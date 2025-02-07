Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
«Посетите один из красивейших биосферных парков Европы, в деревушке Гринциг услышите о винных традициях региона, а с горы Каленберг взглянете на прекрасные панорамы окрестностей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По альпийской тропе: горы и озёра Штирии
Ощутить всю мощь скалистых гор Австрии вдали от шумной Вены
«Самобытный, свободный альпийский регион удивительным образом сочетает все символы Австрии — горы, озера и альпийские деревни — раскрывая как исторические достопримечательности, так и уникальные природные ландшафты»
19 мар в 09:30
25 мар в 09:30
€520 за всё до 2 чел.
Групповая
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
«В Хальштатте мы поднимемся на подъёмнике на смотровую площадку World Heritage Skywalk, откуда открывается завораживающий вид на город, озеро и горы с высоты птичьего полета»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 08:00
€134 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий7 февраля 2025Все супер.
- ЕЕрохина14 января 2025Виктор замечательный экскурсовод. Мы отлично провели время за увлекательными рассказами о городе и людях, которые его населяют. В конце нашей поездки нам ещё и отличный ресторан посоветовали, где можно вкусно пообедать.
- ЕЕвгения26 декабря 2024Было очень интересно, спасибо
- ННаталья28 августа 2024Смело рекомендую посмотреть и очароваться видами Хальдштада. Услышать рассказы гида Дарьи и насладиться красотой озера,леса,природы.
- ММарина13 июля 2024Замечательная экскурсия, прекрасный гид Лидия, эрудированная,умная, веселая девушка, прекрасно все организовано, очень довольна и рекомендую всем гостям Вены! Водитель Геннадий-
- TTatyana26 сентября 2022Впечатления незабываемые!!! Экскурсовод София очень внимательная и эрудированная,оживила для нас историю этого замечательного края! Было интересно слушать ее,а также любоваться
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Горы»
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