Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
Завтра в 12:00
7 апр в 10:30
€160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авангард или китч? Вена Фриденсрайха Хундертвассера
Окунуться в идеи и творчество противоречивого архитектора, побывать в музее и, по желанию, на заводе
Начало: На Kegelgasse
8 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФилипп12 марта 2025Марина великолепный рассказчик и мы были просто очарованы Веной после ее повествования. Часы пролетели незаметно, но мы закончили получив огромное удовольствие и багаж новых знаний:) Рекоммендуем!
- AAleksandra11 марта 2025Только восторг! Марина прекрасно владеет материалом и великолепно может его рассказать! были вчетвером, после экскурсии еще несколько дней возвращались к
- ВВладимир6 марта 2025Экскурсия оказалась супер увлекательной и интересной, пролетела на одном дыхании. Мы с друзьями были в восторге! Хочется отметить Марину как очень
- ЕЕлена11 января 2025Несмотря на то что музей Зигмунда Фрейда,не очень большой и не очень богат музейными экспонатами, экскурсия была очень интересная и увлекательная! Спасибо
- ООльга7 января 2025Спасибо Изабелле за очень интересный рассказ. Наполнила практически пустой музей яркими красками из жизни Фрейда, сделав его незабываемым. Ответила на
- ЕЕлена21 декабря 2024По совету друзей решили посетить дом-музей Зигмунда Фрейда, и нам очень повезло что мы сделали это в компании замечательного рассказчика
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Необычные дома»
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