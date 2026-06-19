История о том, как природные богатства сформировали облик и характер Баку
Проживём день на стыке трёх эпох.
Перенесёмся к первобытным кострам Гобустана, заглянем в мир средневековых поклонников огня и попробуем современный Каспий на вкус. Это маршрут, который поможет понять Азербайджан через его прошлое и настоящее.
Трансфер из Баку. Отправляемся вдоль побережья Каспийского моря
Биби-Эйбат. Вы увидите первую в мире механическую нефтяную скважину и знаменитую мечеть Биби-Эйбат. Поговорим о нефтяном буме, который сильно повлиял на историю Баку
Мультимедийный центр Гобустана. С помощью интерактивных экспозиций подготовимся к знакомству с древними памятниками Гобустана
Петроглифы Гобустана. Вы увидите сцены древней охоты, силуэты животных и сможете поймать ритм, постучав по поющему камню Гавалдаш
Грязевые вулканы. Доберёмся до бурлящих грязевых кратеров и пейзажей, напоминающих марсианские (по желанию и за доплату)
Азербайджанское застолье. Пообедаем в нетуристическом месте и познакомимся с местными кулинарными традициями
Гора Янардаг. Увидим знаменитую горящую гору, где уже сотни лет не угасает природный огонь
Храм Атешгях. Исследуем древний храм, где веками жили индийские аскеты и зороастрийцы. Гид расскажет о ритуалах почитания огня, Великом шёлковом пути и о том, как удивительно переплетались здесь религии Востока.
Организационные детали
Что входит в стоимость:
трансфер — комфортабельный минивэн
расходы на топливо, парковки и платные дороги
услуги профессионального гида
Дополнительные расходы:
интерактивный музей и скалы Гобустана — €11
единый пропуск в храм огня Атешгях и на Горящую гору Янардаг — €13
проезд к грязевым вулканам на внедорожниках — €8
обед — на выбор гостя
С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У проспекта Азербайджана, 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайям — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный гид по Азербайджану. Вместе с командой организую эксклюзивные туры, треккинги и хайкинги по самым живописным маршрутам страны. Мы создаём индивидуальные программы для ценителей активного отдыха и аутентичных впечатлений.
Наша цель читать дальшеуменьшить
— подарить гостям яркие эмоции, соединяя приключение, комфорт и глубокое знакомство с богатым наследием Азербайджана. Каждый маршрут мы составляем с вниманием к деталям, чтобы ваше путешествие было по-настоящему вдохновляющим и незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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Марина
Спасибо большое за экскурсию. Все было на всшем уровне. Вулканы, Гобустан и Апшерон сильно поразили. Отдельная благодарность Гиду и Водителю
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Н
Наталья
Отличная экскурсия и прекрасная организация. За один день удалось увидеть самые разные стороны Азербайджана-от древних наскальных рисунков Гобустана до храма огня и Янардага. Особенно запомнились грязевые вулканы -пересадка на старые читать дальшеуменьшить
"Жигули" добавила поездке особый колорит и сделала её ещё более увлекательной. Гид очень знающий, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с историей, природой и культурой Азербайджана.
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