Необычные дома в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Вене на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Эзотерическая Вена с историком
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
Завтра в 12:00
7 апр в 10:30
€160 за всё до 15 чел.
Авангард или китч? Вена Фриденсрайха Хундертвассера
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авангард или китч? Вена Фриденсрайха Хундертвассера
Окунуться в идеи и творчество противоречивого архитектора, побывать в музее и, по желанию, на заводе
Начало: На Kegelgasse
8 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Филипп
    12 марта 2025
    Эзотерическая Вена с историком
    Марина великолепный рассказчик и мы были просто очарованы Веной после ее повествования. Часы пролетели незаметно, но мы закончили получив огромное удовольствие и багаж новых знаний:) Рекоммендуем!
  • A
    Aleksandra
    11 марта 2025
    Эзотерическая Вена с историком
    Только восторг! Марина прекрасно владеет материалом и великолепно может его рассказать! были вчетвером, после экскурсии еще несколько дней возвращались к
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    информации. Действительно посмотрели на Вену с другой стороны. Бонусом получили рекомендации куда сходить ха оставшееся время. Благодаря Марине, захотелось приехать в Вену еще раз. Огромное спасибо от путешественниц из Эстонии:)

  • В
    Владимир
    6 марта 2025
    Эзотерическая Вена с историком
    Экскурсия оказалась супер увлекательной и интересной, пролетела на одном дыхании. Мы с друзьями были в восторге! Хочется отметить Марину как очень
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    профессионального гида. Марина не просто сыпет сухими фактами, а рассказывает историю, заставляет погрузиться в эпоху и фантазировать: экскурсия превращается в настоящее путешествие во времени и пространстве. Маршрут был выбран удачно: мы прошли как по уже знакомым местам в Вене, так и неприметным для нас улочкам Вне зависимости от того верите ли в изотерику или нет, каждый найдёт свое: кто-то — подтверждение своим мыслям, а кто-то воспримет рассказ как сказку Также хочется поблагодарить Марину за большой список нетривиальных мест и событий, которые стоит посетить во время своего пребывания в Вене и просто человеческое отношение к туристам

  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
    Несмотря на то что музей Зигмунда Фрейда,не очень большой и не очень богат музейными экспонатами, экскурсия была очень интересная и увлекательная! Спасибо
    Несмотря на то что музей Зигмунда Фрейда,не очень большой и не очень богат музейными экспонатами, экскурсия
  • О
    Ольга
    7 января 2025
    Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
    Спасибо Изабелле за очень интересный рассказ. Наполнила практически пустой музей яркими красками из жизни Фрейда, сделав его незабываемым. Ответила на
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    все вопросы, в том числе про жизнь в Вене, особенности местного менталитета и т. д. Подстраивалась под наши пожелания. Надеемся на дальнейшие экскурсионные встречи!

  • Е
    Елена
    21 декабря 2024
    Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
    По совету друзей решили посетить дом-музей Зигмунда Фрейда, и нам очень повезло что мы сделали это в компании замечательного рассказчика
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    - Изабеллы. С первых же минут она увлекла нас своим рассказом о жизни великого ученого. Несмотря на то что в музее очень мало экспонатов, благодаря Изабелле мы очень живо смогли представить жизнь большой семьи Фрейда, представить себе привычки и увлечения этого человека, нестандартность и новизну для того времени его метода лечения. А также прониклись трагичностью того времени, и судеб венских евреев, когда к власти в Вене пришли нацисты. Большое спасибо Изабелле за прекрасную экскурсию, однозначно рекомендуем этого гида и ее экскурсию по музею-квартире Фрейда

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Необычные дома»

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  1. Эзотерическая Вена с историком
  2. Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
  3. Авангард или китч? Вена Фриденсрайха Хундертвассера
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  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Парламент
  8. Исторический музей
  9. Дом Хундертвассера
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Сколько стоит экскурсия по Вене в апреле 2025
Сейчас в Вене в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 160. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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