Е Елена Нам удивительно повезло с гидом, экскурсия оказалась по восприятию

легкой, много неожиданных, казалось бы незначительно мелких деталей, истории страны и города оказались такими интересными и важными. Это отличительное качество Гаджи. Спасибо большое!

