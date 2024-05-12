1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Приготовьте армянское блюдо на мастер-классе, а затем отправляйтесь на прогулку по Гюмри. Посетите главные достопримечательности города и насладитесь обедом
Начало: По договоренности
Расписание: по всем удобным дням начиная с 10:00 утра.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $50 за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи на керамике в селе Ацик, Гюмри
Откройте для себя мир керамического искусства в Гюмри. Создайте уникальный сувенир под руководством опытного мастера
Начало: В селе Ацик
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 мая 2024Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
- ВВладимир30 апреля 2024Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
- IIgor29 апреля 2024Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись. Атмосфера сложилась позитивная, веселая
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
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