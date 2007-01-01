Максим проводит ещё 1 экскурсию

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Мельбурн — самый европейский город Австралии

Обзорная автомобильная экскурсия по городу

Максим
Максим – Гид из Мельбурна
У Мельбурна много имен: «город садов», «культурная и спортивная столица» и «самый европейский город 🏙️ Австралии».

А журнал The Economist несколько лет подряд признает его лучшим городом в мире.

Современные улицы и сверкающие небоскребы тактично соседствуют в нем с заботливо охраняемыми старинными зданиями и строениями.

На обзорной экскурсии 🧭 я покажу вам открытый, свободолюбивый, гостеприимный и прекрасный Мельбурн — каким он ежедневно предстает перед своими жителями.

И вы убедитесь в справедливости всех титулов, которыми награждают Мельбурн.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $325 за экскурсию

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Мельбурн — самый европейский город Австралии
Мельбурн — самый европейский город Австралии

Что вас ожидает

Старинные и современные кварталы города
Я провезу вас по старинному району первых поселенцев и по улицам модного современного Доклендс. Расскажу историю 📖 застройки города, интересные и запутанные истории о Мельбурне, покажу монументальные здания прошедшей эпохи. Затем вы проедете по ярким улочкам Китайского квартала, самого первого во всей Австралии. Я проведу вас по старинному парку Фицрой к привезенному из Великобритании и установленному здесь дому капитана Кука. Не менее интересно будет проехаться по пути трассы Формулы-1, а затем вы познакомитесь с другими знаковыми спортивными сооружениями, встречающими у себя мировые спортивные чемпионаты.

Жизнерадостные мельбурнцы
Гуляя по городу, вы не сможете не заметить общего настроения местных жителей — многочисленные сады и парки 🌳 полны веселыми жизнерадостными людьми! А для того, чтобы вы оценили, насколько трепетно мельбурнцы относятся к своей истории и гражданам страны, я отвезу вас в Храм памяти, один из крупнейших мемориалов Автралии.

Панорамный вид на город
Чтобы впечатление от города было полным, обязательно стоит ппобывать на смотровой площадке самого высокого здания, Eureka Tower. Все увиденные во время экскурсии 🧭 достопримечательности 🏛️ вы сможете оценить с высоты птичьего полета на башне. Для самых смелых работает аттракцион The Edge — выдвижной стеклянный куб, из которого панорама Мельбурна открывается во всей красе.

По окончании экскурсии я отвезу вас в отель 🏨 или в любое место в городе.
По вашему желанию, я подскажу вам прекрасный местный ресторан и помогу забронировать столик.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Экскурсию можно осуществить в первой половине дня с 10:00 до 14:00 или во второй с 14:00 до 18:00 по договоренности.
  • В любом случае мы встретим вас в отеле и по окончании отвезем обратно.
  • В стоимость экскурсии включено: трансфер, услуги гида, охлажденная вода в бутылке, крем от загара, зонты.
  • Не включено: входные билеты 🎫 в домик капитана Кука ($7 c человека), посещение смотровой площадки ($20 для взрослых/ $11. 5 для детей) и аттракциона Куб ($12 взрослый/$8 ребенок).
Мельбурн — самый европейский город Австралии
Мельбурн — самый европейский город Австралии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Меня зовут Максим, я профессиональный гид по Австралии. Я сам из России и русский язык для меня родной. С 2007 года живу в Австралии, туризмом профессионально занимаюсь с 2009 года. За это время, как частный гид, вместе с нашими гостями я побывал во всех уголках Австралии, провел многие сотни экскурсий для тысяч путешественников.
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