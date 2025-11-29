Баку — немаленький город, и мы нашли идеальный формат для знакомства с ним.
Всё продумано: пешая прогулка по Старому городу, живописные смотровые площадки, комфортные переезды на автобусе, фуникулёр и обед с национальной кухней.
За один день вы увидите древний Ичери Шехер и ультрасовременные кварталы с футуристической архитектурой. Удобно, насыщенно и неутомительно.
Описание экскурсии
9:00–11:45 — прогулка по Ичери Шехер (Старый город). Вы окажетесь в атмосферном мире узких улочек, старинных караван-сараев, мечетей и ремесленных лавок. Вы увидите:
- Девичью башню (внешний осмотр) — архитектурный символ Баку и его главную загадку — вы услышите древние легенды об этом месте
- Дворец ширваншахов — резиденцию правителей 15 века
- Музей миниатюрных книг, где собрана уникальная коллекция крошечных изданий, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса
- Мастерскую художника Али Шамси — колоритное арт-пространство в стиле бакинской богемы
- Губернаторский сад — уютный городской парк с историческим ландшафтом
На прогулке по Старому городу мы сделаем перерыв на чай и локальные сладости в традиционной азербайджанской чайхане
12:00–13:00 — обед в национальном ресторане с пловом, долмой, шашлыками и пахлавой
13:00–17:00 — автобусная экскурсия с остановками:
- Бакинский Приморский бульвар — мы прогуляемся по Приморскому парку и набережной. Полюбуемся факелами Flame Towers
- Центр Гейдара Алиева (внешний осмотр) — сделаем остановку, чтобы полюбоваться шедевром Захи Хадид
- Белый город — проедем по современному району, который вырос на месте промышленных зон. Вы увидите образец современной урбанистики и новой жизни Баку
- Фуникулёр — мы поднимемся на смотровую площадку Нагорного парка с панорамными видами на город и море
- Нагорный парк и Аллея шахидов — увидим панораму Баку и подойдём к мемориалу павшим за независимость
- Современный Баку, кристальный зал и телебашня (остановка и внешний осмотр)
- Музей ковра (внешний осмотр) — вы побываете у современного здания в форме свёрнутого ковра и прогуляетесь в живописной зоне с каналами «Малой Венеции» и зонами отдыха
Организационные детали
- Автобусная часть экскурсии проходит на Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Isuzu или Neoplan в зависимости от количества человек
- При желании у вас будет полчаса на самостоятельное посещение Дворца ширваншахов (билет оплачивается дополнительно — $12 за чел.)
- Чай со сладостями (примерно $10 за чайник на 3–4 чел.), обед (около $15 за чел.) и фуникулёр ($1,2 за билет) не входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Бёюк Гала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф — ваша команда гидов в Баку
Ваш персональный проводник по Азербайджану — лицензированный гид Юсиф! Приветствую вас! Меня зовут Юсиф, и уже более 3 лет мы вместе с командой с радостью показываем гостям уникальные сокровища Азербайджана.
