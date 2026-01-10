10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой автомобильной экскурсии по Апшеронскому полуострову вы посетите необычный индийский храм огнепоклонников, узнаете историю его возникновения, услышите о жизни зороастрийцев и их религии, а также посмотрите на природный вечный огонь, горящий с древнейших времён.
Описание экскурсии
- Атешгях — храм вечного огня, в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Здесь проповедники зороастризма, одной из древнейших религий, поклонялись огню. «Атешгях», означает «Дом огня», «Место огня». Вы узнаете историю этого удивительного места и его обитателей, увидите комнаты, где они жили и молились.
- Янардаг («Горящая гора»). Природный вечный огонь с естественным выходом газа из-под земли.
Организационные детали
Входные билеты в музеи (25 манатов за человека) оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 605 туристов
Меня зовут Али. Я родился в 1992 году. Уже 11 лет работаю частным гидом в Баку. Имею сертификат Министерства Туризма. Хорошо владею русским языком. Провожу экскурсии в Баку и по самым интересным достопримечательностям всего Азербайджана. Есть несколько машин для разных групп людей (хендай сантафе, минивэн (мерседес виано), микроавтобус (мерседес спринтер), поэтому без проблем могу возить туристов на большие расстояния.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия.
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Большое спасибо Али за экскурсию, нам было очень интересно послушать по теме поездки и пообщаться на разные темы по ходу движения. Али не торопил нас, успели всё рассмотреть, сделать фото, задать вопросы. Экскурсия неутомительная, очень любопытно было увидеть Янардаг своими глазами, да и в музее очень неплохо сделаны экспонаты для передачи атмосферы храма огнепоклонников.
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К
Али - замечательный и знающий все о своей стране и всем регионе гид. Даже поездка до достопримечательностей дарит много знаний и впечатлений. Экскурсия сама по себе просто невероятная. Если вам хочется выехать из Баку на пару-тройку часов и увидеть что-то необычное — очень советую этот тур.
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М
Али молодец, Много и интересно рассказывал про местные традиции, про зороастрийцев и их обычаи. Стиль вождения - на "пятёрку". Спасибо.
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Н
Али большой молодец!! Наша компания (14 человек) эаказала экскурсию сильно заранее - за 2 месяца. И все эти 2 месяца подготовки к поездке мы мучали Али сообщениями в WhatsApp -
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И
Мы, 3 человека, включая малышку 2,5 года, побывали с Али на 2х экскурсиях: в храме огнепоклонников + огненная гора, а также в поездке по ночному Баку.
Об экскурсии нам понравились, рекомендуем,
Об экскурсии нам понравились, рекомендуем,
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