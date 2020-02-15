5 отзывов оставили туристы

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С Мельбурном на «ты»

Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Federation Square
  • Заказать экскурсию

$50 за человека

У этой экскурсии5 отзывов
5
Олеся
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Олеся – Гид в Мельбурне
Вы увидите значимые места Мельбурна и ощутите, как органично сочетаются в нем история 📖 и современность.

Я расскажу о местных культурных особенностях, уличных художниках и досуге, посоветую лучшие места и помогу прочувствовать местный оживленный ритм!
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»

Что вас ожидает

Мельбурн вчера и сегодня
Мы начнем прогулку с увлекательной истории основания города. Вы узнаете, как Мельбурн получил свои знаменитые переулки, что такое Батмания и почему город называли «Великолепным». Прогуляетесь по аркадам и рассмотрите местные достопримечательности: площадь Федерации, неороманское здание Майорки, Библиотеку штата и домик капитана Кука. А еще прокатитесь на историческом трамвае и пройдете по садам Фицрой.

Стрит-арт, кофе и дизайнерские магазины
Вы пройдете по колоритным ярким улочкам и узнаете, как Мельбурн стал стрит-арт столицей Австралии. За чашечкой популярного здесь флэт уайта поймете любовь австралийцев к кофе. Кроме того, я покажу необычные дизайнерские магазины, расскажу о местном досуге и порекомендую места для завтрака и ужина.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Стоимость экскурсии указана в долларах США (USD)
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Federation Square.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олеся
Олеся
Привет! Меня зовут Олеся. Я переехала в Австралию несколько лет назад и влюбилась в эту удивительную страну кенгуру, эвкалиптов и соленого океана. Моя основная работа — менеджер IT-проектов. В свободное время чаще всего меня можно найти с рюкзаком и фотокамерой на природе или за чашкой кофе и книгой в одной из новых кофеен Мельбурна.
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5 отзывов оставили туристы

15 февраля 2020
Моя экскурсия выпала на дождливый и пасмурный день, но не смотря на это обстоятельство, Олесе удалось создать атмосферу тепла, уюта и хорошего настроения. Экскурсия получилась, яркой, эмоциональной и насыщенной. Затронули исторические моменты, , архитектуру,, самобытность Австралии окунулись в мир прошлого, заглянули в интересные уголки современного Мельбурна. Всем кто хочет сделать свое прибывание в Мельбурне насыщенным и интересным, Олеся именно тот гид который вам нужен. Олеся еще раз спасибо и удачи
25 января 2020
Мы гуляли по Мельбурну с Олесей, и остались в совершенном восторге! Она очень интересно рассказала про город, про историю Австралии и Мельбурна, показала нам уникальные места, мимо которых сами мы проходили не замечая. Самое потрясающее, что ей так хорошо удалось передать атмосферу города, что мы совершенно влюбились в Мельбурн! По правде сказать, для нас этот город стал лучшим в Австралии:) Экскурсия прошла именно так, как нам хотелось бы. Олеся большая молодец, записала ее контакты и буду советовать всем своим знакомым, которые приедут в Мельбурн!
12 января 2020
Всем привет! Большое спасибо Олесе за прогулку, остались очень довольны встречей. Очень интересный маршрут, посмотрели все самые знаковые места в центре Мельбурна, буквально все, что есть в путеводителях. Да и не просто посмотрели, а узнали огромное количество информации, истории. Это здорово, так как самим было бы сложно понять, куда смотреть, в какие переулки завернуть, что все это вообще значит! А еще бонусом потом получили рекомендации, куда еще сходить, что посмотреть, просто идеально. Однозначно советую провести время в приятной компании Олеси.
8 января 2020
Экскурсия по Мельбурну, проведенная Олесей, нам очень понравилась! Все очень интересно и познавательно! Экскурсия насыщенная, много интересных мест! Гид- приятная в общении девушка, хорошо знающая историю! Мы в восторге!!! Всем советуем!
6 января 2020
Огромное спасибо Олеся за экскурсию !!! Город был показан с самых разных точек с необыкновенной легкостью и любовью. Рассказ о Мельбурне был глубоким и интересным. Все было восхитительно: любовь к Австралии, заботливое отношением природе, многогранность интересов, внимание к туристам. Надеюсь что мы ещё встретимся :)

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У Мельбурна много имен: «город садов», «культурная и спортивная столица» и «самый европейский город Австралии». А журнал The Economist несколько лет подряд признает его лучшим городом в мире. Современные улицы и сверкающие небоскребы тактично соседствуют в нем с заботливо охраняемыми старинными зданиями и строениями. На обзорной экскурсии я покажу вам открытый, свободолюбивый, гостеприимный и прекрасный Мельбурн — каким он ежедневно предстает перед своими жителями. И вы убедитесь в справедливости всех титулов, которыми награждают Мельбурн.

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