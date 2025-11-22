Индивидуальный тур по югу Армении: жемчужины Сюника
Побывать в 4 городах, исследовать древние крепости и храмы и пройтись по мосту над ущельем
Едем туда, где каждый поворот дороги открывает следы прошлого и захватывающие дух пейзажи! Мы прогуляемся по уникальному пещерному поселению Хндзореск и пройдём над пропастью по висячему мосту. Заглянем в средневековый читать дальше
Татевский монастырь, живописно возвышающийся над каньоном. Увидим границу с Ираном среди скал и садов города Мегри.
Вас ждут тихие высокогорные городки, старинные монастыри и целебные источники Джермука, где можно будет отдохнуть после насыщенной программы.
Эта поездка для тех, кто хочет почувствовать настоящую Армению: древнюю, гостеприимную и поразительно красивую.
Билеты на внутренний перелёт бронируются заранее после предоплаты. Связь будет доступна на всём маршруте, при необходимости предоставляется Wi-Fi.
Питание. В стоимость включены завтраки и напитки в пути. Также во время пребывания на природе предусмотрен шашлык от водителя. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Перелёт Ереван — Капан (включён в стоимость), обратный путь на автомобиле. Передвижение по маршруту — на минивэне.
Возраст участников. Допускаются участники в возрасте от 10 до 70 лет.
Виза. Для граждан России виза не требуется.
Уровень сложности. Умеренно активный. Включает авиаперелёт, трансферы и пешеходные прогулки во время экскурсий.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Капан и исторические памятники Сюника
Встречаемся в Ереване и летим в город Капан — административный центр Сюникской области, окружённый живописными горными ландшафтами. По прибытии отправимся к древнему монастырю Ваанаванк, который был основан в 10 веке. Затем осмотрим крепость Алидзор — старинное оборонительное сооружение, расположенное в стратегически важной точке. После насыщенного дня остановимся в Капане на ночь.
2 день
Мегри и путь к Горису
Сегодня наш маршрут пройдёт по самым южным районам Армении. Мы побываем в Мегри, где сочетаются южный колорит, тёплый климат и богатое культурное наследие. Прогуляемся по городу, любуясь архитектурой и садами, посмотрим на армяно-иранскую границу — одну из самых красивых и необычных природных линий соприкосновения двух стран.
После экскурсии отправимся в сторону Гориса, где проведём ночь.
3 день
Горис, Хндзореск, Татевский монастырь, Джермук
Начнём день со знакомства с городом Горис, известным своими скальными жилищами и атмосферной архитектурой. Далее посетим пещерное поселение Хндзореск, где сохранились места древних поселений и висячий мост, соединяющий два ущелья.
Продолжим поездкой в сторону Татевского монастыря — одного из самых значимых духовных и архитектурных центров средневековой Армении. Завершим путешествие в курортном городе Джермук, знаменитом целебными минеральными источниками. Вечером вернёмся в Ереван.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, напитки в пути, шашлык
Перелёт Ереван - Капан
Услуги лицензированного гида
Трансферы и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
Авиабилеты в Ереван и обратно
Обеды и ужины
Входные билеты на дополнительные активности (например, реверсивная канатная дорога в Татев)
Личное страхование
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, Площадь Республики, время по договорённости
Завершение: Ереван, Площадь Республики, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 129 туристов
Мы команда гидов-профессионалов, которые знают и любят свою страну, её историю, географию, традиции, кухню. Мы хотим и вас влюбить в Армению!