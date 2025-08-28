Мои заказы

2 в 1: фотосессия и обзорная экскурсия по Баку

Прогулка по Баку с профессиональным фотографом. Узнайте о культуре и истории города, посетив его знаковые места и получив незабываемые снимки
Индивидуальная фото-прогулка по Баку предлагает уникальную возможность увидеть самые красивые места города, такие как Старый город с его крепостными воротами и Девичьей башней, а также Нагорный парк с Пламенными башнями и площадью Флага.

Во время экскурсии профессиональный фотограф запечатлеет вас на фоне этих и других достопримечательностей.

Узнайте о богатой истории и культуре Азербайджана, посетив Аллею почётного захоронения и другие знаковые места
5
3 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🌆 Панорамные виды на город
  • 🎨 Культурные и художественные объекты
  • 🕌 Уникальная архитектура
  • 🚗 Комфортное передвижение
2 в 1: фотосессия и обзорная экскурсия по Баку© Аяз
2 в 1: фотосессия и обзорная экскурсия по Баку© Аяз
2 в 1: фотосессия и обзорная экскурсия по Баку© Аяз
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Девичья башня
  • Нагорный парк
  • Пламенные башни
  • Малая Венеция
  • Площадь Флага
  • Кристал холл
  • Филармония имени Муслима Магомаева
  • Аллея почётного захоронения

Описание фото-прогулки

В Старом городе:

  • Крепостные ворота 12 века
  • Бани 17 века
  • Памятник Сабиру
  • Места, где снимали легендарный фильм «Бриллиантовая рука»
  • Мастерскую художника Али Шасси
  • Знаменитую Девичью башню
  • Руины часовни Святого Варфоломея, прибывшего в эти места в начале 1 века проповедовать христианство
  • Место, где жил знаменитый пианист Азербайджана
  • Памятник самому богатому мусульманину в Российской империи

В Нагорном парке:

  • Пламенные башни
  • «Малая Венеция»
  • Музей ковра
  • Площадь Флага
  • «Кристал холл», где проходило Евровидение
  • Филармония имени Муслима Магомаева

На Аллее почётного захоронения:

  • Могила трёх бывших президентов Азербайджана
  • Могила Муслима Магомаева и других известных людей

Вы узнаете:

  • Почему Баку называют городом ветров
  • Что такое «баклажан-такси»
  • Какие религии были распространены на территории города и прилегающих к нему регионов
  • Как использовали филармонию в начале 20 века
  • Сколько человек приходит на азербайджанскую свадьбу
  • Где была пробурена первая в мире современная нефтяная скважина
  • Сколько народностей проживает в стране

Также мы расскажем об истории Азербайджана, нефтяных магнатах, культуре, традициях и национальных блюдах.

Организационные детали

  • Снимаем на Canon R6 Mark II. В течение недели после встречи вы получите 50–100 фото в цветокоррекции. Также отправим исходники
  • Поедем на автомобиле Chevrolet Cobalt 2022 года
  • Все объекты осматриваются снаружи
  • Программа не предполагает дополнительных расходов, но по пути мы можем зайти за кофе / чаем по вашему желанию (оплачиваются отдельно)
  • С вами поедут гид и фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аяз
Аяз — ваша команда гидов в Баку
Я сопровождаю гостей в путешествиях. Рассказываю о достопримечательностях, особенностях маршрута и других объектах. Знаю массу интересной информации в области истории, географии и культуры, а также способен увлекательно и доступно поделиться ею с разными людьми. Работаю с командой.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Наталья
28 авг 2025
Огромное спасибо Гиду Аязу!
Он просто супер эксперт по Азербайджану!
Интеллигентный, вежливый, с юмором!
Фотографии получились шикарные
Буду рекомендовать всем именно Аяза
Яна
Яна
6 апр 2025
Экскурсию проводил очень классный гид Эльдар, а фотографировал нашу экскурсию Рашид.
Очень приятная команда профессионалов! Мы довольны от экскурсии и получившихся фотографий!
И
Илья
13 мар 2025
*Самый лучший гид в Баку - это Аяз. Помимо классной экскурсии и суперских фото, он очень честный человек и приятен в общении. Рекомендуем всем, не обманет, поможет во всем по любым вопросам. Аяз - век не забудем. Спасибо за всё!!!!! *
*Самый лучший гид в Баку - это Аяз. Помимо классной экскурсии и суперских фото, он очень*Самый лучший гид в Баку - это Аяз. Помимо классной экскурсии и суперских фото, он очень*Самый лучший гид в Баку - это Аяз. Помимо классной экскурсии и суперских фото, он очень*Самый лучший гид в Баку - это Аяз. Помимо классной экскурсии и суперских фото, он очень*Самый лучший гид в Баку - это Аяз. Помимо классной экскурсии и суперских фото, он очень

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Узнать Баку за 3 часа
Пешая
3 часа
212 отзывов
Индивидуальная
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 40 чел.
Баку: встреча в аэропорту + обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
30%
8 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Баку: встреча в аэропорту + обзорная экскурсия
Увлекательное путешествие по Баку: от древних хамамов до современных архитектурных шедевров. Откройте для себя все грани столицы Азербайджана
Начало: Аэропорт
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
от €119€170 за всё до 20 чел.
Давай сбежим в Баку! Обзорная экскурсия + трансфер
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Давай сбежим в Баку! Обзорная экскурсия
С комфортом добраться до города и содержательно познакомиться с местными достопримечательностями
Начало: С места пребывания гостей либо из аэропорта
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от €140 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку