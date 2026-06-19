Проживём день на стыке трёх эпох. Перенесёмся к первобытным кострам Гобустана, заглянем в мир средневековых поклонников огня и попробуем современный Каспий на вкус. Это маршрут, который поможет понять Азербайджан через его прошлое и настоящее.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер из Баку. Отправляемся вдоль побережья Каспийского моря

Биби-Эйбат. Вы увидите первую в мире механическую нефтяную скважину и знаменитую мечеть Биби-Эйбат. Поговорим о нефтяном буме, который сильно повлиял на историю Баку

Мультимедийный центр Гобустана. С помощью интерактивных экспозиций подготовимся к знакомству с древними памятниками Гобустана

Петроглифы Гобустана. Вы увидите сцены древней охоты, силуэты животных и сможете поймать ритм, постучав по поющему камню Гавалдаш

Грязевые вулканы. Доберёмся до бурлящих грязевых кратеров и пейзажей, напоминающих марсианские (по желанию и за доплату)

Азербайджанское застолье. Пообедаем в нетуристическом месте и познакомимся с местными кулинарными традициями

Гора Янардаг. Увидим знаменитую горящую гору, где уже сотни лет не угасает природный огонь

Храм Атешгях. Исследуем древний храм, где веками жили индийские аскеты и зороастрийцы. Гид расскажет о ритуалах почитания огня, Великом шёлковом пути и о том, как удивительно переплетались здесь религии Востока.

Организационные детали

Что входит в стоимость:

трансфер — комфортабельный минивэн

расходы на топливо, парковки и платные дороги

услуги профессионального гида

Дополнительные расходы:

интерактивный музей и скалы Гобустана — €11

единый пропуск в храм огня Атешгях и на Горящую гору Янардаг — €13

проезд к грязевым вулканам на внедорожниках — €8

обед — на выбор гостя

С вами будет гид из нашей команды.