Мои заказы

Индивидуальный тур по югу Армении: жемчужины Сюника

Побывать в 4 городах, исследовать древние крепости и храмы и пройтись по мосту над ущельем
Едем туда, где каждый поворот дороги открывает следы прошлого и захватывающие дух пейзажи! Мы прогуляемся по уникальному пещерному поселению Хндзореск и пройдём над пропастью по висячему мосту. Заглянем в средневековый
читать дальше

Татевский монастырь, живописно возвышающийся над каньоном. Увидим границу с Ираном среди скал и садов города Мегри.

Вас ждут тихие высокогорные городки, старинные монастыри и целебные источники Джермука, где можно будет отдохнуть после насыщенной программы.

Эта поездка для тех, кто хочет почувствовать настоящую Армению: древнюю, гостеприимную и поразительно красивую.

Индивидуальный тур по югу Армении: жемчужины Сюника
Индивидуальный тур по югу Армении: жемчужины Сюника
Индивидуальный тур по югу Армении: жемчужины Сюника
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Билеты на внутренний перелёт бронируются заранее после предоплаты.
Связь будет доступна на всём маршруте, при необходимости предоставляется Wi-Fi.

Питание. В стоимость включены завтраки и напитки в пути. Также во время пребывания на природе предусмотрен шашлык от водителя. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Перелёт Ереван — Капан (включён в стоимость), обратный путь на автомобиле. Передвижение по маршруту — на минивэне.

Возраст участников. Допускаются участники в возрасте от 10 до 70 лет.

Виза. Для граждан России виза не требуется.

Уровень сложности. Умеренно активный. Включает авиаперелёт, трансферы и пешеходные прогулки во время экскурсий.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Капан и исторические памятники Сюника

Встречаемся в Ереване и летим в город Капан — административный центр Сюникской области, окружённый живописными горными ландшафтами. По прибытии отправимся к древнему монастырю Ваанаванк, который был основан в 10 веке. Затем осмотрим крепость Алидзор — старинное оборонительное сооружение, расположенное в стратегически важной точке. После насыщенного дня остановимся в Капане на ночь.

Капан и исторические памятники СюникаКапан и исторические памятники СюникаКапан и исторические памятники СюникаКапан и исторические памятники Сюника
2 день

Мегри и путь к Горису

Сегодня наш маршрут пройдёт по самым южным районам Армении. Мы побываем в Мегри, где сочетаются южный колорит, тёплый климат и богатое культурное наследие. Прогуляемся по городу, любуясь архитектурой и садами, посмотрим на армяно-иранскую границу — одну из самых красивых и необычных природных линий соприкосновения двух стран.

После экскурсии отправимся в сторону Гориса, где проведём ночь.

Мегри и путь к ГорисуМегри и путь к ГорисуМегри и путь к Горису
3 день

Горис, Хндзореск, Татевский монастырь, Джермук

Начнём день со знакомства с городом Горис, известным своими скальными жилищами и атмосферной архитектурой. Далее посетим пещерное поселение Хндзореск, где сохранились места древних поселений и висячий мост, соединяющий два ущелья.

Продолжим поездкой в сторону Татевского монастыря — одного из самых значимых духовных и архитектурных центров средневековой Армении. Завершим путешествие в курортном городе Джермук, знаменитом целебными минеральными источниками. Вечером вернёмся в Ереван.

Горис, Хндзореск, Татевский монастырь, ДжермукГорис, Хндзореск, Татевский монастырь, ДжермукГорис, Хндзореск, Татевский монастырь, ДжермукГорис, Хндзореск, Татевский монастырь, Джермук

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, напитки в пути, шашлык
  • Перелёт Ереван - Капан
  • Услуги лицензированного гида
  • Трансферы и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Ереван и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на дополнительные активности (например, реверсивная канатная дорога в Татев)
  • Личное страхование
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, Площадь Республики, время по договорённости
Завершение: Ереван, Площадь Республики, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 129 туристов
Мы команда гидов-профессионалов, которые знают и любят свою страну, её историю, географию, традиции, кухню. Мы хотим и вас влюбить в Армению!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры из Еревана

От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
На автобусе
6 дней
-
10%
8 отзывов
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
76 500 ₽85 000 ₽ за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
На автобусе
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
$1200 за человека
Индивидуальный джип-тур в Сюник из Еревана: 2 дня в горах Армении
На машине
Джиппинг
2 дня
Индивидуальный джип-тур в Сюник из Еревана: 2 дня в горах Армении
Встретить рассвет на Хуступе, посетить 5 монастырей и крепость Алидзор, поужинать шашлыком и вином
Начало: Любое удобное вам место в Ереване, 9:30. По догово...
13 ноя в 09:30
14 ноя в 09:30
$600 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана