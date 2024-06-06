Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
По пути остановимся у знаменитого Татевского монастыря, искупаемся в природных бассейнах под Чёртовым мостом, поднимемся на крышу каскадного дома и насладимся тишиной у Спандарянского водохранилища.
Встретим утро в кафе у реки в Мегри, посетим гранатовую винодельню и каждый день будем наслаждаться вкусом местных блюд.
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€175
Описание
Организационные детали
Граждане России могут находиться в Армении без визы в общей сложности не больше 180 дней в течение года. Если планируете провести в стране больше 30 дней, надо зарегистрироваться по месту пребывания.
Проживание. В одной из гостиниц в Мегри в 2-3-4-местных номерах: «Sweet Home Hotel Meghri», «Narema Family Hotel Meghri», «Hotel Lord». Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку в номера с раздельными кроватями. Семьи и пары селим вместе без подселений.
Питание. Включено 3-разовое питание с завтрака первого дня по обед второго дня и дегустация на винзаводе. Попробуем местную кухню.
Дети. С любого возраста. Однако обращаем внимание, что предстоит дальняя дорога, не всем детям может быть комфортно.
Программа тура по дням
На юг Армении из Еревана
Выезжаем из Еревана в 06:00, через пару часов делаем остановку в Арени, где позавтракаем в кафе «Арпи». Далее на пути встретим селевую дамбу и Спандарянское водохранилище. Здесь полюбуемся природой Армении, прогуляемся и доедем до Татевского монастыря, который покорит каждого своей архитектурой и атмосферой. Устроимся на обед-пикник в лесу, искупаемся в бассейнах Чёртова моста в ущелье реки Воротан, заедем в город Капан и поднимемся на крышу каскадного многоэтажного дома.
Ближе к вечеру домчим в Мегри, где прогуляемся по вечерним улочкам, поужинаем в армянском ресторанчике и переночуем в гостинице.
Сельская Армения, плантации и винодельня
Соберёмся на завтрак в кафе у реки в 09:00. После чего отправимся в аутентичное село Шванидзор, расположенное на склонах долины и богатое фруктовыми плантациями и оливковыми садами. Отсюда открывается потрясающий вид! Продолжим путь до села Алванк, в котором находится гранатовая винодельня, где нас уже ждут на дегустацию. Затем вернёмся в Мегри, посмотрим на старинную базилику с фресками, прогуляемся в парке и пообщаемся с местными жителями. На обед заедем в Капан в колоритный ресторан.
После 23:00 будем в Ереване.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды на микроавтобусе (12 или 15 мест)
- Проживание
- Питание
- Дегустация на винодельне
- Посещение всех локаций по программе
- Работа гида
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Сувениры и личные расходы