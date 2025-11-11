Оганес — ваша команда гидов в Гюмри

Провели экскурсии для 599 туристов

Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть жители Гюмри, которые могут показать всю Армению, и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.