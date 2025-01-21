Эта индивидуальная экскурсия по Баку предлагает насыщенное путешествие по уникальным местам.В Сураханах вас встретит храм огня Атешгях, где можно понять, почему Азербайджан называют страной огня. В Рамане вы найдете секретный

вход в крепость 14 века и подниметесь на её вершину. А в Балаханах вас ждут улочки, напоминающие греческий Санторини, где можно сделать отличные снимки. Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и очень увлекательной

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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за 1-3 человека или €27 за человека, если вас больше

Ваш представитель в Баку

Джамал Ваш представитель в Баку

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Отправимся в деревню Сураханы, на окраине которой расположен Атешгях — храм огня, в разное время бывший местом паломничества зороастрийцев и индуистов.

Затем заглянем в Раману — деревню, некогда основанную легионерами Римской империи. И поднимемся по секретной лестнице на вершину крепости 14 века.

Побываем на «Огненной горе» Янардаг. Пламя вырывается из-под земли благодаря природному газу и никогда не угасает. Это явление особенно завораживает в вечерние часы.

А в Балаханах мы прогуляемся по старинным улочкам, которые неуловимо напоминают греческий Санторини. Отличные снимки гарантированы!

А ещё вы узнаете о:

истории бакинских деревень

приключениях Менделеева и Есенина в Баку

традициях огнепоклонничества в храме индуистов

периоде нефтяного бума в Балаханах

и о многом другом!

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Toyota Corolla или Kia Optima, услуги гида

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы