После заселения в отель начнётся программа: мы отправимся к Арке Чаренца, с которой открывается красивый вид на гору Арарат. Арка названа в честь армянского поэта Егише Чаренца.

Затем посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке в честь бога солнца Митры, и пройдём к ущелью Гарни, где увидим уникальный базальтовый массив Симфония камней, образованный лавой около 40 млн лет назад.

Следующая остановка — пещерный монастырь Гегард, частично высеченный в скале. Здесь хранилось легендарное копьё Лонгина и находится святой источник.

Во второй половине дня отправимся на озеро Севан, крупнейшее горное озеро Кавказа, и поднимемся к монастырю Севанаванк 9 века, расположенному на скалистом полуострове.

В середине дня — лёгкий перекус, вечером — ужин в кафе в Ереване.