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Индивидуальная экскурсия в Вене.

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1 отзыв
Vienna A.
Vienna A. – Гид из Вены
Во время поездки по кольцевому бульвару Ringstrasse вы увидите Венскую оперу, зимнюю резиденцию императоров, легендарное здание Парламента и множество других символов Вены.

А потом проедете через Дунай и увидите одно из самых оригинальных жилых зданий в Европе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €195 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Вене.
Индивидуальная экскурсия в Вене.

Что вы увидите

  • Рингштрассе
  • Кольцевая улица-бульвар вокруг Внутреннего Города.
  • Площадь Героев
  • Штефансплац
  • Собор Святого Стефана
  • Альбертинаплац
  • Дворцовый комплекс Хофбург (Hofburg)
  • Площадь за Венской оперой
  • Памятник советским воинам
  • Бельведер (Belvedere)
  • Парк состоящий из двух замков: Верхнего и Нижнего Бельведера
  • Городской парк (Stadtpark)
  • Венская ратуша
  • Дом Хундертвассера (Hundertwasser Haus)
  • Пратер (Prater)
  • 252-метровая Дунайская башня (Donauturm)
Вена - одна из прекраснейших столиц, где всегда царит романтическая атмосфера, которую порождают богатая история 📖 города, очарование музыки Моцарта и Штрауса, великолепие старинных дворцов и соборов.
Насладиться великолепием столицы ⭐️ Вы сможете, побывав на нашей обзорной экскурсии 🧭, в ходе которой Вы совершите поездку по роскошному кольцевому бульвару Ringstraße и ознакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города: Венской оперой, зимней резиденцией императоров - Хофбург.
Вы увидите также Площадь героев, Музеи-близнецы, Парламент, Ратушу, Бургтеатр, памятник воинам Красной Армии на Шварценбергплац и Городской парк 🌳, в котором находится памятник Иоганну Штрауссу.
Проехав через Дунай, Вы окажетесь у штаб-квартиры ООН. После чего подъедем к Хундертвассера, которое является творчески наиболее восхитительным жилым зданием в Европе. Кульминацией экскурсии станет дворец Шенбрунн - летняя резиденция династии Габсбургов и Бельведер - летняя резиденция принца Евгения Савойского.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
Начало
🚩 начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Место завершения
🏁 по желанию
Индивидуальная экскурсия в Вене.
Индивидуальная экскурсия в Вене.
Индивидуальная экскурсия в Вене.
Индивидуальная экскурсия в Вене.
Индивидуальная экскурсия в Вене.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vienna A.
Vienna A.
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