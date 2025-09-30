Откройте для себя загадочный Гобустан с его древними петроглифами, кипящими грязевыми вулканами и живописными ландшафтами. Погрузитесь в атмосферу Абшерона, где вас ждут огненная гора Янардаг и культовый храм Атешгях.
Завершите день прогулкой по вечернему Баку – сияющему огнями мегаполису, сочетающему восточную элегантность и европейский шик. Незабываемое путешествие в прошлое и настоящее Азербайджана!
Описание экскурсииЭтот насыщенный однодневный тур сочетает в себе древнюю историю, природные чудеса и современный облик Азербайджана. За один день вы побываете в каменном веке, прикоснетесь к стихии огня и насладитесь вечерней элегантностью Баку. Гобустан – прикосновение к древности Ваше путешествие начинается с поездки в Гобустан – уникальный заповедник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути вы увидите знаменитые нефтяные вышки Баку, которые стали местом съемок культового фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало». Гобустан – это место, где можно буквально ощутить дыхание древности. Здесь расположены древние петроглифы, созданные первобытными людьми тысячи лет назад. Эти наскальные рисунки рассказывают о жизни наших предков, их охоте, танцах и обрядах. Вы посетите Национальный музей Гобустана, где узнаете о культуре и быте кроманьонцев, а затем отправитесь на экскурсионную тропу среди величественных скал. Но Гобустан славится не только петроглифами – в этой местности находятся грязевые вулканы, создающие поистине инопланетный пейзаж. Голубая вулканическая глина, мифы о джиннах и завораживающий вид на бескрайние просторы пустыни делают это место по-настоящему волшебным. Абшерон – земля огня После знакомства с древней историей Азербайджана вас ждет обед в уютном ресторане национальной кухни, где вы попробуете традиционные блюда и ароматный чай. Вторая часть тура посвящена Абшеронскому полуострову – месту, где огонь и камень рассказывают свою древнюю историю. Атешгях – храм огнепоклонников На протяжении веков путники и верующие приходили сюда, чтобы поклониться вечному огню. Здесь вы узнаете о зороастрийцах и индуистах, которые считали это место священным, увидите караван-сарай и древние кельи отшельников. Янардаг – горящая гора Одно из самых мистических мест Абшерона – Янардаг. Из-под земли уже сотни лет вырывается живой огонь, который не гаснет ни днем, ни ночью. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на полуостров, а легенды о древнем пламени сделают эту остановку еще более захватывающей. Вечерний Баку – город света и элегантности Когда солнце начинает садиться за горизонт, Баку преображается, превращаясь в город огней и отражений. Вечерняя экскурсия начинается с Нагорного парка, самой высокой точки столицы, откуда открывается завораживающая панорама Каспийского моря, старого города и современных небоскребов. Вы увидите знаменитые Пламенные башни, сверкающие светодиодными огнями, Бакинский бульвар с его элегантными проспектами и уютной «Венецией», где можно прокатиться на гондолах. Далее вас ждет Дом правительства – архитектурный шедевр советской эпохи, история которого окутана тайнами. Финальным аккордом путешествия станет посещение Центра Гейдара Алиева – символа современного Баку, спроектированного легендарной Захой Хадид. Гладкие изогнутые линии здания словно сливаются с горизонтом, а его освещенный фасад поражает воображение.
Гобустан-Абшерон с 7:30 до 18:00, вечерний Баку с 19:00 до 21:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нефтяные вышки Баку, место съемок фильма о Джеймсе Бонде
- Грязевые вулканы - уникальный природный феномен с фантастическими пейзажами
- Гобустанский Национальный музей
- Петроглифы - наскальные рисунки первобытных людей, охраняемые ЮНЕСКО
- Мечеть Биби-Эйбат - историческая святыня XIII века с величественной архитектурой
- Храм огнепоклонников Атешгях - древнее место поклонения вечному огню
- Янардаг (Горящая гора) - природное чудо, где огонь горит из-под земли
- Нагорный парк - потрясающий вид на вечерний Баку и Каспийское море
- Приморский Бульвар и Малая Венеция
- Дом Правительства - архитектурный шедевр советской эпохи
- Центр Гейдара Алиева - культовый символ современного Баку
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортный трансфер с кондиционером
Что не входит в цену
- Обед (15 манат/ 9$)
- Входные билеты в 4 музея и трансфер на грязевые вулканы (35 манат/20$)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: Гобустан-Абшерон с 7:30 до 18:00, вечерний Баку с 19:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 сен 2025
Отличная экскурсия, приятный гид Эльман и гид-девушка, которая работала с английской частью группы, хорошая подача материала, интересно и не утомительно. Группа совместная с англоязычными туристами, на двух языках. Особенно понравилась
Т
Татьяна
6 авг 2025
Нам очень повезло с гидом. Руслан помог нам сделать хорошие фото и видео, рассказал много интересной и полезной информации.
Видно, что Руслан любит работу и гостей города.
В Гобустане интересные музеи (под закрытым небом - интерактивный) и непосредственно под открытым небом.
Также понравился храм огня.
Ещё раз спасибо Руслану!
M
Marina
4 мая 2025
Очень интересная экскурсия и прекрасный гид Расим:)
m
marina
4 мая 2025
Очень интересная экскурсия и прекрасный гид Расим:)
Входит в следующие категории Баку
