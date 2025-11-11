Всего за один день вы прикоснётесь к религиозным истокам Армении и познакомитесь с тремя конфессиями. Побываете в езидском храме и пообщаетесь с шейхом. Заглянете в языческий храм Гарни, посвящённый богу Митре. И посетите христианский монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина.
Описание экскурсии
Село Рья-Таза
- Вы посетите село, где живут только езиды, и увидите храм Шарфадин.
- Познакомитесь с шейхом Усевым — он расскажет историю своего народа и откроет особенности верования.
- Если захотите — можно заглянуть и на старое езидское кладбище.
Симфония камней
- Вы полюбуетесь тем, как удивительные базальтовые столбы нависают над ущельем.
- Оцените единственный эллинистический храм на территории бывшего СССР, построенный в первом веке.
- Прикоснётесь к каменному «паспорту» — древнеримской надписи царя Трдата.
- Узнаете, в каком году землетрясение разрушило величественный Гарни, и как люди снизили его устойчивость.
- Побываете в царских банях, где сохранилась мозаика с одной интересной греческой надписью.
- И рассмотрите фундамент дворца царицы, который стоял посередине крепости.
Христианский монастырь Гегард
- Вы поразитесь свидетельству неистовой веры — церкви, которая была высечена из цельной скалы.
- Услышите о Лонгине, который пронзил бок Христа. Долгое время здесь и хранился наконечник того самого копья.
- Подойдём и к святому источнику, который в начале 4 века освятил сам Григорий Просветитель равноапостольный.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
