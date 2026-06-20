Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
7 июл в 11:00
12 июл в 11:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Начало: У входа в дворец Бельведер
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Вене с ветерком
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €267 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
O
Прошло уже много времени. Отзыв должен был созреть. Все было отлично. Виктор- очень образованный, эрудированный и интеллегентный. Вена прекрасный город. Всем советую.
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I
Экскурсия с гидом Ульяна, очень понравилось, рекомендую
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Наша огромная благодарность за информативную и полную обзорную экскурсию по Вене. Были с детьми подростками и они бесконечно задавали вопросы и Валерий отвечал на все очень интересно и развёрнуто. Спасибо большое! Вечерняя экскурсия была приятной и запоминающиейся.
+4
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легкая и приятная прогулка по историческому центру. отдельная благодарность за фолькспарк
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М
шикарная экскурсия, мы наслаждались городом и гидом. гид Марианна ответила на все вопросы, помогла купить билеты на метро, что для туристов, впервые посетивших Вену очень важно. рекомендуем, великолепная экскурсия и гид!!!
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М
Очень компетентный и интересный расказчик. Маршрут создаёт широкое представление как о старой, так и о новой Вене. Рекомендую.
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Отличная экскурсия! Все очень понравилось! рекомендуем!)
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L
Хотим выразить искреннюю благодарность Евгению за замечательную автомобильную экскурсию по Вене. Он встретил нас у отеля, сразу создал дружелюбную атмосферу
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И
Прекрасная экскурсия, превзошла все ожидания. Евгений очень приятный, очень эрудированый гид. Увлекательно,познавательно и очень продумано. Получили заряд хорошего настроения на весь день! Очень всем рекомендуем!!!
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Мария провела для нас потрясающую экскурсию. Она прекрасно владеет материалом, сочетает хорошие знания в области истории (причем эти знания она
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Всего 68 отзывов в Вене в категории "Парк развлечений «Пратер»"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Парк развлечений «Пратер»»
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Сейчас в Вене в категории "Парк развлечений «Пратер»" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 600. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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