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профессионального гида. Марина не просто сыпет сухими фактами, а рассказывает историю, заставляет погрузиться в эпоху и фантазировать: экскурсия превращается в настоящее путешествие во времени и пространстве. Маршрут был выбран удачно: мы прошли как по уже знакомым местам в Вене, так и неприметным для нас улочкам Вне зависимости от того верите ли в изотерику или нет, каждый найдёт свое: кто-то — подтверждение своим мыслям, а кто-то воспримет рассказ как сказку Также хочется поблагодарить Марину за большой список нетривиальных мест и событий, которые стоит посетить во время своего пребывания в Вене и просто человеческое отношение к туристам