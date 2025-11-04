Мои заказы

Прикоснуться к Баку: история и современность

Уникальная экскурсия по Баку: от древних улочек Ичеришехера до футуристичных Огненных башен. Узнайте больше о прошлом и настоящем города
Баку - это город контрастов, где древние улочки Ичеришехера соседствуют с современными небоскрёбами.

На экскурсии можно увидеть Девичью башню, символ города, и прогуляться по Приморскому бульвару с видами на Огненные башни.
Путешествие включает посещение караван-сараев и хамамов, сохранивших атмосферу Средневековья. Также предусмотрена остановка на обед в одном из местных кафе. Экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять культуру и историю Баку

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть древний Ичеришехер
  • 🌆 Прогуляться по Приморскому бульвару
  • 🔥 Полюбоваться Огненными башнями
  • 📚 Посетить Музей миниатюрных книг
  • 🏞️ Насладиться видом с Нагорного парка
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Ичеришехер
  • Девичья башня
  • Дворец ширваншахов
  • Огненные башни
  • Приморский бульвар
  • Нагорный парк
  • Музей миниатюрных книг

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое

  • Ичеришехер — прогулка по древним улочкам в окружении крепостных стен.
  • Караван-сараи — в Средние века Баку был важным торговым центром, и караван-сараи служили гостиницами для купцов.
  • Хамамы — раньше они были важной частью городской жизни, местом очищения, отдыха и общения. Многие из них сохранились до наших дней.
  • Девичья башня — символ Баку с панорамным видом на город.
  • Дворец ширваншахов — резиденция правителей средневекового Азербайджана.
  • Музей миниатюрных книг — уникальная коллекция мини-книг.

Баку — город будущего

  • Прогулка по Приморскому бульвару с видами на небоскрёбы.
  • Огненные башни — главные высотки и символ современного Баку.
  • Нагорный парк — лучший вид на город.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи. Если вы захотите подняться на Девичью башню или побывать во Дворце ширваншахов — билеты нужно будет оплатить отдельно.
  • По маршруту можем предусмотреть остановку на обед в одном из кафе или ресторанов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Гоша Гала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vahid
Vahid — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте, меня зовут Вахид. Вместе с командой опытных гидов я организую туры по Азербайджану. Будем рады познакомить вас с природой и культурой нашей страны и, конечно же, с душой Азербайджана и его народа.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
4 ноя 2025
Прекрасный гид со знанием города, истории, чувством юмора и пониманием людей.
Программа была очень насыщенная и интересная, в нашем темпе, без гонок.
Спасибо гиду за прекрасный день в городе!
Галина
Галина
22 июн 2025
Шикарная экскурсия! По ощущениям, как неспешная прогулка с давним другом по красивым местам! Индивидуальный подход к маршруту, лучшая цена и хороший рассказ о истории, культуре и современным трендам в Баку! Крайне рекомендую 👍
Входит в следующие категории Баку

