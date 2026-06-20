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подает легко и ненавязчиво, без лишних дат и имен) со знанием современных реалий жизни города, потому что много лет живет в Вене. У Марии также прекрасный язык (к сожалению, сейчас это далеко не всегда бывает). Кроме того, Мария активный, позитивный и приятный в общении человек. В заключении Мария дала нам массу советов по дополнительным достопримечательням и местам, рекомендуемым к посещению (кафе мы уже попробовали и не были разочарованы).