Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Братислава: город коронации венгерских монархов
На машине
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Братислава: путешествие по городу коронации венгерских монархов
Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€329 за всё до 7 чел.
Вена - первое знакомство
Пешая
2 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
В группе по Галерее Бельведер
1.5 часа
-
5%
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Побывать во дворце и узнать, какой была женщина-мечта Климта
Начало: У Галереи Бельведер
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€95€100 за человека
История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
-
10%
386 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:00
3 ноя в 08:30
€149€165 за всё до 6 чел.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль
Погрузитесь в мир австрийской монархии, исследуя дворец Шёнбрунн. Узнайте о жизни Марии Терезии и Франца-Иосифа, насладитесь барочным парком
Завтра в 09:30
2 ноя в 09:30
€185 за всё до 8 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
€180 за всё до 15 чел.
Шедевры Музея истории искусств
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
5 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
€187 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Пешая
2.5 часа
78 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Познакомиться с коллекциями музея и тенденциями модернистского и современного искусства
Начало: У входа в музей
4 ноя в 10:30
6 ноя в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
1 час
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Познакомьтесь с величием Венской оперы, загляните за кулисы и узнайте историю этого легендарного театра. Ощутите атмосферу культурного центра Вены
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
€90 за всё до 10 чел.
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Раскрыть секреты столицы интриг и сексуальной свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€139 за всё до 4 чел.
Сказки рождественской Вены
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки рождественской Вены
Отыскать на праздничных ярмарках дух Рождества, кайзершмаррн и глинтвейн
Начало: На площади ам Хоф
Сегодня в 23:00
3 ноя в 10:30
€170 за всё до 6 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Экскурсия по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
4 ноя в 09:00
6 ноя в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Эзотерическая Вена с историком
Пешая
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
€139 за всё до 4 чел.
Сокровища Венского леса
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Венского леса: экскурсия по подземному озеру и замкам
Полдня в Венском лесу: подземное озеро, замок Лихтенштейнен, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден. Узнайте о биоразнообразии и истории региона
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
Вена впервые
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€160 за всё до 10 чел.
Гальштат - альпийская открытка
На автобусе
12 часов
94 отзыва
Групповая
Гальштат - альпийская открытка
Погрузитесь в атмосферу альпийской сказки, посетив Гальштат и его живописные окрестности. Вас ждут незабываемые виды и яркие впечатления
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€139 за человека
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
На машине
6 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€585 за человека
По Вене с ветерком
На машине
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
5 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
На велосипеде
На самокатах
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
5 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
от €267 за всё до 8 чел.
Почувствовать себя венцем
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Начало: В районе Венской оперы
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Один день в Вене
Пешая
2 часа
145 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
5 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
€187 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Вена - это не только классические здания
Пешая
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Завтра в 08:00
2 ноя в 13:00
€450 за всё до 7 чел.
Панорамная Вена и её окрестности
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамная Вена и её окрестности
Исследуйте Вену с её архитектурными шедеврами и природными красотами. Уникальная возможность узнать о винных традициях и истории столицы
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Начало: У входа в дворец Бельведер
6 ноя в 10:30
7 ноя в 13:00
€400 за всё до 4 чел.
Музыкальная история Вены
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Музей императрицы Сисси
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей императрицы Сисси в Вене: легенда, платья, апартаменты
Откройте для себя мир императрицы Сисси: история, любовь, трагедия и красота в одной увлекательной экскурсии
Начало: Перед входом в музей Сисси
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
€220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    8 октября 2025
    Один день в Вене
    Мне очень понравилась экскурсия с Марией. Во первых, Мария очень много помогала, советовала еще до поездки. Поездка сначала отменилась, Мария
    читать дальше

    с большим пониманиям ко всему относилась. К счастью, во второй раз все сошлось. Экскурсия началась во время.

    Мария показала много неочевидных мест которые я бы пропустил без нее и поделилась многими интересными, курьезными и даже жуткими историями из истории Вены. Она очень старалась подавать материал под правильным углом то есть следила за том чтоб было интересно именно мне и старалась сделать все доступным. Как и исторические факты, многое рассказала про жизнь города и Австрийскую культуру вообще.

    Мария показала и рассказала про много музеев и событий которые меня заинтересовали и про которые без нее я просто бы не узнал. Я даже думал на день поехать в Зальцбург но после ее рассказов решил остаться на все время в Вене чтоб не пропустить то что она рекомендует здесь.

    Она также с большим удовольствием помогает даже когда экскурсия закончилась и очень щедра со своим временем. В общем, я остался очень доволен так как узнал много исторических и интересных фактов про Вену и Австрию, а также возникло чувство что я вообще стал получше понимать менталитет Австрии и Венцев в частности.

    Поэтому Марию могу рекомендовать, я очень доволен всем и рад что взял именно этот тур!

  • А
    Аркадий
    8 октября 2025
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Очень рекомендаю эту экскурсию! Всё понравилось, много интересной информации, красивые локации и виды!
  • Р
    Ринат
    7 октября 2025
    Вена - город рыцарей, легенд и сказок
    Экскурсия оказалась невероятно атмосферной — словно перенёсся в XIV век. Готические своды, гербы рыцарей, витражи и истории о Тевтонском и
    читать дальше

    Мальтийском орденах создают ощущение живого средневековья. Узнал, как вера, доблесть и интриги переплетались в жизни рыцарей и как их след ощущается даже сегодня. Отличное сочетание истории, архитектуры и легенд — рекомендую всем, кто хочет почувствовать дух старой Европы.

  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    От всей души хочу поблагодарить Ольгу за чудесный день, который она провела с нами. Прекрасная, с чувством юмора и знанием своего дела….. Спасибо за классные, профессиональные фотографии, благодаря которым, у нас останется море тёплых воспоминаний об этой поездке
  • А
    Алиса
    6 октября 2025
    Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
    Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию и приятное общение!
    Всем рекомендую. Видно, что у гида глубокие знания, а также погружение в культуру и жизнь, что немаловажно при проведении экскурсий!
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Экскурсия в здании Венской государственной оперы
    Экскурсия очень увлекательная и познавательная, все понравилось! Исторические факты, интересные истории из жизни театра, о его внутреннем устройстве - всем этим поделилась с нами наш замечательный гид Елена. Елена, огромное Вам спасибо и до новых встреч!
    Экскурсия очень увлекательная и познавательная, все понравилось! Исторические факты, интересные истории из жизни театра, о его внутреннем устройстве - всем этим поделилась с нами наш замечательный гид Елена. Елена, огромное Вам спасибо и до новых встреч!
  • В
    Василий
    5 октября 2025
    Вена - первое знакомство
    Мы прошли двухчасовую экскурсию по центру Вены с Ольгой и остались очень довольны. Ольга — профессионал, прекрасно рассказывает на хорошем
    читать дальше

    русском языке, использует планшет для наглядности. Экскурсия была живой и увлекательной, в комфортном темпе, с полным пониманием материала. Чувствуется, что она любит свой город и умеет заразить этим слушателей. Благодаря Ольге Вена открылась нам своей историей и культурой, и мы провели следующие дни как будто в давно знакомом месте. Смело рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    3 октября 2025
    Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
    Великолепная экскурсия! Было очень интересно и познавательно, открыли для себя много нового. Юлия - настоящий профессионал своего дела и замечательный человек. Спасибо огромное!
  • Ю
    Юлия
    3 октября 2025
    Музей императрицы Сисси
    Экскурсия очень понравилась. Наталия замечательный рассказчик и приятный человек. Однозначно рекомендуем!
  • Ж
    Жасур
    3 октября 2025
    Один день в Вене
    Все супер!
  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    История Вены без скучных фактов и дат
    Замечательная экскурсия и для ребенка 10 лет и для взрослого. Нескучная, информативная и с индивидуальным подходом♥️
    Замечательная экскурсия и для ребенка 10 лет и для взрослого. Нескучная, информативная и с индивидуальным подходом♥️
  • Д
    Динара
    2 октября 2025
    Личное свидание с Веной
    Елена она великолепный гид с уникальным знанием истории и города! Шикарно провели время на экскурсии по Вене с ней! Спасибо большое ВАМ от нашей большой дружной компании!!! Всем настоятельно рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    30 сентября 2025
    Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
    Экскурсия с обаятельнейшей Еленой пролетела легко, тепло и с познавательным удовольствием. Елена обладает невероятным объемом знаний по истории Вены в
    читать дальше

    различных направлениях (политика, экономика, культура, искусство, быт). Залы и комнаты Шонбрунна очень деликатно и с юмором подсвечивались историческими сюжетами, оживали и вызывали неподдельный интерес и искренний отклик🔥. В последующих визитах в Вену мы с удовольствием посетили бы и другие экскурсии Елены ❤️.

  • Я
    Яна
    30 сентября 2025
    История Вены без скучных фактов и дат
    Замечательная экскурсия с множеством рекомендаций по Вене! Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    28 сентября 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Если Вы хотите почувствовать капризную, изменчивую и невероятно привлекательную Вену, полностью погрузиться в атмосферу этого впечатляющего города, то Вам нужно
    читать дальше

    обратится к Марине! Захватывающие дух истории о творцах истории Вены, представленные Мариной с искусной драматургией, увлекают и вовлекают настолько, что экскурсант чувствует себя как минимум участником этих событий. Яркие детали, интригующие сюжеты, композиция экскурсии - все это мастерство автора! Экскурсия впечатлила как художественное произведение. Браво, Марина!

  • В
    Вероника
    28 сентября 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Очень оригинальная и интересная экскурсия! Марина - прекрасный рассказчик!
  • А
    Алиса
    28 сентября 2025
    Вена в бокале: австрийские виноградники и винные погреба
    Очень впечатлена винной прогулкой: узнала массу интересных фактов в непринужденной, душевной атмосфере! Марина очень интересный человек и талантливый рассказчик. Начальной
    читать дальше

    точкой маршрута стал когда то дом, а теперь Музей легендарного Бетховена, в котором представлена замечательная экспозиция и, в том числе, есть уникальная возможность прочувствовать на себе как терял слух гений. . в этот музей однозначно стоит приехать. Сам городок очень атмосферный, с удовольствием прогулялись и отправились сначала на смотровую площадку с шикарным видом на Вену, а затем уже в сторону виноградников и винных троп. Это был чудесный опыт с отличным вином, вкусным Штурмом и изящным рёмером на память! 👍

    Очень впечатлена винной прогулкой: узнала массу интересных фактов в непринужденной, душевной атмосфере! Марина очень интересный человек и талантливый рассказчик. Начальной точкой маршрута стал когда то дом, а теперь Музей легендарного Бетховена, в котором представлена замечательная экспозиция и, в том числе, есть уникальная возможность прочувствовать на себе как терял слух гений. . в этот музей однозначно стоит приехать. Сам городок очень атмосферный, с удовольствием прогулялись и отправились сначала на смотровую площадку с шикарным видом на Вену, а затем уже в сторону виноградников и винных троп. Это был чудесный опыт с отличным вином, вкусным Штурмом и изящным рёмером на память! 👍
  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
    Всё очень понравилось. Сложно что-то добавить. Скорее всего ещё увидимся с Марией в следующий раз.
  • М
    Марина
    28 сентября 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Спасибо! Экскурсия была хорошая! Марина о Вене рассказывала с большим теплом и любовью. Показала нам красивые дворики и рассказала о главных достопримечательностях. Привет Марине из Риги!
  • О
    Ольга
    27 сентября 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
    Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!

