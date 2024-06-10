Фотосвидание с Баку

Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
В Баку, где история переплетается с ультрасовременными веяниями, много отличных мест для фотосессии.

На фоне старинных улиц, небоскрёбов и культурного центра по проекту знаменитой Захи Хадид получаются эффектные снимки. Пока опытный фотограф будет ловить вас в кадр, я расскажу вам о городе и погружу в его историю.
Фотосвидание с Баку
Фотосвидание с Баку
Фотосвидание с Баку
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы пройдём по улицам, где сочетается старый город 12 века, архитектура периода нефтяного бума 19 века, наследие Советского союза и современный Азербайджан.

Наш маршрут

  • Мы начнём прогулку в сердце города Баку — на площади Низами. Сделаем замечательные фотографии в характерных декорациях города, заглянем в уютные улочки с домами нефтяных магнатов, спустимся к морю или устроим тематическую фотосессию на знаменитом Бакинском бульваре.
  • Посетим Ичери-шехер (Старый город), где я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, а также расскажу об особенностях культуры и быта местных жителей.
  • Поднимемся на фуникулёре на смотровую площадку, где вы полюбуетесь Пламенными башнями и одной из лучших панорам Баку: здесь видно, как город, словно амфитеатр, раскинулся в бухте Каспийского моря.
  • Отправимся к центру Гейдара Алиева — лучшие декорации для фото! А ещё становимся на чашечку кофе в аутентичном кафе (опционально).

Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

  • Прогулку для вас проведу я с профессиональным фотографом
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Mercedes E-класса
  • Вы получите 60–100 обработанных фотографий в течение недели
  • Для детей до 6 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
  • Трансфер осуществляется из любого отеля Баку с обратным возвращением в отель после экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 12 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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