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Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Начало: Международный Аэропорт Звартноц
70 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
350$333 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Каскад»
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- Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
- Древние храмы и природа Армении за 4 дня
- Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
- Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
- Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
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