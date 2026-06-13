26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природные чудеса Апшерона

Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Путешествие по природным чудесам Апшерона откроет перед вами уникальные уголки Азербайджана.

Вас ждут розовые озера Масазыр и его младший брат, космические пейзажи грязевых вулканов Гобустана и пылающая гора Янардаг. Узнаете о природных феноменах, целебных свойствах грязи и истории поклонения огню.

Комфортабельный трансфер и возможность дополнить программу посещением наскальных рисунков сделают ваше путешествие незабываемым
5
53 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные природные ландшафты
  • 📸 Возможность сделать завораживающие фотографии
  • 🔥 Вечный огонь Янардаг
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🧭 Экскурсия с интересными рассказами о местных традициях

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для посещения природных чудес Апшерона. В это время года вы сможете насладиться всеми красотами розовых озер и грязевых вулканов в полной мере. Долгие световые дни позволят вам сделать множество впечатляющих фотографий, а ясное небо подчеркнет яркость и насыщенность природных красок. Весной и осенью также можно отправиться на экскурсию. В это время туристов меньше, что позволит вам спокойно изучить все достопримечательности и насладиться тишиной и уединением. Это идеальный период для тех, кто предпочитает избегать летней суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона

Что можно увидеть

  • Розовое озеро Масазыр
  • Грязевые вулканы Гобустана
  • Гора Янардаг

Описание экскурсии

Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы

В мире всего восемь соленых розовых озер, и одно из них вы увидите во время нашего путешествия. А если быть точнее — целых два! И если озеро Масазыр, «Мертвое море» Азербайджана, иногда бывает недоступно для посещения, то к его младшему брату, о котором не знают многие местные жители, можно подойти всегда. Вы узнаете, чему оба водоема обязаны уникальным оттенком, и, конечно, сделаете волшебные фотографии у нежно-розовой глади озер.

Ландшафты грязевых вулканов Гобустана

Следом мы отправимся в Гобустан, где перед вами раскинутся «марсианские» панорамы грязевых вулканов, еще одного природного феномена Азербайджана. Это место вдохновит вас на атмосферные снимки, а я расскажу о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и поделюсь секретами грязелечения. А после вы осмотрите удивительное «кипящее» грязевое озеро и остатки одного из последних нефтяных озер Апшерона.

Огонь горы Янардаг

Вы перенесетесь в эпоху, когда из-под земли Азербайджана повсюду вырывалось пламя. У горящей горы Янардаг поймете, откуда взялось название «Страны огней» и почему именно здесь процветал Зороастризм — религия поклонения огню. И хоть тысячелетия спустя огни превратились в нефтяные вышки, пламя Янардаг горит всё так же ярко.

Организационные детали

  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 60 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Посещение наскальных рисунков не входит в основную программу экскурсии, но вы можете добавить его в программу (доплата — 20 евро с человека)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€98
Дети до 14 лет€53
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями. Я обожаю создавать интересные
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программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана. Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
3
2
1
Г
За одну поездку посетили много интересных мест и даже сверх изначально предполагаемых. И без удорожания поездки, никаких дополнительных оплат. При необходимости предлагались варианты - в какой последовательности и куда поедем, обсуждали и выбирали удобный для нас. Очень благожелательное и внимательное до мелочей отношение Фуада, делало поездку неутомительной даже для 6-тилетней внучки.
За одну поездку посетили много интересных мест и даже сверх изначально предполагаемых. И без удорожания поездки,
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А
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная+2
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
Прекрасная экскурсия, ненапряжно и как-то по-домашнему тепло; для детей целая вселенная
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Наталья
Огромное спасибо Фуаду за экскурсию! Это был день чудес и удивлений, мы узнали и увидели очень много нового.
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И
Шиканая экскурсия, все понравилось, Фуат провел в лучшем виде провел. Очень интересный рассказчик!
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Yulya
Благодарим за прекрасную экскурсию.

Путешествие началось с грязевых вулканов, осенью, после дождей они становятся активнее, вовсю бурлят и выплескивают грязь. Плавать мы конечно не рискнули, холодно, но Фуад завернул нам кусок
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грязи с собой) В долине было много маленьких вулканов и один большой, выглядело все инопланетно! После дождя вокруг было грязно, но все было продумано - нам выдали пакеты для обуви, чтобы не испачкаться. Там же, в долине Фуад предложил сделать перерыв, угостил нас чаем из термоса и местными сладостями.

Второй точкой должен был быть заповедник Гобустан, но дорога оказалась перекрыта, поэтому мы отправились в секретное место, где петроглифов было более чем достаточно, но самым большим плюсом стало полное отсутствие людей и возможность поиграть на звенящих камнях!

Вопреки опасениям (облачность и дожди влияют на цвет) розовое озеро оказалось очень розовым, пробраться к нему самостоятельно невозможно - охраняется, но у Фуада все договорено, он выдал нам тапочки чтобы можно было с комфортом до него дойти и сделал много красивых фото на память.

В конце отправились к горящей горе, это место тоже удивило, огонь вырывается прямо из под земли. Там же есть небольшой музей и выставка древних находок Азербайджана, с комментариями Фуада каждый экспонат становился понятным.

В общем, очень рекомендуем эту экскурсию. Фуад прекрасный гид, увлеченный своей работой, рассказал нам много интересного о Баку, его особенностях и окрестностях, на каждой точке подробно объяснял что как и откуда появилось. 7 часов пролетели совершенно незаметно!

Благодарим за прекрасную экскурсию.
Благодарим за прекрасную экскурсию.
Благодарим за прекрасную экскурсию.
Благодарим за прекрасную экскурсию.
Благодарим за прекрасную экскурсию.
Благодарим за прекрасную экскурсию.
Благодарим за прекрасную экскурсию.
Благодарим за прекрасную экскурсию.
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Инна
Приятно, когда сталкиваешься с пунктуальным, вежливым, ненавязчивым гидом, который ловит твою волну. Маршрут и достопримечательности заслуживают того, чтобы посетить эти места. Особенно ярким оказалось посещение грязевых вулканов. Фуад отлично и
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безопасно водит авто, что немаловажно в экскурсиях требующих длительных переездов. Впервые сталкиваюсь с гидом, который заботливо советует не только идеальный набор одежды для посещения природных достопримечательностей, но и даже цветовую гамму, которая идеально будет смотреться на снимках. Отдельно отмечу реальный интерес Фуада к гостям: узнав о моём увлечении монументальным искусством, в частности мозаичными панно времен СССР Фуад бонусом отвез и показал мозаику на одном из зданий в районе Баку где-то на окраине, ранее этой мозаики я нигде не видела на фотографиях и указаниях в интернете, что стало большим приятным сюрпризом. Вне программы экскурсии также мы посетили важную для Азербайджана Мечеть, оказавшуюся по маршруту следования, о которой Фуад рассказал много интересного. На прощание Фуад подарил бутылку местного вина, посоветовал хорошие рестораны местной кухни, а также поделился интересными статьями в сети, по увлекающей меня теме мозаик СССР. Рекомендую и экскурсию и гида.

Приятно, когда сталкиваешься с пунктуальным, вежливым, ненавязчивым гидом, который ловит твою волну. Маршрут и достопримечательности заслуживают
Приятно, когда сталкиваешься с пунктуальным, вежливым, ненавязчивым гидом, который ловит твою волну. Маршрут и достопримечательности заслуживают
Приятно, когда сталкиваешься с пунктуальным, вежливым, ненавязчивым гидом, который ловит твою волну. Маршрут и достопримечательности заслуживают
Приятно, когда сталкиваешься с пунктуальным, вежливым, ненавязчивым гидом, который ловит твою волну. Маршрут и достопримечательности заслуживают
Приятно, когда сталкиваешься с пунктуальным, вежливым, ненавязчивым гидом, который ловит твою волну. Маршрут и достопримечательности заслуживают
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Входит в следующие категории Баку

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