Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,

интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!

Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.

И Инна

Нам с мужем понравился такой формат. За 2 часа много чего успели, если бы добирались сами, то затратили бы гораздо больше времени и никто бы ничего не рассказал. А так живое общение, учтены все наши пожелания.