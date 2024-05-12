Интересные программы мастер-классы Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Гюмри, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Приготовьте армянское блюдо на мастер-классе, а затем отправляйтесь на прогулку по Гюмри. Посетите главные достопримечательности города и насладитесь обедом
Начало: По договоренности
Расписание: по всем удобным дням начиная с 10:00 утра.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $50 за человека
Мастер-класс по росписи на керамике
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи на керамике в селе Ацик, Гюмри
Откройте для себя мир керамического искусства в Гюмри. Создайте уникальный сувенир под руководством опытного мастера
Начало: В селе Ацик
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
  • В
    Владимир
    30 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
    читать дальше

    прошли просто на одном дыхании! Самое главное представление о Армении с улиц Гюмри и национальной кухне получены самым наилучшем образом: позитивно, ярко, вкусно и запоминающе! 10+ из 10, Рекомендую!

  • I
    Igor
    29 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись. Атмосфера сложилась позитивная, веселая
    читать дальше

    и дружелюбная. Ованес мастер на все руки. Харизматичный повар, превосходный экскурсовод и настоящий патриот. Всё чётко и по делу. Достаточно информативно, особенно если задавать вопросы. Прежде всего советую данный мастер класс и экскурсию тем людям, которые только приехали в Гюмри, либо проездом. Как вводная часть самое то.

    Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
  2. Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
  3. Мастер-класс по росписи на керамике
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2024 год по теме «Мастер-классы», 18 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам