Вена - одна из прекраснейших столиц, где всегда царит романтическая атмосфера, которую порождают богатая история 📖 города, очарование музыки Моцарта и Штрауса, великолепие старинных дворцов и соборов.

Насладиться великолепием столицы ⭐️ Вы сможете, побывав на нашей обзорной экскурсии 🧭, в ходе которой Вы совершите поездку по роскошному кольцевому бульвару Ringstraße и ознакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города: Венской оперой, зимней резиденцией императоров - Хофбург.

Вы увидите также Площадь героев, Музеи-близнецы, Парламент, Ратушу, Бургтеатр, памятник воинам Красной Армии на Шварценбергплац и Городской парк 🌳, в котором находится памятник Иоганну Штрауссу.

Проехав через Дунай, Вы окажетесь у штаб-квартиры ООН. После чего подъедем к Хундертвассера, которое является творчески наиболее восхитительным жилым зданием в Европе. Кульминацией экскурсии станет дворец Шенбрунн - летняя резиденция династии Габсбургов и Бельведер - летняя резиденция принца Евгения Савойского.