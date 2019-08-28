1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Пейзажи красивейшей дороги Австралии

Наш маршрут пройдет вдоль южного берега — по линии Великой Океанской дороги, сосредоточившей самые захватывающие панорамы Австралии. Вы вдохновитесь величественными видами океана, вдохнете чистейший морской воздух, услышите любопытные факты о штате Виктория и познакомитесь с историей, фантастической природой и животным миром континента.

Атмосфера уютных прибрежных городков

По дороге мы заглянем в Джилонг, второй по величине город Австралии и её главный «автомобильный центр». В городе Торки остановимся на легендарном пляже Беллс Бич, облюбованном серферами. Пересечем спокойные курортные городки, погрузимся в их размеренную прибрежную жизнь и, если захотите, остановимся на обед, чтобы оценить свежайшие местные морепродукты или австралийский стейк.

Встретиться с двумя океанами

На мысе Отвей вы доберетесь до маяка Сплит Пойнт, старейшего на континенте. Именно здесь встречаются воды двух океанов — Тихого и Индийского, — и вы сможете искупаться в обоих! Освежившись и насладившись впечатляющими видами, мы отправимся в Национальный парк Отвей: в тропических зарослях эвкалиптовых лесов вы встретитесь с дикими коалами, кенгуру и стаями пестрых попугаев, которые с удовольствием слетятся за угощением.

Двенадцать апостолов — красота и мощь скал

В завершение путешествия по Великой Океанской дороге вы окажетесь у её главного природного феномена — выразительных скал Двенадцать апостолов, которые возвышаются над морскими волнами в удалении от берега и изменяют цвет в лучах солнца. Мы полюбуемся причудливыми гигантскими глыбами со смотровой площадки, а после приблизимся к ним, спустившись на пляж Гибсона. А если захотите, можем устроить вертолетную прогулку над берегом, чтобы осмотреть прибрежную линию с высоты и оценить потрясающие панорамы окрестностей Великой Океанской дороги.