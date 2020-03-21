26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы

В мире всего восемь соленых розовых озер, и одно из них вы увидите во время нашего путешествия. А если быть точнее — целых два! И если озеро Масазыр, «Мертвое море» Азербайджана, иногда бывает недоступно для посещения, то к его младшему брату, о котором не знают многие местные жители, можно подойти всегда. Вы узнаете, чему оба водоема обязаны уникальным оттенком, и, конечно, сделаете волшебные фотографии у нежно-розовой глади озер.

Ландшафты грязевых вулканов Гобустана

Следом мы отправимся в Гобустан, где перед вами раскинутся «марсианские» панорамы грязевых вулканов, еще одного природного феномена Азербайджана. Это место вдохновит вас на атмосферные снимки, а я расскажу о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и поделюсь секретами грязелечения. А после вы осмотрите удивительное «кипящее» грязевое озеро и остатки одного из последних нефтяных озер Апшерона.

Огонь горы Янардаг

Вы перенесетесь в эпоху, когда из-под земли Азербайджана повсюду вырывалось пламя. У горящей горы Янардаг поймете, откуда взялось название «Страны огней» и почему именно здесь процветал Зороастризм — религия поклонения огню. И хоть тысячелетия спустя огни превратились в нефтяные вышки, пламя Янардаг горит всё так же ярко.