По Армении на джипе: древние храмы, природные чудеса и достопримечательности столицы

Посетить Джермук, восхититься Симфонией камней и погулять по Еревану
За 4 дня вы побываете у подножия Арарата, подниметесь к монастырю, вырубленному в скалах, пройдёте по ущельям, где природа играет свою Симфонию камней, и проплывёте по бурной горной реке в окружении скал.

Вас ждут древние святыни Эчмиадзина, винодельня Арени, легендарный Джермук, озеро Севан, языческий Гарни, Нораванк, Гегард и множество других увлекательных локаций.
Ближайшие даты:
6
мар12
мар19
мар1
мая7
мая14
мая18
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Не требуется виза, прилететь можно по российскому паспорту до 7 утра в день начала тура.
Билеты на обратный вылет брать после 20 часов в день окончания тура, Ереван — Москва.

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Будем передвигаться на джипе.

Возраст участников. 18+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Возможно проведение тура только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Гарни, Гегард и озеро Севан

После заселения в отель начнётся программа: мы отправимся к Арке Чаренца, с которой открывается красивый вид на гору Арарат. Арка названа в честь армянского поэта Егише Чаренца.

Затем посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке в честь бога солнца Митры, и пройдём к ущелью Гарни, где увидим уникальный базальтовый массив Симфония камней, образованный лавой около 40 млн лет назад.

Следующая остановка — пещерный монастырь Гегард, частично высеченный в скале. Здесь хранилось легендарное копьё Лонгина и находится святой источник.

Во второй половине дня отправимся на озеро Севан, крупнейшее горное озеро Кавказа, и поднимемся к монастырю Севанаванк 9 века, расположенному на скалистом полуострове.

В середине дня — лёгкий перекус, вечером — ужин в кафе в Ереване.

2 день

Джермук, Нораванк и вино Арени

После завтрака выезд в Хор Вирап — монастырь у подножия Арарата, где 13 лет находился в заточении святой Григорий Просветитель.

Затем остановимся в Арени и посетим винодельню, где вино производят в глиняных сосудах — карасах.

Продолжим путь к монастырю Нораванк 13-14 веков, расположенному в живописном каньоне с красновато-оранжевыми скалами.

После обеда приедем к водопаду Джермук, также известному как «Волосы русалки», связанному с местной легендой. Затем пройдём под Аркой мечты, где по традиции загадывают желания.

Завершим день в Джермуке, где продегустируем минеральные воды в «водной галерее» и увидим Кечутское водохранилище с необычной сливной конструкцией в форме цветка.

Обед и ужин — в кафе.

3 день

Монастыри Оромайр и Кобайр, рафтинг

После завтрака выезд в Лорийскую область. Первая остановка — монастырь Оромайр 7 века, построенный на краю ущелья. Прогуляемся по живописному каньону.

Далее — монастырь Кобайр 12 века, название которого отражает сочетание армянской и грузинской культур (слово «пещера» на обоих языках).

Завершаем день рафтингом по реке Дебед (летом, при хорошей погоде). Преодолеем 12 км маршрута с каньонами, скалами и порогами.

Обед и ужин — в кафе.

4 день

Эчмиадзин, езидский храм и Ереван

После завтрака и выезда из отеля посетим собор Святого Эчмиадзина, главный храм Армянской апостольской церкви, и Музей сокровищ с христианскими реликвиями. Также осмотрим церковь Св. Рипсиме, базилику Гаянэ и храм Шокагат.

Затем увидим руины храма Звартноц, где, по преданию, Григорий Просветитель исцелил царя Трдата III.

После этого — поездка в село Акналич, где расположен крупнейший в мире езидский храм, посвящённый ангелу Малаку Тавусу. Храм выполнен из белого мрамора.

После обеда пройдём обзорной экскурсией по Еревану: площадь Республики, Северный проспект, собор Григория Просветителя, площадь Свободы, Каскад, Мать Армения, парк Победы, Матенадаран, площадь Шарля Азнавура, Голубая мечеть, район Конд, мемориал Цицернакаберд.

В 18:00 — сбор в отеле и трансфер в аэропорт. Рекомендуем бронировать билеты на рейсы после 20:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Рафтинг
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Ереване
Добрый день, меня зовут Мила! Я организовываю туры по России и зарубежью. Мной продуман каждый день детально, ведь я режиссирую Ваш опыт в путешествии. Моя задача как организатора — показать
читать дальше

некую точку на карте через мою призму или в необычном ключе, найти что-то такое интересное, увлекательное и с комфортом. Объединить людей и создать тёплую и дружескую атмосферу, чтобы на протяжении тура мы жили одной семьёй. Путешествия позволяют ощутить яркость и полноту жизни, познакомиться с разными людьми, их культурой, а также лучше понять саму себя! Люблю комфортные поездки и вкусную еду, могу в любой момент остановиться и насладиться моментом. Предпочитаю активный вид отдыха: полетать на параплане, поплавать на сапах, сплавиться по горным рекам на рафте, погрузиться на дно океана или покататься на сноуборде в горах Кавказа! Но также могу и «потюленить». Пусть Ваши путешествия будут максимально приятными и запоминающимися!

