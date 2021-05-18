Полезная информация о Гюмри

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Местное время в Гюмри
23:1600
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇲 Армения
Название городаГюмри
По-английскиGyumri
Столица регионаГюмри является столицей региона
Население города148 381 чел.
АэропортГюмри LWN
Часовой поясAsia/Yerevan
Средняя высота1 549 м. от уровня моря

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