26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждут розовые озера Масазыр и его младший брат, космические пейзажи грязевых вулканов Гобустана и пылающая гора Янардаг. Узнаете о природных феноменах, целебных свойствах грязи и истории поклонения огню.
Комфортабельный трансфер и возможность дополнить программу посещением наскальных рисунков сделают ваше путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные природные ландшафты
- 📸 Возможность сделать завораживающие фотографии
- 🔥 Вечный огонь Янардаг
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🧭 Экскурсия с интересными рассказами о местных традициях
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Розовое озеро Масазыр
- Грязевые вулканы Гобустана
- Гора Янардаг
Описание экскурсии
Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы
В мире всего восемь соленых розовых озер, и одно из них вы увидите во время нашего путешествия. А если быть точнее — целых два! И если озеро Масазыр, «Мертвое море» Азербайджана, иногда бывает недоступно для посещения, то к его младшему брату, о котором не знают многие местные жители, можно подойти всегда. Вы узнаете, чему оба водоема обязаны уникальным оттенком, и, конечно, сделаете волшебные фотографии у нежно-розовой глади озер.
Ландшафты грязевых вулканов Гобустана
Следом мы отправимся в Гобустан, где перед вами раскинутся «марсианские» панорамы грязевых вулканов, еще одного природного феномена Азербайджана. Это место вдохновит вас на атмосферные снимки, а я расскажу о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и поделюсь секретами грязелечения. А после вы осмотрите удивительное «кипящее» грязевое озеро и остатки одного из последних нефтяных озер Апшерона.
Огонь горы Янардаг
Вы перенесетесь в эпоху, когда из-под земли Азербайджана повсюду вырывалось пламя. У горящей горы Янардаг поймете, откуда взялось название «Страны огней» и почему именно здесь процветал Зороастризм — религия поклонения огню. И хоть тысячелетия спустя огни превратились в нефтяные вышки, пламя Янардаг горит всё так же ярко.
Организационные детали
- При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 60 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
- Посещение наскальных рисунков не входит в основную программу экскурсии, но вы можете добавить его в программу (доплата — 20 евро с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€98
|Дети до 14 лет
|€53
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Путешествие началось с грязевых вулканов, осенью, после дождей они становятся активнее, вовсю бурлят и выплескивают грязь. Плавать мы конечно не рискнули, холодно, но Фуад завернул нам кусок