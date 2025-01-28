Фотосессия у Центра Гейдара Алиева

Устроим профессиональную съёмку у самого фотогеничного архитектурного объекта Баку
Приглашаю вас на фотопрогулку по живописным окрестностям Центра Гейдара Алиева — архитектурного шедевра по проекту знаменитой Захи Хадид.

Его белые, плавные формы, необычная геометрия, с одной стороны, сами по себе интересны, с другой — служат идеальным фоном для снимков, на которых главное — это всё-таки вы.
Фотосессия у Центра Гейдара Алиева
Фотосессия у Центра Гейдара Алиева
Фотосессия у Центра Гейдара Алиева
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Особенности фотосессии у Центра Гейдара Алиева

  • Эстетика архитектуры: здание сочетает в себе гладкие линии и необычные формы, что позволит нам создать уникальные и стильные фотографии.
  • Разнообразие локаций: окрестности центра предлагают множество подходящих мест для съёмки — от зелёных скверов до фонтанов и симметричных дорожек.
  • Световые условия: благодаря продуманной архитектуре и зеркальным поверхностям здесь великолепное естественное освещение, что сделает ваши фотографии яркими и насыщенными.

Организационные детали

  • Фотосессия проходит на профессиональную камеру Nikon D810 с объективами Nikkor 24-70mm f/2.8 и Nikkor 70-200mm f/2.8.
  • По итогу съёмки я передам все удачные фото в лёгкой цветокоррекции (около 100, а возможно и больше).
  • Вы сможете отобрать 10 понравившихся кадров для более детальной ретуши.
  • Я пришлю вам ссылку на виртуальную галерею: можно скачать фото как в оригинальном размере, так и в более сжатом формате. Фотографии хранятся на сайте 1 месяц.
  • Вы можете взять с собой на съёмку дополнительный комплект одежды, чтобы переодеться. Рекомендую захватить аксессуары в виде шляпок, очков, шалей. Если в съёмке участвуют несколько человек, советую подбирать одежду в тон, без ярких принтов и надписей.
  • Остаток стоимости оплачивается в манатах, долларах или евро.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • съёмка для большего количества людей (до 6 человек), доплата за каждого — €50.
  • услуги стилиста, визажиста и мастера по волосам — цена по запросу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центра Гейдара Алиева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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