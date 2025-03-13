Индивидуальная экскурсия с посещением неординарного Храма зороастризма Атешгях, обзором уникальной Горящей горы Янардаг и Центра Гейдара Алиева – настоящей жемчужины Баку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
В рамках экскурсии вы посетите:
- Храм зороастризма Атешгях – необыкновенный архитектурно-исторический памятник, храм огнепоклонников, материальное наследие древнего зороастризма;
- Горящая гора Янардаг – удивительное природное явление, вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма;
- Внешний осмотр Центра Гейдара Алиева. Культурный центр Гейдара Алиева – настоящая жемчужина Баку. Представляет собой современное комплексное сооружение, включающее в себя аудиториум, музей и выставочные залы.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм зороастризма Атешгях
- Горящая гора Янардаг
- Внешний осмотр Центра Гейдара Алиева
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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