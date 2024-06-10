В Баку, где история переплетается с ультрасовременными веяниями, много отличных мест для фотосессии.
На фоне старинных улиц, небоскрёбов и культурного центра по проекту знаменитой Захи Хадид получаются эффектные снимки. Пока опытный фотограф будет ловить вас в кадр, я расскажу вам о городе и погружу в его историю.
На фоне старинных улиц, небоскрёбов и культурного центра по проекту знаменитой Захи Хадид получаются эффектные снимки. Пока опытный фотограф будет ловить вас в кадр, я расскажу вам о городе и погружу в его историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы пройдём по улицам, где сочетается старый город 12 века, архитектура периода нефтяного бума 19 века, наследие Советского союза и современный Азербайджан.
Наш маршрут
- Мы начнём прогулку в сердце города Баку — на площади Низами. Сделаем замечательные фотографии в характерных декорациях города, заглянем в уютные улочки с домами нефтяных магнатов, спустимся к морю или устроим тематическую фотосессию на знаменитом Бакинском бульваре.
- Посетим Ичери-шехер (Старый город), где я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, а также расскажу об особенностях культуры и быта местных жителей.
- Поднимемся на фуникулёре на смотровую площадку, где вы полюбуетесь Пламенными башнями и одной из лучших панорам Баку: здесь видно, как город, словно амфитеатр, раскинулся в бухте Каспийского моря.
- Отправимся к центру Гейдара Алиева — лучшие декорации для фото! А ещё становимся на чашечку кофе в аутентичном кафе (опционально).
Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями.
Организационные детали
- Прогулку для вас проведу я с профессиональным фотографом
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Mercedes E-класса
- Вы получите 60–100 обработанных фотографий в течение недели
- Для детей до 6 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
- Трансфер осуществляется из любого отеля Баку с обратным возвращением в отель после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 12 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Rauf — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 1094 туристов
Дорогие гости нашего города! Предлагаю вам интересно и незабываемо провести время в Баку и его окрестностях. Немного о себе: мне 37 лет, родился и вырос в Баку, люблю свой городЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Баку
скидка
26%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€17 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
Сегодня в 14:00
15 июня в 09:00
75€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.