с большим пониманиям ко всему относилась. К счастью, во второй раз все сошлось. Экскурсия началась во время.



Мария показала много неочевидных мест которые я бы пропустил без нее и поделилась многими интересными, курьезными и даже жуткими историями из истории Вены. Она очень старалась подавать материал под правильным углом то есть следила за том чтоб было интересно именно мне и старалась сделать все доступным. Как и исторические факты, многое рассказала про жизнь города и Австрийскую культуру вообще.



Мария показала и рассказала про много музеев и событий которые меня заинтересовали и про которые без нее я просто бы не узнал. Я даже думал на день поехать в Зальцбург но после ее рассказов решил остаться на все время в Вене чтоб не пропустить то что она рекомендует здесь.



Она также с большим удовольствием помогает даже когда экскурсия закончилась и очень щедра со своим временем. В общем, я остался очень доволен так как узнал много исторических и интересных фактов про Вену и Австрию, а также возникло чувство что я вообще стал получше понимать менталитет Австрии и Венцев в частности.



Поэтому Марию могу рекомендовать, я очень доволен всем и рад что взял именно этот тур!