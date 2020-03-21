26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие к розовому озеру, грязевым вулканам и горящей горе Янардаг в окрестностях Баку

Fuad
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Fuad – ваш гид
Это путешествие приведет вас к самым удивительным природным уголкам Азербайджана, которые могли появиться только в «Стране огней».

Вы сделаете завораживающие кадры на берегу розового озера Масазыр, прогуляетесь среди космических пейзажей грязевых вулканов Гобустана и после захода солнца окажетесь на пылающей горе Янардаг — у одного из последних «вечных огней» Земли.

А сопровождать вас будут рассказы о природных сокровищах Азербайджана, которые органично переплетаются с местными традициями и легендами.
От 125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии26 отзывов
5
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона

Что вас ожидает

Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы
В мире всего восемь соленых розовых озер, и одно из них вы увидите во время нашего путешествия. А если быть точнее — целых два! И если озеро Масазыр, «Мертвое море» Азербайджана, иногда бывает недоступно для посещения, то к его младшему брату, о котором не знают многие местные жители, можно подойти всегда. Вы узнаете, чему оба водоема обязаны уникальным оттенком, и, конечно, сделаете волшебные фотографии у нежно-розовой глади озер.

Ландшафты грязевых вулканов Гобустана
Следом мы отправимся в Гобустан, где перед вами раскинутся «марсианские» панорамы грязевых вулканов, еще одного природного феномена Азербайджана. Это место вдохновит вас на атмосферные снимки, а я расскажу о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и поделюсь секретами грязелечения. А после вы осмотрите удивительное «кипящее» грязевое озеро и остатки одного из последних нефтяных озер Апшерона.

Огонь горы Янардаг
Вы перенесетесь в эпоху, когда из-под земли Азербайджана повсюду вырывалось пламя. У горящей горы Янардаг поймете, откуда взялось название «Страны огней» и почему именно здесь процветал Зороастризм — религия поклонения огню. И хоть тысячелетия спустя огни превратились в нефтяные вышки, пламя Янардаг горит всё так же ярко.

Организационные детали

  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 60 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Посещение наскальных рисунков не входит в основную программу экскурсии, но вы можете добавить его в программу (доплата — 20 евро с человека)
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 марта 2020
Чудесная экскурсия с гидом Фуадом, получили колоссальное удовольствие увидели потрясающие места, послушали удивительные рассказы и исторические данные от гида. Фуад очень хороший в своей профессии, делает экскурсию занимательной и совсем не утомительной, организация на высоком уровне, старается предугадать все желания клиентов. Из-за непогоды, посоветовал нам перенести экскурсию чтоб мы увидели все краски Апшерона. Спасибо Фуад за Вашу работу.
10 марта 2020
Очень отзывчивый и внимательный гид. До экскурсии все рассказал подробно, чуть скорректировали программу без проблем. Эрудирован, отзывчив, внимателен к своим гостям, приятный собеседник. Машина чистая, комфортная. Угостил отличным чаем в пути, все показал и рассказал о чем просили. Дал рекомендации многих ресторанов, в которых мы не разочаровались. Нашли тут по отзывам, так же всем советую. Когда будем в Баку в следующий раз, обязательно обратимся к нему! С уважением , ваши туристы, Виктор и Анастасия.
2 марта 2020
Добрый день! Хочу написать про нашу поездку по Апшерону . В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность Фуаду. Его отношение и стиль общения были на 5 звёзд. Всё очень приятно, предусмотрительно , вежливо .Без спешки. Он учёл все наши пожелания и мы обедали , как только захотели и он поил нас потрясающим чаем и в самый нужный момент и заворачивали посмотреть по пути на всё , что только мы захотели . В результате бонусом погуляли по берегу моря , поели в рыбном ресторане и посмотрели потрясающую мечеть, посмотрели нефтяные вышки , послушали живой рассказ про "чёрный город". По всем разговорам чувствуется ,что Фуад начитанный и образованный человек и очень любит свой край. Очень понравились вулканы грязевые, огненная гора тоже классная , уезжать не хотелось . Конечно это не "Гора", а лишь несколько метров горит. Но всё равно завораживает и удивляет . Для розового озера была не подходящая погода и еще больше не подходящее время года , но мы его всё равно посмотрели.
Экскурсия очень понравилась , всем рекомендую.
PS: хороший , идеально чистый автомобиль .
6 января 2020
Благодаря Фуаду провели незабываемый день, окутанный природными чудесами и азербайджанским гостеприимством! Великолепная организация (Фуад накануне с нами связался, все мелочи продуманы) экскурсии и безупречный, легкий и увлекательный рассказ. За один день увидели потрясающий грязевой вулкан, розовое солевое озеро и гору Янардаг! Спасибо огромное Фуаду за невероятные эмоции, которые будут с нами всю жизнь! Всем рекомендую эту экскурсию!
9 декабря 2019
Это был потрясающий день! Фуад показал невероятно интересные и зрелищные места. Я много путешествую, но эта экскурсия была из разряда чего-то сюрреалистического. Рекомендую обязательно взять именно экскурсию, так как посетить эти места самостоятельно вряд ли возможно, а без надёжного проводника, вероятнее всего, просто опасно. Следует отметить высокий профессионализм гида, его очень хороший русский язык, общительность, воспитанность, деликатность, и отличное знание родного края. Фуад отличный собеседник, интересный человек и классный фотограф. Приятным бонусом я получила на память об этом дне большое количество моих фотографий. На этой экскурсии я чувствовала себя очень дорогим гостем. Спасибо большое, Фуад! Это было реально круто!
28 сентября 2019
Замечательный гид и прекрасный маршрут! Фуад продумал всё до мелочей, начиная от наличия в машине питьевой воды и заканчивая пакетами для грязных после купания в вулкане купальников. Фуад прекрасно говорит на русском языке, его речь правильная и богатая. Самые лучшие снимки были сделаны Фуадом. Маршрут будет интересен и взрослым и детям. Доверьтесь этому гиду и вы получите незабываемые впечатления от экскурсии!
26 сентября 2019
Хочу выразить, огромную благодарность гиду Фуаду за отличную экскурсию "чудеса Апшерона". Хочется отметить, гостеприимство Фуада , за доброжелательность.
Фуад владеет большим количеством информации, очень приятный в общении, настолько интересно, многогранно рассказывать о своем народе, о его культуре, может только очень и очень увлекающийся, и эрудированный человек. Спасибо огромное. Всем, рекомендую гида Фуада!
Елена
21 сентября 2019
Эта экскурсия оказалась для нас самой интересной и запоминающейся. Очень хотелось посмотреть "Розовое озеро" и из всех предложенных экскурсий на сайте выбор пал именно на Фуада. Ни разу не пожалели, так как за один день увидели 3 природных чуда: грязевые вулканы, розовое соленое озеро и горящую гору. Экскурсия оказалась очень интересной, не утомительной, хоть и долгой по времени. Грязевые вулканы поразили своим видом, Фуад терпеливо вместе с нами ждал удобного момента для фото без посетителей. Переживали, что из-за сильного ветра цвет озера не будет розовым, но оно действительно стоит того, чтобы увидеть, мягкая пена, волны, а какие получились незабываемые фотографии! Горящая гора, особо не впечатлила, но так как она была в программе, то хорошо, что и ее мы тоже увидели. Фуаду спасибо за интересный и познавательный тур, гостеприимство. Посоветовал нам какие ещё места и кафе посетить. Мы влюблены в Баку!
20 августа 2019
Большое спасибо за экскурсию. Насыщенная программа, время пролетает незаметно. Фуад очень внимательный и приятный собеседник, замечательный экскурсовод. Купание в кратере вулкана не описать словами, это надо ощутить.
Отдельное спасибо за яркие фотографии)
15 июля 2019
Я благодарю Фуада за возможность побывать в местах совершенно неземной красоты. Фуад - Человек искренней доброты и радушия. Впечатления от экскурсии незабываемые. Если вы поедете на эту экскурсию, то точно не пожалеете. Фуад спасибо Вам огромное. И большой привет Фидан.
Ещё 16 отзывов

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