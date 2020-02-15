5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мельбурн вчера и сегодня

Мы начнем прогулку с увлекательной истории основания города. Вы узнаете, как Мельбурн получил свои знаменитые переулки, что такое Батмания и почему город называли «Великолепным». Прогуляетесь по аркадам и рассмотрите местные достопримечательности: площадь Федерации, неороманское здание Майорки, Библиотеку штата и домик капитана Кука. А еще прокатитесь на историческом трамвае и пройдете по садам Фицрой.

Стрит-арт, кофе и дизайнерские магазины

Вы пройдете по колоритным ярким улочкам и узнаете, как Мельбурн стал стрит-арт столицей Австралии. За чашечкой популярного здесь флэт уайта поймете любовь австралийцев к кофе. Кроме того, я покажу необычные дизайнерские магазины, расскажу о местном досуге и порекомендую места для завтрака и ужина.