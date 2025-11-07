За один день вы увидите главные природные чудеса Апшеронского полуострова. Вас ждут петроглифы, рассказывающие истории первобытных людей. Уникальные грязевые вулканы и инопланетные пейзажи. Вечный огонь в храме огнепоклонников и горящая гора Янардаг. А ещё — знакомство с историей и культурой Азербайджана.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Гобустанский заповедник — археологический комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит древними петроглифами и стоянками первобытных людей.

Вулканы Гобустана извергают грязь, газ и воду — и создают необычные, по-настоящему инопланетные пейзажи.

Мечеть Биби-Эйбат. Расскажу историю места и познакомлю с восточной архитектурой.

Обеденный перерыв и знакомство с национальной кухней (1 час).

Янардаг — это горящая гора. Вы увидите, как естественное пламя вырывается прямо из-под земли — оно горит непрерывно уже много тысяч лет!

Атешгях — древний зороастрийский храм в Азербайджане, построенный индийскими огнепоклонниками в 17-18 веках. Когда-то сюда приезжали паломники со всего мира.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном джипе, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек

Экскурсию можно провести для большего количества человек — доплата за каждого следующего участника составит 10 манатов

Также за доплату можем организовать трансфер из аэропорта, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты (за человека)

Гобустанский заповедник — 10 манатов

Янардаг и Атешгях (единый) — 15 манатов

Вулканы Гобустана — 30 манатов за такси

Обед в ресторане

Если вы захотите в туристический комплекс грязевых вулканов, то единый билет за вулканы, Янардаг и Атешгях стоит 25 манатов.