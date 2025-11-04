Баку - это город контрастов, где древние улочки Ичеришехера соседствуют с современными небоскрёбами.
На экскурсии можно увидеть Девичью башню, символ города, и прогуляться по Приморскому бульвару с видами на Огненные башни.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть древний Ичеришехер
- 🌆 Прогуляться по Приморскому бульвару
- 🔥 Полюбоваться Огненными башнями
- 📚 Посетить Музей миниатюрных книг
- 🏞️ Насладиться видом с Нагорного парка
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Ичеришехер
- Девичья башня
- Дворец ширваншахов
- Огненные башни
- Приморский бульвар
- Нагорный парк
- Музей миниатюрных книг
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое
- Ичеришехер — прогулка по древним улочкам в окружении крепостных стен.
- Караван-сараи — в Средние века Баку был важным торговым центром, и караван-сараи служили гостиницами для купцов.
- Хамамы — раньше они были важной частью городской жизни, местом очищения, отдыха и общения. Многие из них сохранились до наших дней.
- Девичья башня — символ Баку с панорамным видом на город.
- Дворец ширваншахов — резиденция правителей средневекового Азербайджана.
- Музей миниатюрных книг — уникальная коллекция мини-книг.
Баку — город будущего
- Прогулка по Приморскому бульвару с видами на небоскрёбы.
- Огненные башни — главные высотки и символ современного Баку.
- Нагорный парк — лучший вид на город.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. Если вы захотите подняться на Девичью башню или побывать во Дворце ширваншахов — билеты нужно будет оплатить отдельно.
- По маршруту можем предусмотреть остановку на обед в одном из кафе или ресторанов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Гоша Гала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vahid — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте, меня зовут Вахид. Вместе с командой опытных гидов я организую туры по Азербайджану. Будем рады познакомить вас с природой и культурой нашей страны и, конечно же, с душой Азербайджана и его народа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
Ольга
4 ноя 2025
Прекрасный гид со знанием города, истории, чувством юмора и пониманием людей.
Программа была очень насыщенная и интересная, в нашем темпе, без гонок.
Спасибо гиду за прекрасный день в городе!
Галина
22 июн 2025
Шикарная экскурсия! По ощущениям, как неспешная прогулка с давним другом по красивым местам! Индивидуальный подход к маршруту, лучшая цена и хороший рассказ о истории, культуре и современным трендам в Баку! Крайне рекомендую 👍
Входит в следующие категории Баку
