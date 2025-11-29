Баку — немаленький город, и мы нашли идеальный формат для знакомства с ним. Всё продумано: пешая прогулка по Старому городу, живописные смотровые площадки, комфортные переезды на автобусе, фуникулёр и обед с национальной кухней. За один день вы увидите древний Ичери Шехер и ультрасовременные кварталы с футуристической архитектурой. Удобно, насыщенно и неутомительно.

Описание экскурсии

9:00–11:45 — прогулка по Ичери Шехер (Старый город). Вы окажетесь в атмосферном мире узких улочек, старинных караван-сараев, мечетей и ремесленных лавок. Вы увидите:

Девичью башню (внешний осмотр) — архитектурный символ Баку и его главную загадку — вы услышите древние легенды об этом месте

(внешний осмотр) — архитектурный символ Баку и его главную загадку — вы услышите древние легенды об этом месте Дворец ширваншахов — резиденцию правителей 15 века

— резиденцию правителей 15 века Музей миниатюрных книг , где собрана уникальная коллекция крошечных изданий, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса

, где собрана уникальная коллекция крошечных изданий, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса Мастерскую художника Али Шамси — колоритное арт-пространство в стиле бакинской богемы

— колоритное арт-пространство в стиле бакинской богемы Губернаторский сад — уютный городской парк с историческим ландшафтом

На прогулке по Старому городу мы сделаем перерыв на чай и локальные сладости в традиционной азербайджанской чайхане

12:00–13:00 — обед в национальном ресторане с пловом, долмой, шашлыками и пахлавой

13:00–17:00 — автобусная экскурсия с остановками:

Бакинский Приморский бульвар — мы прогуляемся по Приморскому парку и набережной. Полюбуемся факелами Flame Towers

— мы прогуляемся по Приморскому парку и набережной. Полюбуемся факелами Flame Towers Центр Гейдара Алиева (внешний осмотр) — сделаем остановку, чтобы полюбоваться шедевром Захи Хадид

(внешний осмотр) — сделаем остановку, чтобы полюбоваться шедевром Захи Хадид Белый город — проедем по современному району, который вырос на месте промышленных зон. Вы увидите образец современной урбанистики и новой жизни Баку

— проедем по современному району, который вырос на месте промышленных зон. Вы увидите образец современной урбанистики и новой жизни Баку Фуникулёр — мы поднимемся на смотровую площадку Нагорного парка с панорамными видами на город и море

— мы поднимемся на смотровую площадку Нагорного парка с панорамными видами на город и море Нагорный парк и Аллея шахидов — увидим панораму Баку и подойдём к мемориалу павшим за независимость

— увидим панораму Баку и подойдём к мемориалу павшим за независимость Современный Баку, кристальный зал и телебашня (остановка и внешний осмотр)

(остановка и внешний осмотр) Музей ковра (внешний осмотр) — вы побываете у современного здания в форме свёрнутого ковра и прогуляетесь в живописной зоне с каналами «Малой Венеции» и зонами отдыха

Организационные детали