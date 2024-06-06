Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Авторский тур в Ереване

Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри

Отправимся из Еревана в Мегри — таинственный уголок Армении у границы с Ираном, где раскинулись оливковые сады, горы и плантации, сохранилась аутентичная атмосфера заброшек и нетронутой природы.

По пути остановимся у знаменитого Татевского монастыря, искупаемся в природных бассейнах под Чёртовым мостом, поднимемся на крышу каскадного дома и насладимся тишиной у Спандарянского водохранилища.

Встретим утро в кафе у реки в Мегри, посетим гранатовую винодельню и каждый день будем наслаждаться вкусом местных блюд.
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Ближайшие даты:
6
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€175
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Граждане России могут находиться в Армении без визы в общей сложности не больше 180 дней в течение года. Если планируете провести в стране больше 30 дней, надо зарегистрироваться по месту пребывания.

Проживание. В одной из гостиниц в Мегри в 2-3-4-местных номерах: «Sweet Home Hotel Meghri», «Narema Family Hotel Meghri», «Hotel Lord». Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку в номера с раздельными кроватями. Семьи и пары селим вместе без подселений.

Питание. Включено 3-разовое питание с завтрака первого дня по обед второго дня и дегустация на винзаводе. Попробуем местную кухню.

Дети. С любого возраста. Однако обращаем внимание, что предстоит дальняя дорога, не всем детям может быть комфортно.

Программа тура по дням

1 день

На юг Армении из Еревана

Выезжаем из Еревана в 06:00, через пару часов делаем остановку в Арени, где позавтракаем в кафе «Арпи». Далее на пути встретим селевую дамбу и Спандарянское водохранилище. Здесь полюбуемся природой Армении, прогуляемся и доедем до Татевского монастыря, который покорит каждого своей архитектурой и атмосферой. Устроимся на обед-пикник в лесу, искупаемся в бассейнах Чёртова моста в ущелье реки Воротан, заедем в город Капан и поднимемся на крышу каскадного многоэтажного дома.

Ближе к вечеру домчим в Мегри, где прогуляемся по вечерним улочкам, поужинаем в армянском ресторанчике и переночуем в гостинице.

На юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из Еревана
2 день

Сельская Армения, плантации и винодельня

Соберёмся на завтрак в кафе у реки в 09:00. После чего отправимся в аутентичное село Шванидзор, расположенное на склонах долины и богатое фруктовыми плантациями и оливковыми садами. Отсюда открывается потрясающий вид! Продолжим путь до села Алванк, в котором находится гранатовая винодельня, где нас уже ждут на дегустацию. Затем вернёмся в Мегри, посмотрим на старинную базилику с фресками, прогуляемся в парке и пообщаемся с местными жителями. На обед заедем в Капан в колоритный ресторан.

После 23:00 будем в Ереване.

Сельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельня

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды на микроавтобусе (12 или 15 мест)
  • Проживание
  • Питание
  • Дегустация на винодельне
  • Посещение всех локаций по программе
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
Завершение: Ереван, Проспект Комитаса 1, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыАрениПопулярные местаТатевВинодельни

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