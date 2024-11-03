Экскурсия по Старому городу Ичери Шехер даёт вам возможность увидеть множество достопримечательностей: крепостные стены и ворота XII века, рыночную площадь, дом с цепями, Девичью башню, Джума-мечеть и многое другое! В конце экскурсии вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается вид на весь город Баку.
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Крепостные стены и Шемахинские Ворота (XII век).
- Рыночная площадь (XVII век).
- Дом богатого купца XIX века, являющийся ныне 4-хзвёздочным отелем.
- Памятник Г. Зардаби — издателю первой газеты на мусульманском востоке.
- Дом с цепями.
- Легендарная Девичья Башня («Гыз Галасы») — самый таинственный и величественный памятник высотой 28 метров. Точное назначение и дата возведения неизвестны до сих пор.
- Бани: Гаджи Гаиба (XV век); Касым-бека (XVII век).
- Караван-сараи: Малый Караван-сарай, где в настоящее время расположен театр «Мугам», Ханский караван-сарай (XV век).
- Пятничная Джума-мечеть (XV-XIX века).
- Бутик-магазин натуральных изделий из чистого азербайджанского шёлка и кроличьей шерсти. Здесь также находятся антикварные изделия.
- Посещение улицы гостевых домов бакинских ханов, где находится шоу-рум брендового азербайджанского гранатового вина «Абшерон-Шараб». Вам будет предложено продегустировать его бесплатно!
- Филармонический сад (Губернаторский) начала ХХ века.
- Кафе «Чёрт побери», где снимался эпизод из фильма «Бриллиантовая рука».
- Можно отдохнуть в уютном кафе, где подаётся азербайджанский чай и имеется выбор из 138-ми видов варений.
- Памятник А. Вахиду — легендарному поэту ХХ века и основателю жанра «Мейхана» (словесный баттл).
- Остановка у Суфийского Ханегяха (образовательного центра) XV века, называющегося ныне Дворцом Ширваншахов.
- Посещение дома покойного сейида (из рода пророка Мухаммада) Мирмовсума Ага — местного «Николая Целителя», который обладал даром исцелять людей.
- Здание Исмаилия, построенное в стиле венецианской готики — самое красивое здание Баку начала XX века.
- Почётное захоронение, где находятся могилы великих сынов азербайджанского народа: Г. Алиева, М. Магомаева и Р. Бехбудова.
• Смотровая площадка, откуда открывается замечательный вид на город Баку и его прекрасную бухту. Важная информация:
- Вход на Девичью башню не предусмотрен, так как спиральная лестница узкая и неудобная, пожилым людям будет трудно туда забраться. Если сверху будут спускаться туристы, образуется «пробка». Желающие смогут позже посетить её самостоятельно.
- Обед в ресторане «Fisincan», национальная кухня.
По договорённости.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены и Шемахинские Ворота
- Рыночная площадь
- Дом богатого купца (4-хзвёздочный отель)
- Памятник Г. Зардаби
- Дом с цепями
- Девичья Башня («Гыз Галасы»)
- Бани: Гаджи Гаиба, Касым-бека
- Караван-сараи: Малый Караван-сарай, Ханский караван-сарай
- Джума-мечеть
- Бутик-магазин натуральных изделий из чистого азербайджанского шёлка и кроличьей шерсти
- Шоу-рум гранатового вина «Абшерон-Шараб»
- Филармонический сад
- Кафе «Чёрт побери»
- Памятник А. Вахиду
- Дворец Ширваншахов
- Дом Мирмовсума Ага
- Здание Исмаилия
- Могилы Г. Алиева, М. Магомаева, Р. Бехбудова
- Смотровая площадка с видом на Баку
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание (оплачивается самостоятельно)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Вход на Девичью башню не предусмотрен, так как спиральная лестница узкая и неудобная, пожилым людям будет трудно туда забраться. Если сверху будут спускаться туристы, образуется «пробка». Желающие смогут позже посетить её самостоятельно
- Обед в ресторане «Fisincan», национальная кухня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 ноя 2024
Нам удивительно повезло с гидом, экскурсия оказалась по восприятию
легкой, много неожиданных, казалось бы незначительно мелких деталей, истории страны и города оказались такими интересными и важными. Это отличительное качество Гаджи. Спасибо большое!
легкой, много неожиданных, казалось бы незначительно мелких деталей, истории страны и города оказались такими интересными и важными. Это отличительное качество Гаджи. Спасибо большое!
е
елена
3 ноя 2024
Нам удивительно повезло с гидом, экскурсия оказалась по восприятию
легкой, много неожиданных, казалось бы незначительно мелких деталей, истории страны и города оказались такими интересными и важными. Это отличительное качество Гаджи. Спасибо большое!
легкой, много неожиданных, казалось бы незначительно мелких деталей, истории страны и города оказались такими интересными и важными. Это отличительное качество Гаджи. Спасибо большое!
E
Ektyf
3 ноя 2024
Нам удивительно повезло с гидом, экскурсия оказалась по восприятию
легкой, много неожиданных, казалось бы незначительно мелких деталей, истории страны и города оказались такими интересными и важными. Это отличительное качество Гаджи. Спасибо большое!
легкой, много неожиданных, казалось бы незначительно мелких деталей, истории страны и города оказались такими интересными и важными. Это отличительное качество Гаджи. Спасибо большое!
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
55%
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город Баку: история и гастрономия
Прогулка по Старому городу Баку с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о бакинцах разных эпох и попробуйте национальные блюда
Начало: У памятника Сабиру
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €44
€97 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€81 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
€90
€120 за всё до 7 чел.