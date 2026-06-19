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Космические пейзажи и тайны предков - из Баку

История о том, как природные богатства сформировали облик и характер Баку
Проживём день на стыке трёх эпох.

Перенесёмся к первобытным кострам Гобустана, заглянем в мир средневековых поклонников огня и попробуем современный Каспий на вкус. Это маршрут, который поможет понять Азербайджан через его прошлое и настоящее.
5
2 отзыва
Космические пейзажи и тайны предков - из Баку
Космические пейзажи и тайны предков - из Баку
Космические пейзажи и тайны предков - из Баку

Описание экскурсии

Трансфер из Баку. Отправляемся вдоль побережья Каспийского моря

Биби-Эйбат. Вы увидите первую в мире механическую нефтяную скважину и знаменитую мечеть Биби-Эйбат. Поговорим о нефтяном буме, который сильно повлиял на историю Баку

Мультимедийный центр Гобустана. С помощью интерактивных экспозиций подготовимся к знакомству с древними памятниками Гобустана

Петроглифы Гобустана. Вы увидите сцены древней охоты, силуэты животных и сможете поймать ритм, постучав по поющему камню Гавалдаш

Грязевые вулканы. Доберёмся до бурлящих грязевых кратеров и пейзажей, напоминающих марсианские (по желанию и за доплату)

Азербайджанское застолье. Пообедаем в нетуристическом месте и познакомимся с местными кулинарными традициями

Гора Янардаг. Увидим знаменитую горящую гору, где уже сотни лет не угасает природный огонь

Храм Атешгях. Исследуем древний храм, где веками жили индийские аскеты и зороастрийцы. Гид расскажет о ритуалах почитания огня, Великом шёлковом пути и о том, как удивительно переплетались здесь религии Востока.

Организационные детали

Что входит в стоимость:

  • трансфер — комфортабельный минивэн
  • расходы на топливо, парковки и платные дороги
  • услуги профессионального гида

Дополнительные расходы:

  • интерактивный музей и скалы Гобустана — €11
  • единый пропуск в храм огня Атешгях и на Горящую гору Янардаг — €13
  • проезд к грязевым вулканам на внедорожниках — €8
  • обед — на выбор гостя

С вами будет гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У проспекта Азербайджана, 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайям
Хайям — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный гид по Азербайджану. Вместе с командой организую эксклюзивные туры, треккинги и хайкинги по самым живописным маршрутам страны. Мы создаём индивидуальные программы для ценителей активного отдыха и аутентичных впечатлений. Наша цель
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— подарить гостям яркие эмоции, соединяя приключение, комфорт и глубокое знакомство с богатым наследием Азербайджана. Каждый маршрут мы составляем с вниманием к деталям, чтобы ваше путешествие было по-настоящему вдохновляющим и незабываемым.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Марина
Спасибо большое за экскурсию. Все было на всшем уровне. Вулканы, Гобустан и Апшерон сильно поразили. Отдельная благодарность Гиду и Водителю
Спасибо большое за экскурсию. Все было на всшем уровне. Вулканы, Гобустан и Апшерон сильно поразили. Отдельная благодарность Гиду и Водителю
Спасибо большое за экскурсию. Все было на всшем уровне. Вулканы, Гобустан и Апшерон сильно поразили. Отдельная благодарность Гиду и Водителю
Спасибо большое за экскурсию. Все было на всшем уровне. Вулканы, Гобустан и Апшерон сильно поразили. Отдельная благодарность Гиду и Водителю
Спасибо большое за экскурсию. Все было на всшем уровне. Вулканы, Гобустан и Апшерон сильно поразили. Отдельная благодарность Гиду и Водителю
Спасибо большое за экскурсию. Все было на всшем уровне. Вулканы, Гобустан и Апшерон сильно поразили. Отдельная благодарность Гиду и Водителю
Спасибо большое за экскурсию. Все было на всшем уровне. Вулканы, Гобустан и Апшерон сильно поразили. Отдельная благодарность Гиду и Водителю
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Н
Отличная экскурсия и прекрасная организация. За один день удалось увидеть самые разные стороны Азербайджана-от древних наскальных рисунков Гобустана до храма огня и Янардага. Особенно запомнились грязевые вулканы -пересадка на старые
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"Жигули" добавила поездке особый колорит и сделала её ещё более увлекательной. Гид очень знающий, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с историей, природой и культурой Азербайджана.

Отличная экскурсия и прекрасная организация. За один день удалось увидеть самые разные стороны Азербайджана-от древних наскальных
Отличная экскурсия и прекрасная организация. За один день удалось увидеть самые разные стороны Азербайджана-от древних наскальных
Отличная экскурсия и прекрасная организация. За один день удалось увидеть самые разные стороны Азербайджана-от древних наскальных
Отличная экскурсия и прекрасная организация. За один день удалось увидеть самые разные стороны Азербайджана-от древних наскальных
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