Из Баку - к древним петроглифам, вечному огню и грязевым вулканам
За один день вы увидите главные природные чудеса Апшеронского полуострова. Вас ждут петроглифы, рассказывающие истории первобытных людей. Уникальные грязевые вулканы и инопланетные пейзажи. Вечный огонь в храме огнепоклонников и горящая гора Янардаг. А ещё — знакомство с историей и культурой Азербайджана.
Айгун — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте, меня зовут Айгюн. Я гид, говорящий на русском, немецком и английском языках. Oчень люблю свою страну и горжусь тем, что я азербайджанка. Я хорошо знакома с музыкой, искусством, кухней, историей Азербайджана — и конечно, люблю делиться знаниями с гостями вместе с командой профессиональных гидов.