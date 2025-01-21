Бакинский Санторини, крепость Рамана, гора Янардаг и храм огня

Откройте для себя атмосферу Азербайджана: храм огня Атешгях, крепость Рамана и улицы Балаханы ждут вас на этой уникальной экскурсии
Эта индивидуальная экскурсия по Баку предлагает насыщенное путешествие по уникальным местам.

В Сураханах вас встретит храм огня Атешгях, где можно понять, почему Азербайджан называют страной огня. В Рамане вы найдете секретный
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вход в крепость 14 века и подниметесь на её вершину. А в Балаханах вас ждут улочки, напоминающие греческий Санторини, где можно сделать отличные снимки. Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и очень увлекательной

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔥 Храм огня Атешгях
  • 🏰 Крепость Рамана
  • 🏞️ Улицы Балаханы
  • 📸 Отличные фото
  • 🕵️‍♂️ Секретные места
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
Бакинский Санторини, крепость Рамана, гора Янардаг и храм огня
Бакинский Санторини, крепость Рамана, гора Янардаг и храм огня
Бакинский Санторини, крепость Рамана, гора Янардаг и храм огня
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв2
фев3
фев4
фев5
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Атешгях
  • Крепость Рамана
  • Улицы Балаханы

Описание экскурсии

Отправимся в деревню Сураханы, на окраине которой расположен Атешгях — храм огня, в разное время бывший местом паломничества зороастрийцев и индуистов.

Затем заглянем в Раману — деревню, некогда основанную легионерами Римской империи. И поднимемся по секретной лестнице на вершину крепости 14 века.

Побываем на «Огненной горе» Янардаг. Пламя вырывается из-под земли благодаря природному газу и никогда не угасает. Это явление особенно завораживает в вечерние часы.

А в Балаханах мы прогуляемся по старинным улочкам, которые неуловимо напоминают греческий Санторини. Отличные снимки гарантированы!

А ещё вы узнаете о:

  • истории бакинских деревень
  • приключениях Менделеева и Есенина в Баку
  • традициях огнепоклонничества в храме индуистов
  • периоде нефтяного бума в Балаханах
  • и о многом другом!

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Toyota Corolla или Kia Optima, услуги гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Атешгях — €5 за человека
  • Вход в крепость — €4 за человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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1
Екатерина
21 янв 2025
Когда уже посмотрели Баку, но не хочется уезжать на весь день, эта экскурсия идеально подойдет! Нам всем очень понравилось, но и с погодой, конечно, повезло! Все -таки гулять и смотреть
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на все вокруг под солнцем, это совсем другой ракурс)) Джамал отличный гид, хорошо излагающий свои мысли и адаптирующий манеру повествования под потребности группы. Нашей целью была релакс прогулка с интересным сопровождением. Именно это мы и получили! Ну а Горящая гора - это, конечно, must see, для всех посетителей Баку! Чудо Света, которое скоро погаснет! ((поэтому успевайте! Рекомендую и гида и экскурсию от души

Когда уже посмотрели Баку, но не хочется уезжать на весь день, эта экскурсия идеально подойдет! НамКогда уже посмотрели Баку, но не хочется уезжать на весь день, эта экскурсия идеально подойдет! НамКогда уже посмотрели Баку, но не хочется уезжать на весь день, эта экскурсия идеально подойдет! НамКогда уже посмотрели Баку, но не хочется уезжать на весь день, эта экскурсия идеально подойдет! Нам
Андрей
21 янв 2025
Необычная экскурсия по нетуристическому Азербайджану. Замечательный гид Джамал! Много знает, интересно рассказывает и замечательно водит автомобиль. 🙂 Спасибо за прекрасную экскурсию, Джамал! Удачи тебе и много радости в жизни! Здоровья и успехов!
Н
15 янв 2025
очень интересный выбор мест для посещения и отличный гид-водитель Джамал. Отличная организация экскурсий для осмотра локаций в индивидуальном формате. Джамал очень тактичен, пунктуален, не перегружает информацией, разбавляет исторические данные фактами из современного времени - это делает экскурсию очень разнообразной и насыщенной. У Джамала много интересных экскурсий - я рекомендую Джамала как проверенного гида с интересной и насыщенной программой!
К
6 янв 2025
Понравилась экскурсия, рассказ о местности вблизи Баку. Было комфортно и интересно.
Конечно, от Бакинского «Санторини» не стоит ожидать настоящих красот, но симпатичная деревушка.
Впечатлила огненная гора и храм огня, древнейший со своей
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историей.
В целом, для разнообразия, неплохо.
Что касается самого экскурсовода, то видно, что знает историю и любит свою родину. От этого вдвойне интереснее слушать и получать развернутые ответы на любые вопросы.
Думаю, что другие экскурсии будут не менее интересными!
Спасибо за милую поездку и знакомство с историей Азербайджана.

Понравилась экскурсия, рассказ о местности вблизи Баку. Было комфортно и интересно.Понравилась экскурсия, рассказ о местности вблизи Баку. Было комфортно и интересно.Понравилась экскурсия, рассказ о местности вблизи Баку. Было комфортно и интересно.Понравилась экскурсия, рассказ о местности вблизи Баку. Было комфортно и интересно.Понравилась экскурсия, рассказ о местности вблизи Баку. Было комфортно и интересно.Понравилась экскурсия, рассказ о местности вблизи Баку. Было комфортно и интересно.
А
5 янв 2025
В этой экскурсии совпало все: отличная погода для 3 января, выбор интересных мест и хороший гид-водитель Джамал. Специально хотели посмотреть несколько локаций в индивидуальном формате, нас было только двое. Джамал
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спокоен, тактичен, пунктуален, не перегружает информацией, но выдает максимум по предложенным историческим местам и событиям, этично окрашивая рассказ своим восприятием того времени, этого времени, и дает возможность заинтересоваться и проникнуться историей Азербайджана. У Джамала много интересных экскурсий, и мы обязательно ещё вернемся в Баку за следующим интересным путешествием в компании уже проверенного гида!

М
2 янв 2025
Гид очень внимательный, хотелось во всем угодить.
Индивидуально подходил к всем нашим запросам.
Узнали много нового
Рекомендую
Ольга
1 янв 2025
Маршрут подходит для семей с подростками, не успели соскучиться. При желании можно и пообедать. Фотки красивые, информация интересная. Рекомендую
Маршрут подходит для семей с подростками, не успели соскучиться. При желании можно и пообедать. Фотки красивые, информация интересная. РекомендуюМаршрут подходит для семей с подростками, не успели соскучиться. При желании можно и пообедать. Фотки красивые, информация интересная. РекомендуюМаршрут подходит для семей с подростками, не успели соскучиться. При желании можно и пообедать. Фотки красивые, информация интересная. РекомендуюМаршрут подходит для семей с подростками, не успели соскучиться. При желании можно и пообедать. Фотки красивые, информация интересная. Рекомендую
М
6 ноя 2024
Экскурсия отличная. После экскурсии по Старому городу хотелось посмотреть в Баку еще что-то интересное. Особенно понравилась поездка в деревню Балаханы, очень атмосферное место. Джамал очень хорошо спланировал маршрут, своевременно внес
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необходимые корректировки, связанные с траффиком, поэтому все прошло отлично. Подача информации великолепная, все по теме, но, в то же время, не перегружено излишними подробностями. На все наши вопросы Джамал дал полные и остроумные ответы.
Очень рекомендуем и гида, и экскурсию.

ЕКАТЕРИНА
23 окт 2024
Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная. Всем рекомендуем. Спасибо большое команде гидов.
Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.Экскурсия нам очень понравилась. Отличные локации. По времени непродолжительная (на полдня), при этом интересная и познавательная.

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