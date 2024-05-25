1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300€285 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
4 часа
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€59 за человека
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера25 мая 2024Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- ЛЛариса30 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!
- ААнастасия30 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.
- ИИнна25 апреля 2024Нам с мужем понравился такой формат. За 2 часа много чего успели, если бы добирались сами, то затратили бы гораздо больше времени и никто бы ничего не рассказал. А так живое общение, учтены все наши пожелания.
- ММихаил14 апреля 2024В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
- AAndrei19 марта 2024Мария - чудесная гид. Прекрасно знает Вену, видно что любит этот удивительный город и эта любовь органично передается к её слушателям. Мы отлично провели время. Большое спасибо!
- EElena1 февраля 2024Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
- EEugene12 января 2024Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
- ЕЕлена7 января 2024Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дом Хундертвассера»
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