим экскурсию у атмосферного ресторана всего в нескольких шагах от гостиницы, в котором для вас заранее зарезервирован столик.