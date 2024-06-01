В этом путешествии вас ждёт концентрация феноменальных явлений! Вы изучите наскальные рисунки и грязевые вулканы Гобустана, Храм огня и горящую гору Апшеронского полуострова. Вы окажетесь словно на другой планете и ощутите себя героями фантастического фильма. А также познакомитесь с жизнью и бытом огнепоклонников и узнаете, какие секреты хранят камни.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гобустанский музей, в котором представлены экспонаты, рассказывающие о первобытной жизни.
- Государственный заповедник — место, где сохранилось множество наскальных рисунков, природных и искусственных укрытий, а также примитивных инженерных сооружений.
- Грязевые вулканы. Более 300 из 700 грязевых вулканов всей планеты находятся именно в Азербайджане. Здесь, в Гобустане, сконцентрирована наибольшая их часть.
- Храм огня Атешгях — зороастрийский храм, основанный в 1 веке до н. э. и сохранившийся до наших дней. Паломники сюда приходят до сих пор! В музее представлены экспонаты, отражающие жизнь огнепоклонников, покинувших святыню в конце 19 — начале 20 веков из-за начала добычи нефти и газа.
- Комплекс-заповедник «Янардаг» — месторождение природного газа и вечного пламени. Янардаг с азербайджанского переводится как «горящая гора»: настоящий огонь здесь сам собой и в любую погоду вырывается из-под земли.
Во время экскурсии гид расскажет вам о древних наскальных рисунках и нефтяных выходах, которые характеризуют Гобустан и Апшерон. Вы узнаете, какие тайны скрываются за высеченными камнями и скальными укрытиями и какую роль играли эти места в истории и культуре региона.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Экскурсия подходит для участников всех возрастов
- В стоимость всё включено, в том числе обед (национальные блюда и безалкогольные напитки)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или парных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натаван — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 136 туристов
Наше агентство — одно из самых востребованных для всех дорогих нам путешественников, которые посещают гостеприимный и дружелюбный Азербайджан. Основанное ещё в 2016 году, оно все эти годы успешно занимается продажамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
1 июня 2024
Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но экскурсовод-Сяма очень ненавязчиво и информативно преподносила всю информацию - спасибо огромное! Места, которые посетили, считаю необходимыми при посещении Азербайджана. Потому что отличается природа и сама программа очень насыщенна исторически интересными и уникальными местами.
В
Валентина
31 мая 2024
Сегодня мы были на экскурсии в Гобустане. Экскурсовод была Вусала. Благодарим за профессиональный рассказ о посещаемых местах. за хорошее теплое отношение к группе. На все заданные вопросы давала исчерпывающие ответы. Вусала сумела создать дружественные хорошие отношения в группе.
Александра
22 апр 2024
Экскурсию вел мужчина на хорошем русском. По началу больше рассказывал, что проезжаем и тд. Потом его закидали вопросами и больше общались об истории и жизни местных. Сама экскурсия была ненапряжной
Отдельные
Отдельные
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