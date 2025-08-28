Индивидуальная фото-прогулка по Баку предлагает уникальную возможность увидеть самые красивые места города, такие как Старый город с его крепостными воротами и Девичьей башней, а также Нагорный парк с Пламенными башнями и площадью Флага.
Во время экскурсии профессиональный фотограф запечатлеет вас на фоне этих и других достопримечательностей.
Узнайте о богатой истории и культуре Азербайджана, посетив Аллею почётного захоронения и другие знаковые места
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌆 Панорамные виды на город
- 🎨 Культурные и художественные объекты
- 🕌 Уникальная архитектура
- 🚗 Комфортное передвижение
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Старый город
- Девичья башня
- Нагорный парк
- Пламенные башни
- Малая Венеция
- Площадь Флага
- Кристал холл
- Филармония имени Муслима Магомаева
- Аллея почётного захоронения
Описание фото-прогулки
В Старом городе:
- Крепостные ворота 12 века
- Бани 17 века
- Памятник Сабиру
- Места, где снимали легендарный фильм «Бриллиантовая рука»
- Мастерскую художника Али Шасси
- Знаменитую Девичью башню
- Руины часовни Святого Варфоломея, прибывшего в эти места в начале 1 века проповедовать христианство
- Место, где жил знаменитый пианист Азербайджана
- Памятник самому богатому мусульманину в Российской империи
В Нагорном парке:
- Пламенные башни
- «Малая Венеция»
- Музей ковра
- Площадь Флага
- «Кристал холл», где проходило Евровидение
- Филармония имени Муслима Магомаева
На Аллее почётного захоронения:
- Могила трёх бывших президентов Азербайджана
- Могила Муслима Магомаева и других известных людей
Вы узнаете:
- Почему Баку называют городом ветров
- Что такое «баклажан-такси»
- Какие религии были распространены на территории города и прилегающих к нему регионов
- Как использовали филармонию в начале 20 века
- Сколько человек приходит на азербайджанскую свадьбу
- Где была пробурена первая в мире современная нефтяная скважина
- Сколько народностей проживает в стране
Также мы расскажем об истории Азербайджана, нефтяных магнатах, культуре, традициях и национальных блюдах.
Организационные детали
- Снимаем на Canon R6 Mark II. В течение недели после встречи вы получите 50–100 фото в цветокоррекции. Также отправим исходники
- Поедем на автомобиле Chevrolet Cobalt 2022 года
- Все объекты осматриваются снаружи
- Программа не предполагает дополнительных расходов, но по пути мы можем зайти за кофе / чаем по вашему желанию (оплачиваются отдельно)
- С вами поедут гид и фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аяз — ваша команда гидов в Баку
Я сопровождаю гостей в путешествиях. Рассказываю о достопримечательностях, особенностях маршрута и других объектах. Знаю массу интересной информации в области истории, географии и культуры, а также способен увлекательно и доступно поделиться ею с разными людьми. Работаю с командой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 авг 2025
Огромное спасибо Гиду Аязу!
Он просто супер эксперт по Азербайджану!
Интеллигентный, вежливый, с юмором!
Фотографии получились шикарные
Буду рекомендовать всем именно Аяза
Яна
6 апр 2025
Экскурсию проводил очень классный гид Эльдар, а фотографировал нашу экскурсию Рашид.
Очень приятная команда профессионалов! Мы довольны от экскурсии и получившихся фотографий!
И
Илья
13 мар 2025
*Самый лучший гид в Баку - это Аяз. Помимо классной экскурсии и суперских фото, он очень честный человек и приятен в общении. Рекомендуем всем, не обманет, поможет во всем по любым вопросам. Аяз - век не забудем. Спасибо за всё!!!!! *
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 40 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 20 чел.
Баку: встреча в аэропорту + обзорная экскурсия
Увлекательное путешествие по Баку: от древних хамамов до современных архитектурных шедевров. Откройте для себя все грани столицы Азербайджана
Начало: Аэропорт
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
от €119
€170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Давай сбежим в Баку! Обзорная экскурсия
С комфортом добраться до города и содержательно познакомиться с местными достопримечательностями
Начало: С места пребывания гостей либо из аэропорта
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от €140 за всё до 15 чел.