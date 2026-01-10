10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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что, где, когда? в Баку. И он оперативно отвечал, советовал и помогал нам)) Спасибо огромное!

Дополнительно к программе экскурсии мы попросили завезти нас на розовое озеро Масазыр.

Пока выезжали из Баку- получили бесплатно обзорную экскурсию по интересным объектам города))) Али рассказал подробно и интересно не только о целевых объектах программы экскурсии, но и о многих особенностях жизни Баку, традициях, религии, географии, истории и настроении.

Всю дорогу до точек экскурсии продолжалась наша беседа))

Спасибо Али за интересную программу, комфортабельное передвижения и прекрасное настроение!!!