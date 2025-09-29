Азербайджан – страна уникальных природных чудес.
Здесь расположено одно из восьми Розовых озёр мира, половина всех грязевых вулканов планеты, редкие битумные болота и один из последних вечных огней на планете.
Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие, чтобы всего за один день познакомиться с этими природными феноменами и узнать о них множество интересных фактов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииРозовое озеро Озеро Масазыр ещё называют «Мёртвым морем» Азербайджана. По данным различных источников, в мире существует всего восемь озёр с розовой водой, и одно из них находится именно здесь. Однако мало кто знает, что на самом деле таких озёр в Азербайджане два. Если первое из них становится розовым лишь иногда, то второе сохраняет этот оттенок круглый год. К тому же, хотя доступ к озеру Масазыр ограничен и его можно наблюдать только издалека, к его менее известному «собрату» есть скрытая тропа. В период с мая по октябрь озеро значительно мелеет, оставляя после себя великолепное розовое поле, а вода нагревается и приобретает особенно насыщенный цвет. Это идеальное время для создания потрясающих фотографий. Я поделюсь с вами захватывающей историей этих озёр, а также покажу вам Бакинские нефтяные промыслы неподалёку. Грязевые вулканы Грязевые вулканы представляют собой уникальное природное явление: целебная смесь грязи и нефти поднимается из глубин земли, издавая забавный булькающий звук. Вы можете собрать эту грязь в бутылки и взять с собой: я поделюсь с вами секретами использования этой лечебной смеси. Вместе с грязью из кратера выходит газ, который можно поджечь, превращая вулкан в зачаровывающий факел. «Марсианские пейзажи», созданные грязевыми вулканами, действительно стоят того, чтобы их увидеть. Мы также посетим «кипящее» грязевое озеро Гобустана и выясним секрет кипения его холодной воды. Остатки нефтяных болот Когда-то нефть на Апшеронском полуострове находилась так близко к поверхности, что самостоятельно поднималась вверх, формируя целые нефтяные озёра. За тысячи лет эта нефть затвердевала, превращаясь в битум и создавая вязкие битумные болота, ставшие смертельной ловушкой для древних животных. Эти болота остаются опасными и сегодня. Во время экскурсии мы посетим остатки одного из последних нефтяных озёр, битумных болот Апшерона. Я расскажу вам об удивительных существах, найденных учёными в этих болотах, и о тех находках, которые мне удалось сделать вместе с моими туристами. Горящая гора Янардаг Раньше пламя охватывало эти земли повсеместно, и неудивительно, что Азербайджан получил прозвище «Страны огней». Здесь зародился зороастризм — религия, основанная на поклонении огню. Спустя тысячелетия люди поняли, что горящие огни указывают на наличие подземных запасов нефти. На месте вечных огней стали появляться нефтяные вышки, и большинство из этих огней погасло навсегда. «Горящей горе» повезло: она находилась далеко от нефтяных месторождений и сохранилась до наших дней.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Масазыр
- Грязевые вулканы
- Кипящее озеро Гобустана
- Битумные болота
- Горящая гора Янардаг
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Бутилированная вода
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
Что не входит в цену
- Транспорт ($120 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек)
- Обед
- Посещение наскальных рисунков (по желанию на выбор): по петроглифам на территории Гобустанского музея - $20/чел. на отдалённые нетуристические петроглифы - $20/чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
