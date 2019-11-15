10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Атешгях — храм вечного огня, в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Здесь проповедники зороастризма, одной из древнейших религий, поклонялись огню. «Атешгях», означает «Дом огня», «Место огня». Вы узнаете историю этого удивительного места и его обитателей, увидите комнаты, где они жили и молились.
Янардаг («Горящая гора»). Природный вечный огонь с естественным выходом газа из-под земли.
Организационные детали
Входные билеты в музеи (2 маната за человека) оплачиваются отдельно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Али. Я родился в 1992 году. Уже 7 лет работаю частным гидом в Баку. Имею сертификат Министерства Туризма. Хорошо владею русским языком. Провожу экскурсии в Баку и по самым интересным достопримечательностям всего Азербайджана. Есть несколько машин для разных групп людей (хендай сантафе, минивэн (мерседес виано), микроавтобус (мерседес спринтер), поэтому без проблем могу возить туристов на большие расстояния.
Али -лучший гид по Азербайджану!!! Много где путешествую, заказываю экскурсии , есть с чем сравнить... Настолько мне было интересно и комфорто, что просто был в восторге от путешествия!!! Всем советую Али, он действительно профи !!!
Ирина
10 октября 2019
Мы, 3 человека, включая малышку 2,5 года, побывали с Али на 2х экскурсиях: в храме огнепоклонников + огненная гора, а также в поездке по ночному Баку.
Об экскурсии нам понравились, рекомендуем, в том числе для семей с маленькими детьми!
В первой поездке нас покорила не огненная гора - Янардаг, а Атешгях. Действительно, нельзя пропустить это место!
Ночной Баку - чудесный!
Очень понравился гид: профессиональный, знающий, обаятельный, очень гибкий и предупредительный. Легко подстраивался и под наши интересы, и под наши возможности с ребенком.
Благодарны Али!
TAMARA
7 января 2019
Очень красивая экскурсия. Подойдёт тем, кто интересуется историей, историей религий.
Ирина
11 октября 2018
Мы потрясены необыкновенной экскурсией в мир Огня! Али приоткрыл нам дверь в удивительный мир зороастризма. Вечный огонь горы и храм огнепоклонников произвели неизгладимое впечатление. Большое спасибо Али за невероятное приключение!
Светлана
23 декабря 2017
Экскурсия достаточно хорошая, но кроме храма огнепоклонников особого интереса ничто не вызвало-очень скромные достопримечательности. Если есть лишнее свободное время и деньги, то можно съездить. Гид Али - приятный молодой человек, рассказывал много интересного про жизнь в стране, Но для небольшой группы получается дороговато.
Ирина
10 мая 2017
Были семьей на экскурсии Апшеронский тур. Ожидали большего. Явное несоответствие цена-качество. Кроме храма огнепоклонников смотреть и слушать нечего. К Али претензий нет, просто объекты экскурсии (кроме храма) малы и неинтересны. Али рекомендую, а экскурсию нет.
Григорий
5 мая 2017
Экскурсия очень понравилась. Помимо темы самого тура Али рассказал об истории страны, Баку, народных традициях, современной жизни. Охотно отвечал на все вопросы. Было интересно и нам и нашим взрослым детям. Мы, к сожалению, поздно узнали, что у него также есть туры по самому Баку, обязательно бы еще поехали на экскурсию по городу. Рекомендуем.
Андрей
19 апреля 2017
Очень приятный мальчик, но информации и материала дает достаточно мало.
Наталья
22 февраля 2017
Али большой молодец!! Наша компания (14 человек) эаказала экскурсию сильно заранее - за 2 месяца. И все эти 2 месяца подготовки к поездке мы мучали Али сообщениями в WhatsApp - что, где, когда? в Баку. И он оперативно отвечал, советовал и помогал нам)) Спасибо огромное!
Дополнительно к программе экскурсии мы попросили завезти нас на розовое озеро Масазыр.
Пока выезжали из Баку- получили бесплатно обзорную экскурсию по интересным объектам города))) Али рассказал подробно и интересно не только о целевых объектах программы экскурсии, но и о многих особенностях жизни Баку, традициях, религии, географии, истории и настроении.
Всю дорогу до точек экскурсии продолжалась наша беседа))
Спасибо Али за интересную программу, комфортабельное передвижения и прекрасное настроение!!!
Ольга
6 января 2017
Большое спасибо за экскурсию, интересная подборка достопримечательностей, комфортно, информативно, интересно. Рекомендую!
Автомобильная экскурсия по главным проспектам города
Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные проспекты Нового, Старого и современного Баку предстанут перед вами в наиболее эффектном виде. По пути я расскажу вам об истории Азербайджана, реалиях сегодняшней жизни, традициях и обычаях нашего народа. А в Нагорном парке вы взглянете на столицу с лучших панорамных ракурсов и попробуете ощутить особый шарм Баку под покровом ночи.
История города и его героев на автомобильно-пешеходной экскурсии по знаковым достопримечательностям
Приглашаю вас на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Баку, во время которой вы посетите монументальные, исторические и архитектурные памятники города в его современной и средневековой частях, познакомитесь с историей Азербайджана и Баку, в том числе узнаете о событиях 1918 года (первая независимость), 1990-х годов, второй мировой войны и других, а также услышите рассказы о знаменитых жителях.
Автомобильный тур в Гобустанский заповедник и на грязевые вулканы
Приглашаю вас в автомобильный тур по окрестностям Баку, во время которого вы увидите памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи Азербайджана, узнаете о быте жителей каменного века и о значении ценного наследия, дошедшего от них до наших дней, а также посетите территорию со знаменитыми геологическими образованиями — грязевыми вулканами.
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
Обзорная экскурсия по городу позволит вам познакомиться как со старинными, так и с новыми кварталами города: вы осмотрите памятники средневековой эпохи, узнаете о временах нефтяного бума, когда началась активная застройка города, а также увидите современные здания, в том числе знаменитый Центр Гейдара Алиева, признанный лучшим архитектурным строением мира в 2014 году. По пути я расскажу вам о национальных традициях и культуре, а возле мечетей поговорим о религиозной стороне жизни азербайджанцев.
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
На прогулке по старинным улочкам исторического центра Баку я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, расскажу, как развивался город в Средние века, об архитектуре и архитекторах XIX-XX веков, а также об особенностях культуры и быта местных жителей.
Прогулка по Старому городу и автопутешествие в Гобустан, к грязевым вулканам и горящей горе
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть не только столицу Азербайджана, но и другие необыкновенные места в этой стране. Вы прикоснётесь к древнейшей истории в парке наскальных рисунков, поразитесь уникальным природным явлениям и прогуляетесь по самым атмосферным улочкам Баку.
Увидеть достопримечательности в романтическом свете вечерних огней и приоткрыть тайны города
Ночной Баку, горящий тысячами огней, как же ты красив! Авто-пешеходная экскурсия познакомит вас с главными памятниками, подчеркнет контрасты города и обнажит его секреты. Мы прогуляемся по старинным улочкам и вспомним удивительные истории любви, насладимся звездным небом и помечтаем о будущем.