Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя загадочный Гобустан с его древними петроглифами, кипящими грязевыми вулканами и живописными ландшафтами. Погрузитесь в атмосферу Абшерона, где вас ждут огненная гора Янардаг и культовый храм Атешгях.



Завершите день прогулкой по вечернему Баку – сияющему огнями мегаполису, сочетающему восточную элегантность и европейский шик. Незабываемое путешествие в прошлое и настоящее Азербайджана! 5 4 отзыва

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-18 человек На чём проводится На автобусе Когда Гобустан-Абшерон с 7:30 до 18:00, вечерний Баку с 19:00 до 21:00.

Описание экскурсии Этот насыщенный однодневный тур сочетает в себе древнюю историю, природные чудеса и современный облик Азербайджана. За один день вы побываете в каменном веке, прикоснетесь к стихии огня и насладитесь вечерней элегантностью Баку. Гобустан – прикосновение к древности Ваше путешествие начинается с поездки в Гобустан – уникальный заповедник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути вы увидите знаменитые нефтяные вышки Баку, которые стали местом съемок культового фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало». Гобустан – это место, где можно буквально ощутить дыхание древности. Здесь расположены древние петроглифы, созданные первобытными людьми тысячи лет назад. Эти наскальные рисунки рассказывают о жизни наших предков, их охоте, танцах и обрядах. Вы посетите Национальный музей Гобустана, где узнаете о культуре и быте кроманьонцев, а затем отправитесь на экскурсионную тропу среди величественных скал. Но Гобустан славится не только петроглифами – в этой местности находятся грязевые вулканы, создающие поистине инопланетный пейзаж. Голубая вулканическая глина, мифы о джиннах и завораживающий вид на бескрайние просторы пустыни делают это место по-настоящему волшебным. Абшерон – земля огня После знакомства с древней историей Азербайджана вас ждет обед в уютном ресторане национальной кухни, где вы попробуете традиционные блюда и ароматный чай. Вторая часть тура посвящена Абшеронскому полуострову – месту, где огонь и камень рассказывают свою древнюю историю. Атешгях – храм огнепоклонников На протяжении веков путники и верующие приходили сюда, чтобы поклониться вечному огню. Здесь вы узнаете о зороастрийцах и индуистах, которые считали это место священным, увидите караван-сарай и древние кельи отшельников. Янардаг – горящая гора Одно из самых мистических мест Абшерона – Янардаг. Из-под земли уже сотни лет вырывается живой огонь, который не гаснет ни днем, ни ночью. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на полуостров, а легенды о древнем пламени сделают эту остановку еще более захватывающей. Вечерний Баку – город света и элегантности Когда солнце начинает садиться за горизонт, Баку преображается, превращаясь в город огней и отражений. Вечерняя экскурсия начинается с Нагорного парка, самой высокой точки столицы, откуда открывается завораживающая панорама Каспийского моря, старого города и современных небоскребов. Вы увидите знаменитые Пламенные башни, сверкающие светодиодными огнями, Бакинский бульвар с его элегантными проспектами и уютной «Венецией», где можно прокатиться на гондолах. Далее вас ждет Дом правительства – архитектурный шедевр советской эпохи, история которого окутана тайнами. Финальным аккордом путешествия станет посещение Центра Гейдара Алиева – символа современного Баку, спроектированного легендарной Захой Хадид. Гладкие изогнутые линии здания словно сливаются с горизонтом, а его освещенный фасад поражает воображение.

Гобустан-Абшерон с 7:30 до 18:00, вечерний Баку с 19:00 до 21:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нефтяные вышки Баку, место съемок фильма о Джеймсе Бонде

Грязевые вулканы - уникальный природный феномен с фантастическими пейзажами

Гобустанский Национальный музей

Петроглифы - наскальные рисунки первобытных людей, охраняемые ЮНЕСКО

Мечеть Биби-Эйбат - историческая святыня XIII века с величественной архитектурой

Храм огнепоклонников Атешгях - древнее место поклонения вечному огню

Янардаг (Горящая гора) - природное чудо, где огонь горит из-под земли

Нагорный парк - потрясающий вид на вечерний Баку и Каспийское море

Приморский Бульвар и Малая Венеция

Дом Правительства - архитектурный шедевр советской эпохи

Центр Гейдара Алиева - культовый символ современного Баку Что включено Услуги русскоговорящего гида

Комфортный трансфер с кондиционером Что не входит в цену Обед (15 манат/ 9$)

Входные билеты в 4 музея и трансфер на грязевые вулканы (35 манат/20$)

Что включено Услуги русскоговорящего гида Комфортный трансфер с кондиционером Что не входит в цену Обед (15 манат/ 9$) Входные билеты в 4 музея и трансфер на грязевые вулканы (35 манат/20$) Личные расходы. Место начала и завершения? Azerbaijan Avenue 1 Когда и сколько длится? Когда: Гобустан-Абшерон с 7:30 до 18:00, вечерний Баку с 19:00 до 21:00. Экскурсия длится около 10 часов Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.