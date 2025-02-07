Экскурсии к горам Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Вене на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Панорамная Вена и ее окрестности
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
«Посетите один из красивейших биосферных парков Европы, в деревушке Гринциг услышите о винных традициях региона, а с горы Каленберг взглянете на прекрасные панорамы окрестностей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
По альпийской тропе: горы и озёра Штирии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
По альпийской тропе: горы и озёра Штирии
Ощутить всю мощь скалистых гор Австрии вдали от шумной Вены
«Самобытный, свободный альпийский регион удивительным образом сочетает все символы Австрии — горы, озера и альпийские деревни — раскрывая как исторические достопримечательности, так и уникальные природные ландшафты»
19 мар в 09:30
25 мар в 09:30
€520 за всё до 2 чел.
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
12.5 часов
3 отзыва
Групповая
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
«В Хальштатте мы поднимемся на подъёмнике на смотровую площадку World Heritage Skywalk, откуда открывается завораживающий вид на город, озеро и горы с высоты птичьего полета»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 08:00
€134 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    7 февраля 2025
    Панорамная Вена и ее окрестности
    Все супер.
  • Е
    Ерохина
    14 января 2025
    Панорамная Вена и ее окрестности
    Виктор замечательный экскурсовод. Мы отлично провели время за увлекательными рассказами о городе и людях, которые его населяют. В конце нашей поездки нам ещё и отличный ресторан посоветовали, где можно вкусно пообедать.
  • Е
    Евгения
    26 декабря 2024
    Панорамная Вена и ее окрестности
    Было очень интересно, спасибо
  • Н
    Наталья
    28 августа 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
    Смело рекомендую посмотреть и очароваться видами Хальдштада. Услышать рассказы гида Дарьи и насладиться красотой озера,леса,природы.
  • М
    Марина
    13 июля 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
    Замечательная экскурсия, прекрасный гид Лидия, эрудированная,умная, веселая девушка, прекрасно все организовано, очень довольна и рекомендую всем гостям Вены! Водитель Геннадий-
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    надежный, отличный профессионал. Маленькое замечание: в начале пути следования хорошо было бы напомнить пассажирам пристегнуть ремни безопасности, все таки путь дальний. С таким водителем конечно не страшно, но за других встречных он не в ответе. Оценка- высший бал!

  • T
    Tatyana
    26 сентября 2022
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
    Впечатления незабываемые!!! Экскурсовод София очень внимательная и эрудированная,оживила для нас историю этого замечательного края! Было интересно слушать ее,а также любоваться
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    окружающей красотой. Впервые в жизни поднялись на такую высоту,от которой захватило дух,а когда опускались,то это было круче Американских горок!!! Наслаждались чистым горным воздухом и пили чистую воду из источника! Побывать лично в местах,которые только видели в интернете-это круто и незабываемо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Горы»

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  3. Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Парламент
  8. Исторический музей
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в марте 2025
Сейчас в Вене в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 520. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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