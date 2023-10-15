Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу: «Огни Баку»

Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу

5
1 оценка
Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
В свете вечерних огней Баку особенно прекрасен! Он запомнится вам дворцами и небоскребами, фонтанами и величественными площадями.

Не обойдем вниманием мы и Старую часть города с извилистыми переулками, особняками и уютными дворами. Вы узнаете, как складывалась история азербайджанской столицы, как она менялась и расцветала.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу: «Огни Баку»
Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу: «Огни Баку»
Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу: «Огни Баку»
Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу: «Огни Баку»
Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу: «Огни Баку»
Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу: «Огни Баку»
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Трасса для гонок «Формулы 1»
  • Ночной Баку
  • Дом Советского Правительства Азербайджана
  • Набережная
  • Музей ковров
  • «Малая Венеция»
  • Смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечерний БакуЭкскурсия по вечернему и ночному Баку подходит абсолютно всем, но особенно понравится любителям иллюминации и вечерней романтики!
Ночной Баку — это удивительное зрелище: город буквально преображается, замирает и оживает вновь. Миллионы разноцветных огней красочно переливаются по всему городу. Мы прогуляемся по Старому городу, который, сохраняя атмосферу восточной сказки, подсвечивается старинными фонарями. И в то же время, где-то неподалёку красочно переливаются огнями небоскрёбы современного Баку. Вы сможете увидеть дворцы, мечети и особняки нефтяных магнатов города, которые ночью вам покажутся ещё более чарующими.
Приморский бульвар и трасса для гонок «Формулы 1»Даже если вы неоднократно бывали в столице Азербайджана, уже осматривали достопримечательности и даже считаете себя знатоком, эта прогулка вас увлечет. Вечерний город совершенно не похож на дневной, вы словно в первый раз пройдете по Приморскому бульвару, в новом свете увидите старинные здания и новейшие постройки. Ну, а гости Баку и вовсе будут поражены и впечатлены такой необычной прогулкой!
Вид пламенных башен вечером просто завораживает, сегодня их можно назвать одним из символов Баку. Мы проедем с вами по трассе гонок «Формулы 1» и увидим гаражи участников этого ралли. Рядом с набережной Вы сможете увидеть один из архитектурных шедевров сталинской эпохи — Дом Советского Правительства Азербайджана. Потребовалось почти 16 лет, чтобы построить это гигантское сооружение, для строительства которого были использованы немецкие военнопленные. Затем мы прогуляемся по набережной, где увидим музей ковров и «Малую Венецию» прямо в центре Баку.
Вслед за этим мы поднимемся на фуникулере либо на машине к нагорному парку, где окажемся совсем рядом с пламенными башнями. Здесь находится огромная смотровая площадка. Она располагается на одной из самых высоких точек нашей столицы, откуда открывается невероятный вид на Баку.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Wi-fi
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Индивидуальные
Ночные
Вечерние

Похожие туры из Баку

Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
177 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
у парных ворот крепости Ичери-шехер
15 окт
18 окт
19 окт
20 окт
2217 за человека
Город ветров и огня - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
49 отзывов
Город ветров и огня - первая встреча
Нескучная обзорная экскурсия по старому и современному Баку
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
113 за всё до 6 чел.
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
66 отзывов
Популярное предложение
Тур по ночному Баку
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
в садике Мирза Алекпер Сабира
15 окт
18 окт
19 окт
20 окт
2217 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Баку
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ