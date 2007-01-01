Максим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Старинные и современные кварталы города

Я провезу вас по старинному району первых поселенцев и по улицам модного современного Доклендс. Расскажу историю 📖 застройки города, интересные и запутанные истории о Мельбурне, покажу монументальные здания прошедшей эпохи. Затем вы проедете по ярким улочкам Китайского квартала, самого первого во всей Австралии. Я проведу вас по старинному парку Фицрой к привезенному из Великобритании и установленному здесь дому капитана Кука. Не менее интересно будет проехаться по пути трассы Формулы-1, а затем вы познакомитесь с другими знаковыми спортивными сооружениями, встречающими у себя мировые спортивные чемпионаты.

Жизнерадостные мельбурнцы

Гуляя по городу, вы не сможете не заметить общего настроения местных жителей — многочисленные сады и парки 🌳 полны веселыми жизнерадостными людьми! А для того, чтобы вы оценили, насколько трепетно мельбурнцы относятся к своей истории и гражданам страны, я отвезу вас в Храм памяти, один из крупнейших мемориалов Автралии.

Панорамный вид на город

Чтобы впечатление от города было полным, обязательно стоит ппобывать на смотровой площадке самого высокого здания, Eureka Tower. Все увиденные во время экскурсии 🧭 достопримечательности 🏛️ вы сможете оценить с высоты птичьего полета на башне. Для самых смелых работает аттракцион The Edge — выдвижной стеклянный куб, из которого панорама Мельбурна открывается во всей красе.

По окончании экскурсии я отвезу вас в отель 🏨 или в любое место в городе.

По вашему желанию, я подскажу вам прекрасный местный ресторан и помогу забронировать столик.

Организационные детали