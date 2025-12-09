Погрузитесь в мир настоящей азербайджанской кухни! Этот мастер-класс сочетает в себе прогулку по живому бакинскому рынку, увлекательное приготовление традиционных блюд под руководством профессионального шеф-повара и праздничное застолье, во время которого вы сможете попробовать свои кулинарные творения.
Идеально подходит для гурманов, любителей кулинарии и тех, кто хочет почувствовать настоящий дух Баку.
Описание мастер-класса
Какие блюда можно приготовить:
- Различные виды долмы — с баклажанами, болгарским перцем, виноградными листьями
- Азербайджанский плов — туршу-, сябзи- или шах-плов
- Национальные супы — довга, кюфтя-бозбаш из гороха с фрикадельками, парчабозбаш
Программа
9:30–9:40 — встреча у вашего отеля или в центре Баку
Знакомство с гидом и шеф-поваром, выбор двух блюд для мастер-класса.
9:40–10:00 — трансфер на рынок
С интересными рассказами о традициях и кухне Азербайджана.
10:00–10:55 — базар: атмосфера Востока
- Выбор свежих продуктов и специй для будущих блюд
- Дегустация напитков, фруктов, сыров
- По желанию — покупка местного вина и сладостей
10:55–11:20 — трансфер на кухню
- Переезд в уютную домашнюю кухню/студию
- Мини-экскурсия по дороге, рассказы о местной культуре
11:20–13:20 — кулинарный мастер-класс
- Приготовление выбранных блюд под руководством шеф-повара
- Освоение кулинарных техник
13:20–13:45 — сервировка и знакомство с традициями
Вы узнаете, как сервировать обед по-азербайджански, кто занимает почётное место во главе стола и почему бакинцы такие гостеприимные.
13:45–16:00 — застолье
- Дегустация приготовленных блюд
- Чай, варенье, свежий лаваш и тандыр-чурек
- Общение с шеф-поваром
- Музыкальная пауза с национальной музыкой (мугам)
16:00–16:30 — обратный трансфер
Организационные детали
- Программа 5+
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe от вашего отеля и обратно, мастер-класс (приготовление двух блюд на выбор), застолье, фотосъёмка
- Фотографии мастер-класса и обеда в национальном стиле вы получите на электронную почту после встречи
- По запросу возможно проведение мастер-класса для большего количества участников — подробности в переписке
Дополнительные расходы
- Продукты — €25 (за 2 чел.).
- Услуги шеф повара — €30
- Дегустации (вино, чай, варенье) — €20 (1–2 чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Академия наук»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1160 туристов
Азербайджан — удивительная, гостеприимная и безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зелёные горы с заснеженными вершинами и лазурное Каспийское море. А ещё помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту и организую трансфер.
Входит в следующие категории Баку
