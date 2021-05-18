Полезная информация о Гюмри
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Местное время в Гюмри
23:1600
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇲 Армения
|Название города
|Гюмри
|По-английски
|Gyumri
|Столица региона
|Гюмри является столицей региона
|Население города
|148 381 чел.
|Аэропорт
|Гюмри LWN
|Часовой пояс
|Asia/Yerevan
|Средняя высота
|1 549 м. от уровня моря
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Гюмри
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