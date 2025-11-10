Огненный храм Баку (Атешгях) — это историческое место, связанное с зороастрийцами, расположенное в Сураханы, Азербайджан.
Построенный в XVII–XVIII веках, храм служил местом поклонения для приверженцев огнепоклонничества, известен своими вечными огнями, питаемыми
Описание трансферЭкскурсия по Апшеронскому полуострову начинается с трансфера встречающий у Парных ворот (Старый город). Первой остановкой станет Храм огня Атешгях – уникальный памятник XVII–XVIII веков, где поклонялись зороастрийцы, сикхи и индуисты. Далее вы посетите Янар-Даг – горящую гору, где пламя непрерывно вырывается из земли, символизируя «Страну огня». После насыщенного дня водитель доставит вас обратно к месту встречи. Откройте мистическую красоту Азербайджана с BTS Travel!
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный гид/nКомфортабельное транспортное обслуживание/nБутылка воды 0, 5 л на человека в день/nВходной билет: музеи Атешгях и Янардаг
Место начала и завершения?
Парные ворота (вход Старого города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
