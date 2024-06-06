Граждане России могут находиться в Армении без визы в общей сложности не больше 180 дней в течение года. Если планируете провести в стране больше 30 дней, надо зарегистрироваться по месту пребывания.

Проживание. В одной из гостиниц в Мегри в 2-3-4-местных номерах: «Sweet Home Hotel Meghri», «Narema Family Hotel Meghri», «Hotel Lord». Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку в номера с раздельными кроватями. Семьи и пары селим вместе без подселений.

Питание. Включено 3-разовое питание с завтрака первого дня по обед второго дня и дегустация на винзаводе. Попробуем местную кухню.

Дети. С любого возраста. Однако обращаем внимание, что предстоит дальняя дорога, не всем детям может быть комфортно.