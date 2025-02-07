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надежный, отличный профессионал. Маленькое замечание: в начале пути следования хорошо было бы напомнить пассажирам пристегнуть ремни безопасности, все таки путь дальний. С таким водителем конечно не страшно, но за других встречных он не в ответе. Оценка- высший бал!