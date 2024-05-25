Дом Хундертвассера – экскурсии в Вене

Найдено 9 экскурсий в категории «Дом Хундертвассера» в Вене на русском языке, цены от €59, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Вена - это не только классические здания
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300285 за всё до 7 чел.
Вена классическая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
Вена вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
380 за всё до 6 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
21 отзыв
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
59 за человека
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Вена в вашем ритме
    Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Вена в вашем ритме
    Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.
  • И
    Инна
    25 апреля 2024
    Вена классическая и современная
    Нам с мужем понравился такой формат. За 2 часа много чего успели, если бы добирались сами, то затратили бы гораздо больше времени и никто бы ничего не рассказал. А так живое общение, учтены все наши пожелания.
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Панорамная Вена и ее окрестности
    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
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    перерывом на обед в отличном ресторане, который посоветовал Виктор). Содержание экскурсий - 10/10, достаточно и исторической информации, и развернутых ответов на мои вопросы

    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистикаВ один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика
  • A
    Andrei
    19 марта 2024
    Вена классическая и современная
    Мария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовь органично передается к её слушателям. Мы отлично провели время. Большое спасибо!
    Мария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовьМария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовьМария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовь
  • E
    Elena
    1 февраля 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
  • E
    Eugene
    12 января 2024
    По Вене с ветерком
    Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
  • Е
    Елена
    7 января 2024
    По Вене с ветерком
    Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дом Хундертвассера»

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  1. По Вене с ветерком
  2. Вена в вашем ритме
  3. Вена - это не только классические здания
  4. Вена классическая и современная
  5. Панорамная Вена и ее окрестности
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Дом Хундертвассера" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 59 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Дом Хундертвассера», 106 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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