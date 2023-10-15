Автомобильно-пешеходная экскурсия по ночному городу
В свете вечерних огней Баку особенно прекрасен! Он запомнится вам дворцами и небоскребами, фонтанами и величественными площадями.
Не обойдем вниманием мы и Старую часть города с извилистыми переулками, особняками и уютными дворами. Вы узнаете, как складывалась история азербайджанской столицы, как она менялась и расцветала.
Не обойдем вниманием мы и Старую часть города с извилистыми переулками, особняками и уютными дворами. Вы узнаете, как складывалась история азербайджанской столицы, как она менялась и расцветала.
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Что вас ожидает:
- Трасса для гонок «Формулы 1»
- Ночной Баку
- Дом Советского Правительства Азербайджана
- Набережная
- Музей ковров
- «Малая Венеция»
- Смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечерний БакуЭкскурсия по вечернему и ночному Баку подходит абсолютно всем, но особенно понравится любителям иллюминации и вечерней романтики!
Ночной Баку — это удивительное зрелище: город буквально преображается, замирает и оживает вновь. Миллионы разноцветных огней красочно переливаются по всему городу. Мы прогуляемся по Старому городу, который, сохраняя атмосферу восточной сказки, подсвечивается старинными фонарями. И в то же время, где-то неподалёку красочно переливаются огнями небоскрёбы современного Баку. Вы сможете увидеть дворцы, мечети и особняки нефтяных магнатов города, которые ночью вам покажутся ещё более чарующими.
Приморский бульвар и трасса для гонок «Формулы 1»Даже если вы неоднократно бывали в столице Азербайджана, уже осматривали достопримечательности и даже считаете себя знатоком, эта прогулка вас увлечет. Вечерний город совершенно не похож на дневной, вы словно в первый раз пройдете по Приморскому бульвару, в новом свете увидите старинные здания и новейшие постройки. Ну, а гости Баку и вовсе будут поражены и впечатлены такой необычной прогулкой!
Вид пламенных башен вечером просто завораживает, сегодня их можно назвать одним из символов Баку. Мы проедем с вами по трассе гонок «Формулы 1» и увидим гаражи участников этого ралли. Рядом с набережной Вы сможете увидеть один из архитектурных шедевров сталинской эпохи — Дом Советского Правительства Азербайджана. Потребовалось почти 16 лет, чтобы построить это гигантское сооружение, для строительства которого были использованы немецкие военнопленные. Затем мы прогуляемся по набережной, где увидим музей ковров и «Малую Венецию» прямо в центре Баку.
Вслед за этим мы поднимемся на фуникулере либо на машине к нагорному парку, где окажемся совсем рядом с пламенными башнями. Здесь находится огромная смотровая площадка. Она располагается на одной из самых высоких точек нашей столицы, откуда открывается невероятный вид на Баку.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Wi-fi
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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