Билеты на внутренний перелёт бронируются заранее после предоплаты.

Связь будет доступна на всём маршруте, при необходимости предоставляется Wi-Fi.

Питание. В стоимость включены завтраки и напитки в пути. Также во время пребывания на природе предусмотрен шашлык от водителя. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Перелёт Ереван — Капан (включён в стоимость), обратный путь на автомобиле. Передвижение по маршруту — на минивэне.

Возраст участников. Допускаются участники в возрасте от 10 до 70 лет.

Виза. Для граждан России виза не требуется.

Уровень сложности. Умеренно активный. Включает авиаперелёт, трансферы и пешеходные прогулки во время экскурсий.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.