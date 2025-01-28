Тамилла — ваш гид в Баку

Я родилась и выросла в Баку в интернациональной семье. Очень люблю работать с людьми и снимать портреты. Фотографией занимаюсь уже более 10 лет. Поняла, что максимальный заряд энергии и позитива получаю от фотосессии в формате прогулки, знакомясь с новыми людьми из разных стран и знакомя их со своим любимым городом!