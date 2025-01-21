Эта индивидуальная экскурсия по Баку предлагает насыщенное путешествие по уникальным местам.
В Сураханах вас встретит храм огня Атешгях, где можно понять, почему Азербайджан называют страной огня. В Рамане вы найдете секретный
В Сураханах вас встретит храм огня Атешгях, где можно понять, почему Азербайджан называют страной огня. В Рамане вы найдете секретный
6 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Храм огня Атешгях
- 🏰 Крепость Рамана
- 🏞️ Улицы Балаханы
- 📸 Отличные фото
- 🕵️♂️ Секретные места
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Атешгях
- Крепость Рамана
- Улицы Балаханы
Описание экскурсии
Отправимся в деревню Сураханы, на окраине которой расположен Атешгях — храм огня, в разное время бывший местом паломничества зороастрийцев и индуистов.
Затем заглянем в Раману — деревню, некогда основанную легионерами Римской империи. И поднимемся по секретной лестнице на вершину крепости 14 века.
Побываем на «Огненной горе» Янардаг. Пламя вырывается из-под земли благодаря природному газу и никогда не угасает. Это явление особенно завораживает в вечерние часы.
А в Балаханах мы прогуляемся по старинным улочкам, которые неуловимо напоминают греческий Санторини. Отличные снимки гарантированы!
А ещё вы узнаете о:
- истории бакинских деревень
- приключениях Менделеева и Есенина в Баку
- традициях огнепоклонничества в храме индуистов
- периоде нефтяного бума в Балаханах
- и о многом другом!
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Toyota Corolla или Kia Optima, услуги гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Атешгях — €5 за человека
- Вход в крепость — €4 за человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 624 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более 7 лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
21 янв 2025
Когда уже посмотрели Баку, но не хочется уезжать на весь день, эта экскурсия идеально подойдет! Нам всем очень понравилось, но и с погодой, конечно, повезло! Все -таки гулять и смотреть
Андрей
21 янв 2025
Необычная экскурсия по нетуристическому Азербайджану. Замечательный гид Джамал! Много знает, интересно рассказывает и замечательно водит автомобиль. 🙂 Спасибо за прекрасную экскурсию, Джамал! Удачи тебе и много радости в жизни! Здоровья и успехов!
Н
Наталия
15 янв 2025
очень интересный выбор мест для посещения и отличный гид-водитель Джамал. Отличная организация экскурсий для осмотра локаций в индивидуальном формате. Джамал очень тактичен, пунктуален, не перегружает информацией, разбавляет исторические данные фактами из современного времени - это делает экскурсию очень разнообразной и насыщенной. У Джамала много интересных экскурсий - я рекомендую Джамала как проверенного гида с интересной и насыщенной программой!
К
Кичан
6 янв 2025
Понравилась экскурсия, рассказ о местности вблизи Баку. Было комфортно и интересно.
Конечно, от Бакинского «Санторини» не стоит ожидать настоящих красот, но симпатичная деревушка.
Впечатлила огненная гора и храм огня, древнейший со своей
Конечно, от Бакинского «Санторини» не стоит ожидать настоящих красот, но симпатичная деревушка.
Впечатлила огненная гора и храм огня, древнейший со своей
А
Анна
5 янв 2025
В этой экскурсии совпало все: отличная погода для 3 января, выбор интересных мест и хороший гид-водитель Джамал. Специально хотели посмотреть несколько локаций в индивидуальном формате, нас было только двое. Джамал
М
Марина
2 янв 2025
Гид очень внимательный, хотелось во всем угодить.
Индивидуально подходил к всем нашим запросам.
Узнали много нового
Рекомендую
Индивидуально подходил к всем нашим запросам.
Узнали много нового
Рекомендую
Ольга
1 янв 2025
Маршрут подходит для семей с подростками, не успели соскучиться. При желании можно и пообедать. Фотки красивые, информация интересная. Рекомендую
М
Мария
6 ноя 2024
Экскурсия отличная. После экскурсии по Старому городу хотелось посмотреть в Баку еще что-то интересное. Особенно понравилась поездка в деревню Балаханы, очень атмосферное место. Джамал очень хорошо спланировал маршрут, своевременно внес
ЕКАТЕРИНА
23 окт 2024
Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная. Всем рекомендуем. Спасибо большое команде гидов.
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