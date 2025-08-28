Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Индивидуальная фото-прогулка по Баку предлагает уникальную возможность увидеть самые красивые места города, такие как Старый город с его крепостными воротами и Девичьей башней, а также Нагорный парк с Пламенными башнями и площадью Флага.



Во время экскурсии профессиональный фотограф запечатлеет вас на фоне этих и других достопримечательностей.



Узнайте о богатой истории и культуре Азербайджана, посетив Аллею почётного захоронения и другие знаковые места

5 3 отзыва