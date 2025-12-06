Мои заказы

Грани Армении только для вас: топовые места, скрытые уголки и отель с бассейном в горах

Отдохнуть у Севана, увидеть необычный армянский алфавит и насладиться дегустацией в винном хозяйстве
Мы проедем по самым живописным уголкам Армении без спешки и не жертвуя комфортом. Поднимемся по канатной дороге над ущельем Воротан к монастырю Татев.

Полюбуемся потухшим вулканом Арагац с ледниковым озером на
высоте 3200 метров и пройдём по подвесному мосту к скальной деревне Хндзореск.

Прогуляемся по улочкам Дилижана — «армянской Швейцарии», осмотрим древний храм Гарни и заглянем в пещерные часовни монастыря Гегард, высеченного прямо в скале. Увидим Симфонию камней — редкое базальтовое образование.

Вы примете участие в дегустации на винодельне Арени, а в Ахпате сможете искупаться в бассейне под открытым небом в окружении гор.

В одном туре мы собрали природные чудеса, архитектурные памятники, гастрономические открытия — и всё это с вниманием к вам и к каждой детали.

Описание тура

Организационные детали

Всегда есть Wi-Fi в автомобиле
В горах и у озера Севан (высота до 2500 м) может быть прохладно.
Возьмите с собой удобную всепогодную одежду: флиски, ветровку, тёплый джемпер, непромокаемую обувь.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный 7-местный минивэн Toyota Sienna или аналогичный.

Возраст участников. 9+.

Виза. Не требуется для граждан РФ. Въезд возможен по российскому паспорту.

Уровень сложности. Лёгкий тур с умеренной нагрузкой. Подходит для большинства путешественников: программа не требует специальной физической подготовки. Возможны переезды по горным серпантинам, предусмотрены остановки и отдых.

Тур проводится индивидуально, с субботы по субботу или в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ереваном

Прибытие в столицу Армении желательно планировать до 16:00. В аэропорту вас встретят и отвезут в гостиницу. Вечером состоится обзорная прогулка по Еревану — одному из древнейших городов мира. Мы пройдём по зелёным аллеям до центральной Площади Республики, а затем свернём на оживлённый Северный проспект, ведущий к зданию Оперы.

Закончим маршрут у подножия «Каскада» — масштабной лестницы с террасами и фонтанами, признанной символом города. В этом районе множество кафе, уличных скульптур и уютных уголков, где можно остановиться на бокал вина или кофе. Желающие смогут подняться по всем 840 ступеням на вершину лестницы и полюбоваться панорамой вечернего города. Завершим экскурсию у атмосферного ресторана всего в нескольких шагах от гостиницы, в котором для вас заранее зарезервирован столик.

2 день

Гарни, Симфония камней и монастырь Гегард

В этот день отправимся на восток от Еревана. Первую остановку сделаем у Арки Чаренца — смотровой площадки с живописным видом на легендарную гору Арарат. Далее нас ждёт храм Гарни — единственное сохранившееся языческое святилище дохристианской эпохи на территории Армении. Этот памятник 1 века часто называют «армянским Акрополем» за схожесть с античными архитектурными формами.

В окрестностях Гарни спустимся в ущелье к природному феномену — вертикальным базальтовым образованиям, которые словно органные трубы возвышаются над землёй. Это место известно под названием «Симфония камней».

Завершим день посещением монастыря Гегард, частично высеченного в скале. Он был основан в 12-13 веках и знаменит своими пещерными кельями, часовнями и уникальными реликвиями, которые хранились здесь на протяжении веков.

3 день

Хор Вирап, Нораванк, экскурсия по винному хозяйству с дегустацией, ночь в Горисе

Утром покинем Ереван и направимся на юг. Первый пункт — монастырь Хор Вирап, расположенный у границы с Турцией, на фоне заснеженной вершины Арарата. Это одно из самых почитаемых мест в армянской христианской традиции. Далее отправимся в ущелье реки Арпа, где среди красных скал возвышается монастырь Нораванк — образец средневекового зодчества 13 века.

По дороге остановимся в селе Арени — центре виноделия в Армении. Здесь вас ждёт экскурсия по винному хозяйству с дегустацией и обедом. После возможен заезд к древнему комплексу Караундж — загадочному сооружению из вертикальных камней, который называют армянским Стоунхенджем. Затем продолжим путь к югу и заночуем в Горисе — горном посёлке с живописными видами.

4 день

Хндзореск, Татев, Селимский перевал, ночь у Севана

Утром отправимся в Хндзореск — уникальное поселение, построенное прямо на отвесных скалах. По подвесному мосту перейдём в старую часть деревни, где ещё 100 лет назад жили люди. Затем доедем до деревни Татев. Отсюда нас ждёт незабываемое путешествие по канатной дороге «Крылья Татева», протянувшейся над ущельем реки Воротан на 3 километра. На высоком плато осмотрим монастырь Татев — крупный духовный центр средневековой Армении.

После — спустимся по горному серпантину к природной достопримечательности — так называемому Чёртову мосту. Это вулканическое образование сформировалось под действием воды и времени, создавая систему пещер и термальных источников. В завершение дня пересечём Селимский перевал по живописной дороге и сделаем остановку у средневекового караван-сарая. Ночь проведём в этническом отеле у озера Севан.

5 день

Севан, Дилижан, Ахпат

Утром прогуляемся по берегу озера Севан — крупнейшего в Закавказье, которое часто называют армянским морем. Посетим монастырь Севанаванк, стоящий на холме с панорамным видом. Осмотрим также редкий пример советского модернизма — Дом отдыха Союза писателей Армении.

Затем отправимся в Дилижан, известный как «армянская Швейцария». В этом живописном уголке страны увидим памятник героям фильма «Мимино» и посетим монастырь Агарцин 13 века, утопающий в лесах. После обеда на уютном фудкорте по пути отправимся в северный регион Лори.

Здесь осмотрим монастырские комплексы Кобайр и Ахпат — объекты, внесённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К вечеру прибудем в отель в городе Ахпат, где можно будет отдохнуть и искупаться в открытом бассейне.

6 день

Ущелье Дебед и монастырь Оромайр

Этот день мы посвятим исследованию древних монастырей региона Лори. Посетим архитектурные памятники в Санаине, Одзуне и Ахтале — все они расположены на склонах и в каньонах вдоль реки Дебед. Пообедаем в живописном месте.

Одним из самых труднодоступных и мистических пунктов станет монастырь Оромайр, спрятанный между скал. Путь к нему пролегает по крутым подъёмам или спускам — каждый маршрут требует усилий, как и 100 лет назад, когда здесь жили монахи. В средние века обитель служила духовным центром региона. Вечером вернёмся в отель.

7 день

Вулкан Арагац, крепость Амберд и армянский алфавит

В этот день отправимся обратно в Ереван. По пути сделаем остановку у горы Арагац — потухшего вулкана и самой высокой точки Армении (4200 м). На высоте 3200 м находится ледниковое озеро Кари, расположенное между четырьмя вершинами горного массива. На южном склоне Арагаца увидим крепость Амберд, построенную в 10 веке. Её бастионы возвышаются над Араратской долиной и служили стратегическим форпостом армянских князей.

Далее — необычный монумент, посвящённый армянскому алфавиту. На фоне холмов расположены гигантские каменные буквы, всего их 39 — в честь создателя армянской письменности Месропа Маштоца. Вечером разместимся в уже знакомом отеле в Ереване.

8 день

Свободное время в Ереване, завершение тура

Заключительный день можно провести по своему усмотрению, в зависимости от времени вылета. Желающие смогут посетить один из музеев: живописи Мартироса Сарьяна или кинематографа Сергея Параджанова. Можно заглянуть на старый крытый рынок за фруктами, сырами или вином. Любителям изделий ручной работы подойдёт Вернисаж — открытая ярмарка в 15 минутах от отеля. По предварительной записи возможна экскурсия с дегустацией на коньячных заводах «Ной» или «Арарат», стоящих по обе стороны реки Раздан. Затем — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание112 500 ₽
1-местное проживание131 400 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Услуги гида-водителя на всём маршруте
  • Комфортабельный минивэн
  • Входные билеты по программе
  • Билеты на канатную дорогу
  • Дегустация на винодельне
  • Ежедневные экскурсии по маршруту
  • Поддержка в чате во время тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - 21 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, в течение дня, по прилёте
Завершение: Ереван, время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Андрей
Андрей — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 75 туристов
Давно занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных путешественников из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас предлагаю свои программы российским любителям истории и природы. Это индивидуальные поездки по ближнему
читать дальше

зарубежью — Узбекистану, Армении и Азербайджану. Как правило, это комфортабельные путешествия с полной экскурсионной программой и отдыхом в дизайнерских отелях. В каждой локации — знающие гиды. Обычно включены обеды в самобытных ресторанах и дегустация национальной кухни. Всегда размеренный темп и время для отдыха — никакой гонки! Приглашаю в наши туры!

