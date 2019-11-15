10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

  3. Атешгях и Янардаг

Узнать, как жили индийские огнепоклонники, и увидеть природный вечный огонь

Али
Задать вопрос
Али – ваш гид
Во время этой автомобильной экскурсии по Апшеронскому полуострову вы посетите необычный индийский храм огнепоклонников, узнаете историю его возникновения, услышите о жизни зороастрийцев и их религии, а также посмотрите на природный вечный огонь, горящий с древнейших времён.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.5
Атешгях и Янардаг
Атешгях и Янардаг

Что вас ожидает

  • Атешгях — храм вечного огня, в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Здесь проповедники зороастризма, одной из древнейших религий, поклонялись огню. «Атешгях», означает «Дом огня», «Место огня». Вы узнаете историю этого удивительного места и его обитателей, увидите комнаты, где они жили и молились.
  • Янардаг («Горящая гора»). Природный вечный огонь с естественным выходом газа из-под земли.

Организационные детали

Входные билеты в музеи (2 маната за человека) оплачиваются отдельно.

Атешгях и Янардаг
Атешгях и Янардаг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Али
Али
Меня зовут Али. Я родился в 1992 году. Уже 7 лет работаю частным гидом в Баку. Имею сертификат Министерства Туризма. Хорошо владею русским языком. Провожу экскурсии в Баку и по самым интересным достопримечательностям всего Азербайджана. Есть несколько машин для разных групп людей (хендай сантафе, минивэн (мерседес виано), микроавтобус (мерседес спринтер), поэтому без проблем могу возить туристов на большие расстояния.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 ноября 2019
Али -лучший гид по Азербайджану!!! Много где путешествую, заказываю экскурсии , есть с чем сравнить... Настолько мне было интересно и комфорто, что просто был в восторге от путешествия!!! Всем советую Али, он действительно профи !!!
10 октября 2019
Мы, 3 человека, включая малышку 2,5 года, побывали с Али на 2х экскурсиях: в храме огнепоклонников + огненная гора, а также в поездке по ночному Баку.
Об экскурсии нам понравились, рекомендуем, в том числе для семей с маленькими детьми!
В первой поездке нас покорила не огненная гора - Янардаг, а Атешгях. Действительно, нельзя пропустить это место!
Ночной Баку - чудесный!
Очень понравился гид: профессиональный, знающий, обаятельный, очень гибкий и предупредительный. Легко подстраивался и под наши интересы, и под наши возможности с ребенком.
Благодарны Али!
7 января 2019
Очень красивая экскурсия. Подойдёт тем, кто интересуется историей, историей религий.
11 октября 2018
Мы потрясены необыкновенной экскурсией в мир Огня! Али приоткрыл нам дверь в удивительный мир зороастризма. Вечный огонь горы и храм огнепоклонников произвели неизгладимое впечатление. Большое спасибо Али за невероятное приключение!
Светлана
23 декабря 2017
Экскурсия достаточно хорошая, но кроме храма огнепоклонников особого интереса ничто не вызвало-очень скромные достопримечательности. Если есть лишнее свободное время и деньги, то можно съездить. Гид Али - приятный молодой человек, рассказывал много интересного про жизнь в стране, Но для небольшой группы получается дороговато.
10 мая 2017
Были семьей на экскурсии Апшеронский тур. Ожидали большего. Явное несоответствие цена-качество. Кроме храма огнепоклонников смотреть и слушать нечего. К Али претензий нет, просто объекты экскурсии (кроме храма) малы и неинтересны. Али рекомендую, а экскурсию нет.
5 мая 2017
Экскурсия очень понравилась. Помимо темы самого тура Али рассказал об истории страны, Баку, народных традициях, современной жизни. Охотно отвечал на все вопросы. Было интересно и нам и нашим взрослым детям. Мы, к сожалению, поздно узнали, что у него также есть туры по самому Баку, обязательно бы еще поехали на экскурсию по городу. Рекомендуем.
19 апреля 2017
Очень приятный мальчик, но информации и материала дает достаточно мало.
22 февраля 2017
Али большой молодец!! Наша компания (14 человек) эаказала экскурсию сильно заранее - за 2 месяца. И все эти 2 месяца подготовки к поездке мы мучали Али сообщениями в WhatsApp - что, где, когда? в Баку. И он оперативно отвечал, советовал и помогал нам)) Спасибо огромное!
Дополнительно к программе экскурсии мы попросили завезти нас на розовое озеро Масазыр.
Пока выезжали из Баку- получили бесплатно обзорную экскурсию по интересным объектам города))) Али рассказал подробно и интересно не только о целевых объектах программы экскурсии, но и о многих особенностях жизни Баку, традициях, религии, географии, истории и настроении.
Всю дорогу до точек экскурсии продолжалась наша беседа))
Спасибо Али за интересную программу, комфортабельное передвижения и прекрасное настроение!!!
Ольга
6 января 2017
Большое спасибо за экскурсию, интересная подборка достопримечательностей, комфортно, информативно, интересно. Рекомендую!

Али проводит ещё 3 экскурсии

Очарование ночного БакуОчарование ночного БакуОчарование ночного Баку
57 за экскурсию
1.5 часа
19 отзывов
Автомобильная экскурсия по главным проспектам города
Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные проспекты Нового, Старого и современного Баку предстанут перед вами в наиболее эффектном виде. По пути я расскажу вам об истории Азербайджана, реалиях сегодняшней жизни, традициях и обычаях нашего народа. А в Нагорном парке вы взглянете на столицу с лучших панорамных ракурсов и попробуете ощутить особый шарм Баку под покровом ночи.
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсияСтарый и новый Баку. Обзорная экскурсияСтарый и новый Баку. Обзорная экскурсия
94 за экскурсию
3 часа
38 отзывов
История города и его героев на автомобильно-пешеходной экскурсии по знаковым достопримечательностям
Приглашаю вас на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Баку, во время которой вы посетите монументальные, исторические и архитектурные памятники города в его современной и средневековой частях, познакомитесь с историей Азербайджана и Баку, в том числе узнаете о событиях 1918 года (первая независимость), 1990-х годов, второй мировой войны и других, а также услышите рассказы о знаменитых жителях.
Быт и наследие первобытных поселений АзербайджанаБыт и наследие первобытных поселений АзербайджанаБыт и наследие первобытных поселений Азербайджана
138 за экскурсию
4.5 часов
5 отзывов
Автомобильный тур в Гобустанский заповедник и на грязевые вулканы
Приглашаю вас в автомобильный тур по окрестностям Баку, во время которого вы увидите памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи Азербайджана, узнаете о быте жителей каменного века и о значении ценного наследия, дошедшего от них до наших дней, а также посетите территорию со знаменитыми геологическими образованиями — грязевыми вулканами.

Исторические экскурсии в Баку

Весь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» Апшерон
110 за экскурсию
10 часов
106 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Узнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часа
От 65 за экскурсию
3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
Весь Баку за 5 часовВесь Баку за 5 часовВесь Баку за 5 часов
100 за экскурсию
5 часов
67 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу позволит вам познакомиться как со старинными, так и с новыми кварталами города: вы осмотрите памятники средневековой эпохи, узнаете о временах нефтяного бума, когда началась активная застройка города, а также увидите современные здания, в том числе знаменитый Центр Гейдара Алиева, признанный лучшим архитектурным строением мира в 2014 году. По пути я расскажу вам о национальных традициях и культуре, а возле мечетей поговорим о религиозной стороне жизни азербайджанцев.
Баку. История Старого городаБаку. История Старого городаБаку. История Старого города
60 за экскурсию
2.5 часа
222 отзыва
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
На прогулке по старинным улочкам исторического центра Баку я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, расскажу, как развивался город в Средние века, об архитектуре и архитекторах XIX-XX веков, а также об особенностях культуры и быта местных жителей.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)Баку и его необычные окрестности (4 в 1)Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
210 за экскурсию
10 часов
61 отзыв
Прогулка по Старому городу и автопутешествие в Гобустан, к грязевым вулканам и горящей горе
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть не только столицу Азербайджана, но и другие необыкновенные места в этой стране. Вы прикоснётесь к древнейшей истории в парке наскальных рисунков, поразитесь уникальным природным явлениям и прогуляетесь по самым атмосферным улочкам Баку.
Вечер в Баку: влюбиться в столицуВечер в Баку: влюбиться в столицуВечер в Баку: влюбиться в столицу
30 за человека
2.5 часа
Увидеть достопримечательности в романтическом свете вечерних огней и приоткрыть тайны города
Ночной Баку, горящий тысячами огней, как же ты красив! Авто-пешеходная экскурсия познакомит вас с главными памятниками, подчеркнет контрасты города и обнажит его секреты. Мы прогуляемся по старинным улочкам и вспомним удивительные истории любви, насладимся звездным небом и помечтаем о будущем.

Выбирайте и другие экскурсии в Баку

Для детейФотосессииДжума-мечетьХызыГастрономическиеВсеКрыши и панорамыМастер-классыЯнардагАпшеронГрупповыеНа мотоциклеМузеи и искусствоНеобычные маршрутыГобустанВечерниеСо скидкойПешкомОбзорныеЗа городомВ другой городСтарый городМечетиНа автомобилеИндивидуальныеИстория и архитектураНа велосипедеГорыМорскиеБазарТрансферыНа кораблике