5 дней
Отпуск гурмана: гастротур с дегустациями вин и сыров, домашним застольем и фуршетом с игристым
Попробовать армянское гостеприимство на вкус, исследовать древние святыни и послушать джаз
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
16 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$880 за человека
5 дней
Рождество в объятиях Армении: Ереван, Дилижан и другие знаковые локации
Увидеть природный орган, посетить языческий храм Гарни и насладиться колоритом столицы
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
3 янв в 10:00
$370 за человека
5 дней
Новогодняя сказка Айастана: праздничный тур по достопримечательностям Армении
Полюбоваться окрестностями Севана, погулять по Дилижану и подняться на вершину «Каскада»
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
30 дек в 10:00
$370 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории ««Симфония камней»»
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