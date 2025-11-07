Мои заказы

Природные чудеса Апшерона и заповедник Гобустан

Из Баку - к древним петроглифам, вечному огню и грязевым вулканам
За один день вы увидите главные природные чудеса Апшеронского полуострова. Вас ждут петроглифы, рассказывающие истории первобытных людей. Уникальные грязевые вулканы и инопланетные пейзажи. Вечный огонь в храме огнепоклонников и горящая гора Янардаг. А ещё — знакомство с историей и культурой Азербайджана.
Описание экскурсии

Гобустанский заповедник — археологический комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит древними петроглифами и стоянками первобытных людей.

Вулканы Гобустана извергают грязь, газ и воду — и создают необычные, по-настоящему инопланетные пейзажи.

Мечеть Биби-Эйбат. Расскажу историю места и познакомлю с восточной архитектурой.

Обеденный перерыв и знакомство с национальной кухней (1 час).

Янардаг — это горящая гора. Вы увидите, как естественное пламя вырывается прямо из-под земли — оно горит непрерывно уже много тысяч лет!

Атешгях — древний зороастрийский храм в Азербайджане, построенный индийскими огнепоклонниками в 17-18 веках. Когда-то сюда приезжали паломники со всего мира.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном джипе, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — доплата за каждого следующего участника составит 10 манатов
  • Также за доплату можем организовать трансфер из аэропорта, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты (за человека)

  • Гобустанский заповедник — 10 манатов
  • Янардаг и Атешгях (единый) — 15 манатов
  • Вулканы Гобустана — 30 манатов за такси
  • Обед в ресторане

Если вы захотите в туристический комплекс грязевых вулканов, то единый билет за вулканы, Янардаг и Атешгях стоит 25 манатов.

Айгун
Айгун — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте, меня зовут Айгюн. Я гид, говорящий на русском, немецком и английском языках. Oчень люблю свою страну и горжусь тем, что я азербайджанка. Я хорошо знакома с музыкой, искусством, кухней, историей Азербайджана — и конечно, люблю делиться знаниями с гостями вместе с командой профессиональных гидов.
Марина
Марина
7 ноя 2025
Очень приятный и вежливый гид. Приехала вовремя и не смотря на пробки в городе из за праздником она мужественно показала нам все что было задумано!
