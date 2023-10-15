Вечерний БакуЭкскурсия по вечернему и ночному Баку подходит абсолютно всем, но особенно понравится любителям иллюминации и вечерней романтики!

Ночной Баку — это удивительное зрелище: город буквально преображается, замирает и оживает вновь. Миллионы разноцветных огней красочно переливаются по всему городу. Мы прогуляемся по Старому городу, который, сохраняя атмосферу восточной сказки, подсвечивается старинными фонарями. И в то же время, где-то неподалёку красочно переливаются огнями небоскрёбы современного Баку. Вы сможете увидеть дворцы, мечети и особняки нефтяных магнатов города, которые ночью вам покажутся ещё более чарующими.

Приморский бульвар и трасса для гонок «Формулы 1»Даже если вы неоднократно бывали в столице Азербайджана, уже осматривали достопримечательности и даже считаете себя знатоком, эта прогулка вас увлечет. Вечерний город совершенно не похож на дневной, вы словно в первый раз пройдете по Приморскому бульвару, в новом свете увидите старинные здания и новейшие постройки. Ну, а гости Баку и вовсе будут поражены и впечатлены такой необычной прогулкой!

Вид пламенных башен вечером просто завораживает, сегодня их можно назвать одним из символов Баку. Мы проедем с вами по трассе гонок «Формулы 1» и увидим гаражи участников этого ралли. Рядом с набережной Вы сможете увидеть один из архитектурных шедевров сталинской эпохи — Дом Советского Правительства Азербайджана. Потребовалось почти 16 лет, чтобы построить это гигантское сооружение, для строительства которого были использованы немецкие военнопленные. Затем мы прогуляемся по набережной, где увидим музей ковров и «Малую Венецию» прямо в центре Баку.

Вслед за этим мы поднимемся на фуникулере либо на машине к нагорному парку, где окажемся совсем рядом с пламенными башнями. Здесь находится огромная смотровая площадка. Она располагается на одной из самых высоких точек нашей столицы, откуда открывается невероятный вид на Баку.