Вас ждут древние святыни Эчмиадзина, винодельня Арени, легендарный Джермук, озеро Севан, языческий Гарни, Нораванк, Гегард и множество других увлекательных локаций.
Описание тура
Организационные детали
Не требуется виза, прилететь можно по российскому паспорту до 7 утра в день начала тура.
Билеты на обратный вылет брать после 20 часов в день окончания тура, Ереван — Москва.
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Будем передвигаться на джипе.
Возраст участников. 18+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Возможно проведение тура только для вашей компании.
Программа тура по дням
Гарни, Гегард и озеро Севан
После заселения в отель начнётся программа: мы отправимся к Арке Чаренца, с которой открывается красивый вид на гору Арарат. Арка названа в честь армянского поэта Егише Чаренца.
Затем посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке в честь бога солнца Митры, и пройдём к ущелью Гарни, где увидим уникальный базальтовый массив Симфония камней, образованный лавой около 40 млн лет назад.
Следующая остановка — пещерный монастырь Гегард, частично высеченный в скале. Здесь хранилось легендарное копьё Лонгина и находится святой источник.
Во второй половине дня отправимся на озеро Севан, крупнейшее горное озеро Кавказа, и поднимемся к монастырю Севанаванк 9 века, расположенному на скалистом полуострове.
В середине дня — лёгкий перекус, вечером — ужин в кафе в Ереване.
Джермук, Нораванк и вино Арени
После завтрака выезд в Хор Вирап — монастырь у подножия Арарата, где 13 лет находился в заточении святой Григорий Просветитель.
Затем остановимся в Арени и посетим винодельню, где вино производят в глиняных сосудах — карасах.
Продолжим путь к монастырю Нораванк 13-14 веков, расположенному в живописном каньоне с красновато-оранжевыми скалами.
После обеда приедем к водопаду Джермук, также известному как «Волосы русалки», связанному с местной легендой. Затем пройдём под Аркой мечты, где по традиции загадывают желания.
Завершим день в Джермуке, где продегустируем минеральные воды в «водной галерее» и увидим Кечутское водохранилище с необычной сливной конструкцией в форме цветка.
Обед и ужин — в кафе.
Монастыри Оромайр и Кобайр, рафтинг
После завтрака выезд в Лорийскую область. Первая остановка — монастырь Оромайр 7 века, построенный на краю ущелья. Прогуляемся по живописному каньону.
Далее — монастырь Кобайр 12 века, название которого отражает сочетание армянской и грузинской культур (слово «пещера» на обоих языках).
Завершаем день рафтингом по реке Дебед (летом, при хорошей погоде). Преодолеем 12 км маршрута с каньонами, скалами и порогами.
Обед и ужин — в кафе.
Эчмиадзин, езидский храм и Ереван
После завтрака и выезда из отеля посетим собор Святого Эчмиадзина, главный храм Армянской апостольской церкви, и Музей сокровищ с христианскими реликвиями. Также осмотрим церковь Св. Рипсиме, базилику Гаянэ и храм Шокагат.
Затем увидим руины храма Звартноц, где, по преданию, Григорий Просветитель исцелил царя Трдата III.
После этого — поездка в село Акналич, где расположен крупнейший в мире езидский храм, посвящённый ангелу Малаку Тавусу. Храм выполнен из белого мрамора.
После обеда пройдём обзорной экскурсией по Еревану: площадь Республики, Северный проспект, собор Григория Просветителя, площадь Свободы, Каскад, Мать Армения, парк Победы, Матенадаран, площадь Шарля Азнавура, Голубая мечеть, район Конд, мемориал Цицернакаберд.
В 18:00 — сбор в отеле и трансфер в аэропорт. Рекомендуем бронировать билеты на рейсы после 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|70 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание
- Рафтинг
- Страховка