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машины до вулканов немного опасные, но доехали аккуратно максимально, как это могло быть по такой дороге

Обед был простой, но наелись: салат, лепешка с зеленью и рис с тремя кусочками шашлыка



Можете взять с собой прям по 3 водички 0,5. Все можно оставлять в основном автобусе. Было очень жарко, а мест, где купить воду не так много