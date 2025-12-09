Мои заказы

Азербайджанская кухня от А до Я

Рынок + кулинарный мастер-класс + застолье
Погрузитесь в мир настоящей азербайджанской кухни! Этот мастер-класс сочетает в себе прогулку по живому бакинскому рынку, увлекательное приготовление традиционных блюд под руководством профессионального шеф-повара и праздничное застолье, во время которого вы сможете попробовать свои кулинарные творения.

Идеально подходит для гурманов, любителей кулинарии и тех, кто хочет почувствовать настоящий дух Баку.
Описание мастер-класса

Какие блюда можно приготовить:

  • Различные виды долмы — с баклажанами, болгарским перцем, виноградными листьями
  • Азербайджанский плов — туршу-, сябзи- или шах-плов
  • Национальные супы — довга, кюфтя-бозбаш из гороха с фрикадельками, парчабозбаш

Программа

9:30–9:40 — встреча у вашего отеля или в центре Баку

Знакомство с гидом и шеф-поваром, выбор двух блюд для мастер-класса.

9:40–10:00 — трансфер на рынок

С интересными рассказами о традициях и кухне Азербайджана.

10:00–10:55 — базар: атмосфера Востока

  • Выбор свежих продуктов и специй для будущих блюд
  • Дегустация напитков, фруктов, сыров
  • По желанию — покупка местного вина и сладостей

10:55–11:20 — трансфер на кухню

  • Переезд в уютную домашнюю кухню/студию
  • Мини-экскурсия по дороге, рассказы о местной культуре

11:20–13:20 — кулинарный мастер-класс

  • Приготовление выбранных блюд под руководством шеф-повара
  • Освоение кулинарных техник

13:20–13:45 — сервировка и знакомство с традициями

Вы узнаете, как сервировать обед по-азербайджански, кто занимает почётное место во главе стола и почему бакинцы такие гостеприимные.

13:45–16:00 — застолье

  • Дегустация приготовленных блюд
  • Чай, варенье, свежий лаваш и тандыр-чурек
  • Общение с шеф-поваром
  • Музыкальная пауза с национальной музыкой (мугам)

16:00–16:30 — обратный трансфер

Организационные детали

  • Программа 5+
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe от вашего отеля и обратно, мастер-класс (приготовление двух блюд на выбор), застолье, фотосъёмка
  • Фотографии мастер-класса и обеда в национальном стиле вы получите на электронную почту после встречи
  • По запросу возможно проведение мастер-класса для большего количества участников — подробности в переписке

Дополнительные расходы

  • Продукты — €25 (за 2 чел.).
  • Услуги шеф повара — €30
  • Дегустации (вино, чай, варенье) — €20 (1–2 чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Академия наук»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1160 туристов
Азербайджан — удивительная, гостеприимная и безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зелёные горы с заснеженными вершинами и лазурное Каспийское море. А ещё помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту и организую трансфер.

