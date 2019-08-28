1 отзыв оставили туристы

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По Великой Океанской дороге из Мельбурна

Путешествие по самой красивой трассе мира и погружение в фантастический природный мир Австралии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$500 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Максим
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Максим – Гид в Мельбурне
Это путешествие откроет перед вами главные достопримечательности 🏛️ самой красивой автомобильной трассы мира — Великой Океанской дороги.

Вы проедете вдоль южного побережья Австралии по местам, до которых редко добираются туристы.

Насладитесь видами океана и уединением курортных городков, вкусом свежих морепродуктов и панорамами выразительных обзорных площадок.

Приготовьтесь затеряться среди эвкалиптовых лесов Национального парка Отвей, впечатлиться мощью Двенадцати апостолов и понаблюдать у маяка Сплит Пойнт за столкновением двух океанов!
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна

Что вас ожидает

Пейзажи красивейшей дороги Австралии
Наш маршрут пройдет вдоль южного берега — по линии Великой Океанской дороги, сосредоточившей самые захватывающие панорамы Австралии. Вы вдохновитесь величественными видами океана, вдохнете чистейший морской воздух, услышите любопытные факты о штате Виктория и познакомитесь с историей, фантастической природой и животным миром континента.

Атмосфера уютных прибрежных городков
По дороге мы заглянем в Джилонг, второй по величине город Австралии и её главный «автомобильный центр». В городе Торки остановимся на легендарном пляже Беллс Бич, облюбованном серферами. Пересечем спокойные курортные городки, погрузимся в их размеренную прибрежную жизнь и, если захотите, остановимся на обед, чтобы оценить свежайшие местные морепродукты или австралийский стейк.

Встретиться с двумя океанами
На мысе Отвей вы доберетесь до маяка Сплит Пойнт, старейшего на континенте. Именно здесь встречаются воды двух океанов — Тихого и Индийского, — и вы сможете искупаться в обоих! Освежившись и насладившись впечатляющими видами, мы отправимся в Национальный парк Отвей: в тропических зарослях эвкалиптовых лесов вы встретитесь с дикими коалами, кенгуру и стаями пестрых попугаев, которые с удовольствием слетятся за угощением.

Двенадцать апостолов — красота и мощь скал
В завершение путешествия по Великой Океанской дороге вы окажетесь у её главного природного феномена — выразительных скал Двенадцать апостолов, которые возвышаются над морскими волнами в удалении от берега и изменяют цвет в лучах солнца. Мы полюбуемся причудливыми гигантскими глыбами со смотровой площадки, а после приблизимся к ним, спустившись на пляж Гибсона. А если захотите, можем устроить вертолетную прогулку над берегом, чтобы осмотреть прибрежную линию с высоты и оценить потрясающие панорамы окрестностей Великой Океанской дороги.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер от вашего отеля в Мельбурне и обратно, прохладительные напитки в дороге.
  • Отдельно оплачивается: обед, полет на вертолете (по желанию).
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
По Великой Океанской дороге из Мельбурна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Меня зовут Максим, я профессиональный гид по Австралии. Я сам из России и русский язык для меня родной. С 2007 года живу в Австралии, туризмом профессионально занимаюсь с 2009 года. За это время, как частный гид, вместе с нашими гостями я побывал во всех уголках Австралии, провел многие сотни экскурсий для тысяч путешественников.
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1 отзыв оставили туристы

28 августа 2019
Экскурсия организована хорошо. Произвела впечатления живописная природа Австралии. Гид Максим обладает интересной интеллектуальной информации о природе и истории Австралии. Во время обеда познакомил нас с прекрасной Австралийской кухней из морепродуктов.

Максим проводит ещё 1 экскурсию

Мельбурн — самый европейский город АвстралииМельбурн — самый европейский город АвстралииМельбурн — самый европейский город Австралии
$325 за экскурсию
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У Мельбурна много имен: «город садов», «культурная и спортивная столица» и «самый европейский город Австралии». А журнал The Economist несколько лет подряд признает его лучшим городом в мире. Современные улицы и сверкающие небоскребы тактично соседствуют в нем с заботливо охраняемыми старинными зданиями и строениями. На обзорной экскурсии я покажу вам открытый, свободолюбивый, гостеприимный и прекрасный Мельбурн — каким он ежедневно предстает перед своими жителями. И вы убедитесь в справедливости всех титулов, которыми награждают Мельбурн.

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