26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы идеально подходят для посещения природных чудес Апшерона. В это время года вы сможете насладиться всеми красотами розовых озер и грязевых вулканов в полной мере. Долгие световые дни позволят вам сделать множество впечатляющих фотографий, а ясное небо подчеркнет яркость и насыщенность природных красок. Весной и осенью также можно отправиться на экскурсию. В это время туристов меньше, что позволит вам спокойно изучить все достопримечательности и насладиться тишиной и уединением. Это идеальный период для тех, кто предпочитает избегать летней суеты.

Путешествие по природным чудесам Апшерона откроет перед вами уникальные уголки Азербайджана. Вас ждут розовые озера Масазыр и его младший брат, космические пейзажи грязевых вулканов Гобустана и пылающая гора Янардаг. Узнаете о природных феноменах, целебных свойствах грязи и истории поклонения огню. Комфортабельный трансфер и возможность дополнить программу посещением наскальных рисунков сделают ваше путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы

В мире всего восемь соленых розовых озер, и одно из них вы увидите во время нашего путешествия. А если быть точнее — целых два! И если озеро Масазыр, «Мертвое море» Азербайджана, иногда бывает недоступно для посещения, то к его младшему брату, о котором не знают многие местные жители, можно подойти всегда. Вы узнаете, чему оба водоема обязаны уникальным оттенком, и, конечно, сделаете волшебные фотографии у нежно-розовой глади озер.

Ландшафты грязевых вулканов Гобустана

Следом мы отправимся в Гобустан, где перед вами раскинутся «марсианские» панорамы грязевых вулканов, еще одного природного феномена Азербайджана. Это место вдохновит вас на атмосферные снимки, а я расскажу о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и поделюсь секретами грязелечения. А после вы осмотрите удивительное «кипящее» грязевое озеро и остатки одного из последних нефтяных озер Апшерона.

Огонь горы Янардаг

Вы перенесетесь в эпоху, когда из-под земли Азербайджана повсюду вырывалось пламя. У горящей горы Янардаг поймете, откуда взялось название «Страны огней» и почему именно здесь процветал Зороастризм — религия поклонения огню. И хоть тысячелетия спустя огни превратились в нефтяные вышки, пламя Янардаг горит всё так же ярко.

Организационные детали